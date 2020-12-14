Отравление Навального: что известно из нового расследования

Журналисты издания Bellingcat при поддержке портала The Insider, американского телеканала CNN и немецкого еженедельника Der Spiegel установили личности врачей и химиков из Федеральной службы безопасности России (ФСБ), предположительно отравивших оппозиционера Алексея Навального. Расследование, которое было опубликовано этими СМИ в понедельник, 14 декабря, основано на анализе данных биллинга мобильных телефонов вероятных отравителей, а также баз данных авиапассажиров. DW пересказывает главное.

Команда отравителей

По данным расследования, команда убийц состояла как минимум из восьми агентов, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ. В нее входили:

- Станислав Макшаков - ученый-химик, сотрудник Центра специальной техники ФСБ, до 2017 года работавший в военной лаборатории в Шиханах, где производился в том числе "Новичок";

- Олег Таякин, 40 лет, врач, работает в Институте криминалистики ФСБ, предположительно руководил командой, отравившей Навального;

- Алексей Александров, 39 лет, использовал фиктивное имя Алексей Фролов. Бывший врач скорой помощи, с 2013 года работает в ФСБ, важнейший агент в команде, который следовал за Навальным в его поездках;

- Иван Осипов, 44 года, фиктивное имя - Иван Спиридонов. Врач, в ФСБ предположительно с 2012 года

- Владимир Паняев, 40 лет, фельдшер. В ФСБ не позднее 2009 года, зарегистрирован по центральному адресу ФСБ. Ранее он был прописан в том же доме, что и Навальный;

- Михаил Швец, 43 года, вымышленное имя Михаил Степанов. Он зарегистрирован в Центре по спецоперациям ФСБ;

- Алексей Кривощеков, 41 год, работал в министерстве обороны России, в 2008 году перешел в ФСБ;

- Констанин Кудрявцев, 41 год, вымышленное имя - Константин Соколов, ранее работал химиком в военной лаборатории в Шиханах.



Как выяснили журналисты, Таякин и Макшаков на протяжении многих месяцев постоянно контактировали с людьми, которые тайно сопровождали Навального и его команду в их поездках. Таякин, вероятно, координировал операцию, а Макшаков, как показывают данные биллинга его мобильного телефона, регулярно связывался с химическими лабораториями, которые подозревают в производстве "Новичка".

Агенты ФСБ сопровождали Навального в 37 поездках

Анализ баз данных пассажиров показывает, что агенты ФСБ начали тайно сопровождать Навального как минимум с 16 января 2017 года - всего через месяц после того, как оппозиционер объявил о своем плане участвовать в выборах президента. Всего за период с 2017 по 2020 год журналисты насчитали 37 поездок самолетом или поездом, когда сотрудники ФСБ следовали за оппозиционером.

Обычно они ездили группами по два-три человека, используя настоящие или вымышленные фамилии. Как правило, они выбирали параллельные рейсы и прибывали в пункт назначения за день до прилета политика.

Эта тактика, по версии Bellingcat, говорит о том, что слежка как таковая не была целью ФСБ. В таком случае было бы гораздо удобнее, если бы агенты летали вместе с Навальным, а чтобы их не стали узнавать, логичнее было бы просто увеличить их состав. Кроме того, сомнения Bellingcat вызвал тот факт, что ФСБ задействовала врачей и специалистов по химоружию.

Реконструкция событий, предшествовавших отравлению

13 августа - за день до вылета Навального в Сибирь - агенты ФСБ Александров и Паняев вылетели из Москвы в Новосибирск бортом SU 1460. Их сопровождал Иван Осипов - врач ФСБ, летевший под вымышленным именем "Иван Спиридонов". Эти три человека, по данным журналистов, - главные исполнители покушения.

14 августа, когда Алексей Навальный вылетел из Москвы в Новосибирск, агент ФСБ Александров совершил свою первую ошибку: он ненадолго включил свой мобильный телефон. Позже это позволит журналистам установить его местонахождение: в 15.34 по местному времени он находится перед отелем в Новосибирске, где забронировала номер Мария Певчих.

Неосторожны и другие члены команды: они то и дело звонят в Москву с зарегистрированных на них мобильных телефонов. Прежде всего, химику Макшакову. Утром 17 августа Навальный и его соратники едут из Новосибирска в Томск. Агенты ФСБ следуют за ними.

На следующий день из Москвы в Сочи вылетают Олег Таякин и Константин Кудрявцев, работавший на военной базе в Шиханах, специализирующейся на химоружии. В Сочи они проводят всего несколько часов и сразу возвращаются в Москву. Spiegel не исключает, что в ходе своего непродолжительного пребывания в Сочи они получили окончательное разрешение на применение боевого отравляющего вещества "Новичок".

Алексей Навальный

19 августа около 23.00 Навальный встречается с членами своей команды в ресторане Velvet, находящемся в отеле, где они остановились. Пока политик находится в ресторане, агенты ФСБ несколько раз звонят из Томска в Москву: Паняев начиная с 22.21 трижды звонит химику Макшакову. В 00.08 Макшакову звонит и Кривощеков. После этого Макшаков и предполагаемый руководитель операции Таякин созваниваются четыре раза и говорят в общей сложности семь минут.

В 00.48 Алексей Александров совершает свою вторую ошибку: он снова ненадолго включает свой телефон. Полученные затем данные о его местоположении подтверждают: в это время он находился недалеко от отеля Навального.

Действия спецслужб после отравления Навального

На следующий день около 6.00 по местному времени команда Навального отправляется в аэропорт. В 6.05 агент Кривощеков звонит Макшакову в Москву. Тот информирует координатора Таякина. В Москве около двух ночи.

Дальнейшие перемещения Навального хорошо задокументированы: в 6.52 он проходит проверку безопасности и пьет чай в "Венской кофейне". Вскоре после произошедшего появились предположения, что яд был подмешан в чай. Однако на сегодняшний день установлено, что следы "Новичка" были обнаружены на бутылке, которую Навальный оставил в отеле.

В 5.36 утра Таякин, видимо, получивший информацию о том, что Навальный возвращается в Москву, направился в сторону аэропорта Домодедово. Тем временем в воздушном пространстве над Сибирью пилоты хотят совершить экстренную посадку, несмотря на сообщения о том, что аэропорт закрыт из-за угрозы взрыва. В 6 утра по московскому времени самолет приземляется в Омске.

Ровно в 6.00 Макшаков позвонил Кривощекову, а в 7.11 - замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майору Владимиру Богданову. Богданов подчиняется директору ФСБ Александру Бортникову, который в свою очередь подчиняется президенту России Владимиру Путину. Данные мобильного телефона Таякина показывают, что он был недалеко от аэропорта примерно в 6:27 утра, но остановился, не доезжая до него несколько километров. Он сделал оттуда интернет-звонок через VoIP и ждал. Сразу после семи утра он возвращается в офис ФСБ, даже не заехав в зону аэропорта. В офисе ФСБ он обменивается звонками с Макшаковым и другими членами команды, а в 11:30 идет к генералу Богданову. В офисе Богданова он покупает билет на самолет и ночью летит в Сибирь.

Другие попытки отравления Навального

Bellingcat утверждает, что покушение в Томске было уже как минимум второй попыткой отравления Навального. Двумя месяцами ранее, в начале июля, та же группа сотрудников ФСБ попыталась отравить оппозиционера в Калининграде. При этом пострадала его жена Юлия, но у нее симптомы отравления проявились в гораздо меньшей степени.

Еще об одной возможной попытке, произошедшей несколько лет назад, оппозиционер написал на своем сайте. Тогда ему тоже резко стало плохо в самолете, но это не привело к серьезным последствиям.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В общей сложности Навальный находился в искусственной коме 19 суток.



Берлинская клиника "Шарите", куда Алексей Навальный был доставлен на лечение

Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российское руководство отрицает свою любую причастность к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ ввела контрмеры против ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление Алексея Навального.

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