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Павел Северинец

Belarus, 10.2011, Kurapaty am Rande von Minsk. 1988 entstandene Gedenkstaette fuer die Opfer des Stalinismus mit Hunderten von Kreuzen. Der Geheimdienst NKWD erschoss und verscharrte in diesem Waeldchen zwischen 1937 und 1941 Zehntausende von Weissrussen. Praesident Lukaschenko missachtet den Ort: Eine Schnellstrasse wurde durch den Wald gezogen, Kreuze zerstoert.

Расстрелянное поколение: как в Беларуси реабилитировали жертв сталинского террора 29.10.2021

29 октября в Беларуси вспоминают жертв сталинского террора. Для всех ли восстановлена историческая справедливость?
Geschlossene Gerichtsverhandlungen in Belarus, die unser Korrespondent in Mogilew Alexandr Burakow im Juni 2021. Prozess in der Stadt Krugloe.

Как и зачем суды в Беларуси ее власти все чаще делают закрытыми 16.06.2021

Оппонентов Александра Лукашенко в последнее время судят подальше от места их жительства, а процессы по таким делам проходят в пустых залах. Чего боятся власти Беларуси - в материале DW.

Месть Лукашенко: Павел Северинец осужден на семь лет (25.05.2021) 25.05.2021

7 лет колонии - такое решение вынес 25 мая суд в Минске. Павел Северинец был обвинен в организации беспорядков, хотя был задержан до президентских выборов. К различным срокам приговорены еще шестеро оппозиционеров.
Minsk, Weißrussland) DW/Elena Daneiko im April 2015 Thema: Kein Gesetz für alternativen Wehrdienst Bildbeschribeung - weißrussischer oppositioneller Politiker Pavel Severinets

Белорусский оппозиционер Северинец получил 7 лет колонии 25.05.2021

Процесс по делу "массовых беспорядках" против Павла Северинца и еще пятерых активистов, задержанных в ходе протестов в Беларуси, проходил в закрытом режиме.

Minsk, Weißrussland) DW/Elena Daneiko im April 2015 Thema: Kein Gesetz für alternativen Wehrdienst Bildbeschribeung - weißrussischer oppositioneller Politiker Pavel Severinets

В Беларуси судят оппозиционера Павла Северинца 12.05.2021

Заседание суда по делу о "массовых беспорядках" против Северинца и еще пятерых активистов проходит в закрытом режиме. У здания суда задержаны двое независимых журналистов.
World Press Photo Award 2021 | Mads Nissen --- 05 August, 2020 Rosa Luzia Lunardi (85) is embraced by nurse Adriana Silva da Costa Souza, at Viva Bem care home, São Paulo, Brazil. This was the first hug Rosa had received in five months. In March, care homes across the country had closed their doors to all visitors as a result of the COVID-19 pandemic, preventing millions of Brazilians from visiting their elderly relatives. Carers were ordered to keep physical contact with the vulnerable to an absolute minimum. At Viva Bem, a simple invention, ‘The Hug Curtain', allowed people to hug each other once again. The new coronavirus had first appeared in Wuhan, China, at the end of 2019, and by January 2020 had begun to spread around the world. On 11 March, the World Health Organisation declared the COVID-19 outbreak a pandemic. The disease—transmitted mainly via close contact, respiratory droplets, and aerosols—could be fatal, and people over the age of 70 were one of the groups considered most vulnerable to the disease. Brazilian president, Jair Bolsonaro, dismissed claims about the severity of the pandemic and the danger posed by the virus, undermined quarantine measures adopted at state level, and encouraged Brazilians to continue working to keep the economy afloat. Brazil ended 2020 with one of the worst records globally in dealing with the virus, with some 7.7 million reported cases and 195,000 deaths.

Ковид, Карабах, Окрестина... Лучшие репортерские фотографии года 15.04.2021

Международное жюри назвало лучшие репортерские фотографии 2021 года. Среди номинантов World Press Photo были россияне и фотограф из Беларуси. Победила главная тема - пандемия коронавируса.
31.3.2021, Belarus, Minsk, Fast ein Jahr lang in Haft, die unsere Korrespondentin in Minsk Bogdana Alexandrowskaya in Minsk im März gemacht hat. Auf den Bildern sind eine Frau und ein Sohn von dem oppositionellen Politiker Pawel Sewerinez.

Трижды узник совести. Как живет жена оппозиционера Павла Северинца 31.03.2021

Хотя Павел Северинец был задержан за два месяца до начала протестов Беларуси, его обвиняют в массовых беспорядках. Его жена Ольга одна воспитывает сына и каждую неделю носит мужу передачи.
An arrested Belarus opposition supporter waves from behind a barred window of a detention center in Minsk Sunday, 26 March 2006. Hundreds of Belarusian opposition activists are still in jail on Sunday, one day after mass crackdowns by the government. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Кто и за что становится политзаключенным в Беларуси 19.12.2020

C начала президентской кампании белорусские правозащитники признали политзаключенными уже 157 сограждан и говорят, что их число будет только расти. DW о том, кто стал жертвой репрессий.
Thema Präsidentschaftswahlen in Belarus, Fotograf: Pawlyuk Bykowski, DW. Ort/Datum: Juli 2020 in Minsk. Wahlinformationen in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

В Беларуси правозащитники отчитались о ходе президентской кампании 13.07.2020

По данным правозащитников, с начала президентской кампании в Беларуси было задержано более 700 человек, практически каждый пятый из них был впоследствии арестован.
Foto von dem weißrussischen oppositionellen Politiker Pawel Sewerinez, das er unserer Korrespondentin in Minsk Alexandra Boguslawakaja kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schlüsselworter: Belarus, Minsk, Weißrussland, weißrussischer oppositioneller Politiker Pawel Sewerinez, Alexandra Boguslawakaja.

Беларусь: Павел Северинец в пятый раз приговорен к аресту на 15 суток 08.07.2020

Оппозиционный политик Павел Северинец был задержан 7 июня в Минске после акции во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Amnesty International признала его узником совести.
20.05.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - MAY 20, 2020: Viktor Babariko, formerly Belgazprombank Board Chairman, leaves the Belarusian Central Election Commission building, a team of activists registered to collect signatures in support of his candidacy in the 2020 presidential election scheduled for August 9. The collection of signatures for candidates lasts from May 21 through June 19. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Что грозит Бабарико и Тихановской? Правозащитник о мерах Лукашенко 18.06.2020

Белорусский правозащитник Валентин Стефанович рассказал DW об угрозах в адрес оппозиционеров Тихановской и Бабарико и о пытках задержанных политических активистов в Минске.
Weißrussland, Minsk, 7. Juni, Weißrussland Kundgebung zur Unterstützung der Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja in Minsk. Foto: DW/A. Boguslawskaja

Президентская кампания: в Минске приговорили активистов за участие в пикетах 08.06.2020

В Минске подвергнуты административным арестам и штрафам активисты, участвовавшие в акциях в поддержку альтернативных претендентов в кандидаты на пост президента Беларуси.
Weißrussland, Minsk, 7. Juni, Weißrussland Kundgebung zur Unterstützung der Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja in Minsk. Foto: DW/A. Boguslawskaja

В Минске прошли пикеты за альтернативных кандидатов в президенты 07.06.2020

Акция в столице Беларуси в поддержку альтернативных кандидатов в президенты собрала более 1000 человек, оценили правозащитники. После акции был задержан оппозиционный политик Павел Северинец и еще около 10 человек.
Fotos zum Thema Opposotion entscheidet über ihre Kandidaten bei den Präsidentenwahlen in Belarus, die unser Korrespondent in Minsk Pawlyuk Bykowskij 04.03.2020 gemacht hat. Auf den Bildern sind eine PK der oppositionellen Wahlkomission und Kandidaten, die diese PK anschauen. Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, weißrussische Opposotion, Kandidaten bei den Präsidentenwahlen, Pawlyuk Bykowski

Соперника Лукашенко оппозиция в Беларуси выберет из пяти кандидатов 04.03.2020

Представители ряда белорусских оппозиционных структур объявили о регистрации пяти участников праймериз и принятии единой стратегии участия в президентских выборах.
Thema weißrussische Opposition will einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentenwahlen stellen. Copyright: Korrespondent in Minsk, Pawlyuk Bykowski. Auf dem Bild sind Führer von Oppositionsparteien, die einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten nominiert haben. Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, weißrussische Opposition, gemeinsamer Kandidat, Präsidentenwahlen, Pawlyuk Bykowski.

Кто станет соперником Лукашенко на выборах президента Беларуси? 17.02.2020

На участие в праймериз по определению единого кандидата в президенты от белорусской оппозиции подали заявки шесть претендентов. Кто они, каковы их взгляды и шансы на победу - у DW.
Auf den Bildern ist der früherer politischer Häftling Pawel Sewerinez (Pavel Severinets) zu sehen. 16-10-2014. Copyright: Korrespondentin in Minsk Elena Danejko

В Минске арестован организатор акции против интеграции Беларуси с Россией 26.12.2019

ОМОН задержал в Минске оппозиционера Павла Северинца. Суд оштрафовал его за призыв к первой акции против интеграции Беларуси с Россией. Затем политика поместили под арест, назначенный судьей еще 18 декабря.
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