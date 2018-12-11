Оюб Титиев стал лауреатом германо-французской премии по правам человека

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев стал лауреатом германо-французской премии "За права человека и верховенство закона". Церемония награждения состоялась во вторник, 11 декабря, в резиденции посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича (Rüdiger von Frisch). Премию от имени находящегося под ареста правозащитника получили председатель совета "Мемориала" Олег Орлов, а также чеченская правозащитница, писательница и журналистка Милана Бахаева.

"Оюб просил передать слова благодарности за столь высокую награду. Он просил сказать, что нельзя мириться с существованием тех мест, где бесследно исчезают люди, которых забирают из своих домов", - заявил Орлов.

Посол Франции в РФ Сильви Берманн, выступая на церемонии, отметила решимость, с которой Титиев боролся за права человека в Чечне. Он награжден премией благодаря "смелости, твердости и личному мужеству", подчеркнула Берманн. Она напомнила, что награду учредили в 2016 году главы МИД ФРГ и Франции, ее получают люди разного происхождения и разной судьбы, работающие в тяжелых условиях и идущие на большой риск.

В свою очередь германский посол фон Фрич указал, что "там, где нарушаются права человека и гражданские свободы, найдутся и те, кто выступит в защиту этих прав".

Дело Оюба Титиева

Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли в нем пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании фальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией РФ. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.

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