 Парад Победы в Москве прошел, несмотря на пандемию COVID-19 | Новости из Германии о России | DW | 24.06.2020

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Россия

Парад Победы в Москве прошел, несмотря на пандемию COVID-19

В мероприятиях на Красной площади по случаю 75-летия победы над нацизмом участвовали свыше 14 000 военнослужащих. Многие иностранные лидеры решили не приезжать в Москву из-за ситуации с коронавирусом.

Гости парада на Красной площади в Москве

Гости парада на Красной площади в Москве

В Москве в среду, 24 июня, состоялся парад в честь 75-летия победы над нацизмом. Мероприятие на Красной площади прошло, несмотря на пандемию COVID-19. Гости на трибунах были без масок и перчаток. При этом организаторы заявляли о дополнительных мерах предосторожности.

В мероприятии приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, были задействованы более 200 единиц наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Парад, перенесенный с 9 мая, посетили президенты Беларуси, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана, а также один из членов президиума Боснии и Герцеговины. Ряд иностранных лидеров решили не приезжать в Москву из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.

Торжественные мероприятия прошли в 25 городах

Многие города России ранее отказались от проведения парада Победы 24 июня в связи с эпидемиологической обстановкой. В результате парады или марши прошли в 25 городах. Всемирная организация здравоохранения на фоне пандемии критически отнеслась к намерению властей России провести военный парад в Москве, отметив, что любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 9,2 млн жителей планеты, а около 480 000 инфицированных скончались от последствий заболевания COVID-19. В России по состоянию на утро 24 июня вирус выявлен у 606 881 человек (суточный прирост 7176), 8513 больных с COVID-19 скончались, 368 822 выздоровели.

Несмотря на пандемию, в стране на 1 июля запланировано голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предусматривают обнуление президентских сроков для Владимира Путина.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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