Лидер оппозиции ФРГ предупредил о риске поражения Украины

Поражение Украины в ее оборонительной войне против РФ становится все более вероятным, заявил председатель Христианско-демократического союза Мерц. Он вновь призвал поставить Киеву ракеты TAURUS.

Поражение Украины в ее оборонительной войне против РФ становится все более вероятным, заявил в пятницу, 29 марта, председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). В связи с этим Мерц еще раз призвал поставить Киеву ракеты большой дальности TAURUS.

Глава ХДС, по его словам, наблюдает за развитием ситуации в Украине "с растущей обеспокоенностью". РФ пока не достигла своих военных целей, однако "перевела свою экономику на военные рельсы и производит оружие и боеприпасы в объемах, намного превышающих нынешние потребности", сказал Мерц. Россия массированно вооружается и использует для этого гораздо больше оружия, чем для войны с Украиной, цитирует его слова агентство dpa.

"Крылатые ракеты TAURUS - не панацея, однако они позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии", - заявил политик, обосновывая необходимость поставок этих дальнобойных ракет Киеву. Мерц подчеркнул, что и производители TAURUS, и высокопоставленные офицеры бундесвера заявляли: эти ракеты могут применяться без участия немецких военнослужащих. А значит, считает лидер ХДС, такие поставки не сделают Германию стороной конфликта, как того опасается канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Мерц: Украине нужна не бумага, а конкретная помощь

Ранее Фридрих Мерц уже не раз призывал поставить Украине TAURUS. В частности, соглашение о гарантиях безопасности, подписанное 16 февраля в Берлине Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским, глава ХДС прокомментировал следующим образом: "Если такая договоренность достигнута, то должны быть поставлены крылатые ракеты TAURUS. Потому что никакая бумага не поможет Украине и ее жителем, им поможет только конкретная помощь". Кроме того, Мерц раскритиковал "медленные и нерешительные" поставки Киеву боеприпасов.

В середине января бундестаг отверг проект резолюции о начале поставок Украине ракет TAURUS, внесенный фракцией ХДС/ХСС, - хотя и многие депутаты от партий правящей коалиции высказывались в поддержку передачи этого оружия Киеву.

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