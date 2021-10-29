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29 октября в Беларуси вспоминают жертв сталинского террора. Для всех ли восстановлена историческая справедливость?
Оппонентов Александра Лукашенко в последнее время судят подальше от места их жительства, а процессы по таким делам проходят в пустых залах. Чего боятся власти Беларуси - в материале DW.
7 лет колонии - такое решение вынес 25 мая суд в Минске. Павел Северинец был обвинен в организации беспорядков, хотя был задержан до президентских выборов. К различным срокам приговорены еще шестеро оппозиционеров.
Процесс по делу "массовых беспорядках" против Павла Северинца и еще пятерых активистов, задержанных в ходе протестов в Беларуси, проходил в закрытом режиме.
Заседание суда по делу о "массовых беспорядках" против Северинца и еще пятерых активистов проходит в закрытом режиме. У здания суда задержаны двое независимых журналистов.
Международное жюри назвало лучшие репортерские фотографии 2021 года. Среди номинантов World Press Photo были россияне и фотограф из Беларуси. Победила главная тема - пандемия коронавируса.
Хотя Павел Северинец был задержан за два месяца до начала протестов Беларуси, его обвиняют в массовых беспорядках. Его жена Ольга одна воспитывает сына и каждую неделю носит мужу передачи.
C начала президентской кампании белорусские правозащитники признали политзаключенными уже 157 сограждан и говорят, что их число будет только расти. DW о том, кто стал жертвой репрессий.
По данным правозащитников, с начала президентской кампании в Беларуси было задержано более 700 человек, практически каждый пятый из них был впоследствии арестован.
Оппозиционный политик Павел Северинец был задержан 7 июня в Минске после акции во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Amnesty International признала его узником совести.
Белорусский правозащитник Валентин Стефанович рассказал DW об угрозах в адрес оппозиционеров Тихановской и Бабарико и о пытках задержанных политических активистов в Минске.
В Минске подвергнуты административным арестам и штрафам активисты, участвовавшие в акциях в поддержку альтернативных претендентов в кандидаты на пост президента Беларуси.
Акция в столице Беларуси в поддержку альтернативных кандидатов в президенты собрала более 1000 человек, оценили правозащитники. После акции был задержан оппозиционный политик Павел Северинец и еще около 10 человек.
Представители ряда белорусских оппозиционных структур объявили о регистрации пяти участников праймериз и принятии единой стратегии участия в президентских выборах.
На участие в праймериз по определению единого кандидата в президенты от белорусской оппозиции подали заявки шесть претендентов. Кто они, каковы их взгляды и шансы на победу - у DW.
ОМОН задержал в Минске оппозиционера Павла Северинца. Суд оштрафовал его за призыв к первой акции против интеграции Беларуси с Россией. Затем политика поместили под арест, назначенный судьей еще 18 декабря.
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