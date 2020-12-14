 Отравление Навального: что известно из нового расследования | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.12.2020

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Германия

Отравление Навального: что известно из нового расследования

DW пересказывает главное из новой публикации портала Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Алексей Навальный в берлинской клинике Шарите

Алексей Навальный в берлинской клинике "Шарите"

Журналисты издания Bellingcat при поддержке портала The Insider, американского телеканала CNN и немецкого еженедельника Der Spiegel установили личности врачей и химиков из Федеральной службы безопасности России (ФСБ), предположительно отравивших оппозиционера Алексея Навального. Расследование, которое было опубликовано этими СМИ в понедельник, 14 декабря, основано на анализе данных биллинга мобильных телефонов вероятных отравителей, а также баз данных авиапассажиров. DW пересказывает главное.

Команда отравителей

По данным расследования, команда убийц состояла как минимум из восьми агентов, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ. В нее входили:

- Станислав Макшаков - ученый-химик, сотрудник Центра специальной техники ФСБ, до 2017 года работавший в военной лаборатории в Шиханах, где производился в том числе "Новичок";
- Олег Таякин, 40 лет, врач, работает в Институте криминалистики ФСБ, предположительно руководил командой, отравившей Навального;
- Алексей Александров, 39 лет, использовал фиктивное имя Алексей Фролов. Бывший врач скорой помощи, с 2013 года работает в ФСБ, важнейший агент в команде, который следовал за Навальным в его поездках;
- Иван Осипов, 44 года, фиктивное имя - Иван Спиридонов. Врач, в ФСБ предположительно с 2012 года
- Владимир Паняев, 40 лет, фельдшер. В ФСБ не позднее 2009 года, зарегистрирован по центральному адресу ФСБ. Ранее он был прописан в том же доме, что и Навальный;
- Михаил Швец, 43 года, вымышленное имя Михаил Степанов. Он зарегистрирован в Центре по спецоперациям ФСБ;
- Алексей Кривощеков, 41 год, работал в министерстве обороны России, в 2008 году перешел в ФСБ;
- Констанин Кудрявцев, 41 год, вымышленное имя - Константин Соколов, ранее работал химиком в военной лаборатории в Шиханах.

Как выяснили журналисты, Таякин и Макшаков на протяжении многих месяцев постоянно контактировали с людьми, которые тайно сопровождали Навального и его команду в их поездках. Таякин, вероятно, координировал операцию, а Макшаков, как показывают данные биллинга его мобильного телефона, регулярно связывался с химическими лабораториями, которые подозревают в производстве "Новичка".

Агенты ФСБ сопровождали Навального в 37 поездках

Анализ баз данных пассажиров показывает, что агенты ФСБ начали тайно сопровождать Навального как минимум с 16 января 2017 года - всего через месяц после того, как оппозиционер объявил о своем плане участвовать в выборах президента. Всего за период с 2017 по 2020 год журналисты насчитали 37 поездок самолетом или поездом, когда сотрудники ФСБ следовали за оппозиционером.

Обычно они ездили группами по два-три человека, используя настоящие или вымышленные фамилии. Как правило, они выбирали параллельные рейсы и прибывали в пункт назначения за день до прилета политика.

Эта тактика, по версии Bellingcat, говорит о том, что слежка как таковая не была целью ФСБ. В таком случае было бы гораздо удобнее, если бы агенты летали вместе с Навальным, а чтобы их не стали узнавать, логичнее было бы просто увеличить их состав. Кроме того, сомнения Bellingcat вызвал тот факт, что ФСБ задействовала врачей и специалистов по химоружию.

Реконструкция событий, предшествовавших отравлению

13 августа - за день до вылета Навального в Сибирь - агенты ФСБ Александров и Паняев вылетели из Москвы в Новосибирск бортом SU 1460. Их сопровождал Иван Осипов - врач ФСБ, летевший под вымышленным именем "Иван Спиридонов". Эти три человека, по данным журналистов, - главные исполнители покушения.

14 августа, когда Алексей Навальный вылетел из Москвы в Новосибирск, агент ФСБ Александров совершил свою первую ошибку: он ненадолго включил свой мобильный телефон. Позже это позволит журналистам установить его местонахождение: в 15.34 по местному времени он находится перед отелем в Новосибирске, где забронировала номер Мария Певчих.

Неосторожны и другие члены команды: они то и дело звонят в Москву с зарегистрированных на них мобильных телефонов. Прежде всего, химику Макшакову. Утром 17 августа Навальный и его соратники едут из Новосибирска в Томск. Агенты ФСБ следуют за ними.

На следующий день из Москвы в Сочи вылетают Олег Таякин и Константин Кудрявцев, работавший на военной базе в Шиханах, специализирующейся на химоружии. В Сочи они проводят всего несколько часов и сразу возвращаются в Москву. Spiegel не исключает, что в ходе своего непродолжительного пребывания в Сочи они получили окончательное разрешение на применение боевого отравляющего вещества "Новичок".

Алексей Навальный

Алексей Навальный

19 августа около 23.00 Навальный встречается с членами своей команды в ресторане Velvet, находящемся в отеле, где они остановились. Пока политик находится в ресторане, агенты ФСБ несколько раз звонят из Томска в Москву: Паняев начиная с 22.21 трижды звонит химику Макшакову. В 00.08 Макшакову звонит и Кривощеков. После этого Макшаков и предполагаемый руководитель операции Таякин созваниваются четыре раза и говорят в общей сложности семь минут.

В 00.48 Алексей Александров совершает свою вторую ошибку: он снова ненадолго включает свой телефон. Полученные затем данные о его местоположении подтверждают: в это время он находился недалеко от отеля Навального.

Действия спецслужб после отравления Навального

На следующий день около 6.00 по местному времени команда Навального отправляется в аэропорт. В 6.05 агент Кривощеков звонит Макшакову в Москву. Тот информирует координатора Таякина. В Москве около двух ночи.

Дальнейшие перемещения Навального хорошо задокументированы: в 6.52 он проходит проверку безопасности и пьет чай в "Венской кофейне". Вскоре после произошедшего появились предположения, что яд был подмешан в чай. Однако на сегодняшний день установлено, что следы "Новичка" были обнаружены на бутылке, которую Навальный оставил в отеле.

В 5.36 утра Таякин, видимо, получивший информацию о том, что Навальный возвращается в Москву, направился в сторону аэропорта Домодедово. Тем временем в воздушном пространстве над Сибирью пилоты хотят совершить экстренную посадку, несмотря на сообщения о том, что аэропорт закрыт из-за угрозы взрыва. В 6 утра по московскому времени самолет приземляется в Омске.

Ровно в 6.00 Макшаков позвонил Кривощекову, а в 7.11 - замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майору Владимиру Богданову. Богданов подчиняется директору ФСБ Александру Бортникову, который в свою очередь подчиняется президенту России Владимиру Путину. Данные мобильного телефона Таякина показывают, что он был недалеко от аэропорта примерно в 6:27 утра, но остановился, не доезжая до него несколько километров. Он сделал оттуда интернет-звонок через VoIP и ждал. Сразу после семи утра он возвращается в офис ФСБ, даже не заехав в зону аэропорта. В офисе ФСБ он обменивается звонками с Макшаковым и другими членами команды, а в 11:30 идет к генералу Богданову. В офисе Богданова он покупает билет на самолет и ночью летит в Сибирь.

Другие попытки отравления Навального

Bellingcat утверждает, что покушение в Томске было уже как минимум второй попыткой отравления Навального. Двумя месяцами ранее, в начале июля, та же группа сотрудников ФСБ попыталась отравить оппозиционера в Калининграде. При этом пострадала его жена Юлия, но у нее симптомы отравления проявились в гораздо меньшей степени. 

Еще об одной возможной попытке, произошедшей несколько лет назад, оппозиционер написал на своем сайте. Тогда ему тоже резко стало плохо в самолете, но это не привело к серьезным последствиям.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В общей сложности Навальный находился в искусственной коме 19 суток.

Логотип на здании берлинской клиники Шарите, в которую Алексей Навальный был доставлен на лечение

Берлинская клиника "Шарите", куда Алексей Навальный был доставлен на лечение

Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российское руководство отрицает свою любую причастность к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ ввела контрмеры против ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление Алексея Навального.

Смотрите также:

  • Скриншот с изображением кадра из расследования ФБК Алексея Навального, посвященного сыну пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

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    Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.

  • Панорама Новосибирска

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    Серия расследований в регионах РФ

    В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.

  • Аэропорт Томска Богачево

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Перелет из Томска в Москву

    Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.

  • Автомобиль медицинской службы у городской клинической больницы № 1 в Омске, куда был помещен оппозиционный политик Алексей Навальный.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Госпитализация в Омске

    В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

  • Главврач омской городской клинической больницы, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    В Омске следов отравления не нашли

    Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".

  • Транспортировка оппозиционного политика Алексея Навального на самолете, присланном за ним из Германии.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Отправка на лечение в Германию

    В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.

  • Транспортировка Алексея Навального в берлинскую клинику Шарите

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Клиника "Шарите"

    Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции, на которой она подтвердила выводы о том, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального были обнаружены следы боевого яда группы Новичок.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Наличие яда "Новичок" в анализах

    2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".

  • Корабль-трубоукладчик Академик Черский, способный завершить строительство газопровода Северный поток - 2.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Будущее "Северного потока - 2"

    После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.

  • Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков (фото из архива)

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Реакция России

    В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Упреки в затягивании расследования Германией

    В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.

  • Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Российские версии произошедшего

    Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.

  • Директор ФБК Леонид Волков

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    "Подпись Путина"

    Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.

  • Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Яд мог быть подмешан в чай?

    Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.

  • Плакат в поддержку отравленного Новичком оппозиционера Алексея Навального на антиправительственной демонстрации в Хабаровске, 29 августа 2020 года.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Акции в поддержку Алексея Навального

    После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".

  • Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Юлия Навальная о диагнозе ее супруга

    Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".

  • Алексея Навальный после того, как ему брызнули в лицо зеленкой в Барнауле в марте 2017 года.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Другие нападения на Алексея Навального

    Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.

  • Клиника Шарите в Берлине

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Возможные последствия для здоровья

    7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.

    Автор: Елена Гункель


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Деньги, яхты, санкции. О чем Навальный рассказал в Европарламенте

Один из комитетов Европарламента провел слушания, посвященные отношениям с РФ. В них участвовали российские оппозиционеры Навальный, Кара-Мурза, Милов и Яшин. Что они посоветовали евродепутатам?  

Bellingcat: Алексея Навального отравили оперативники ФСБ

По данным журналистов-расследователей, покушение на Алексея Навального в Томске совершила группа оперативников ФСБ, сопровождавшая его в поездках по РФ с 2017 года. Bellingcat назвал их имена.  

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