Отпуск в Испании подорожает из-за коронавируса

COVID-19 нанес огромный урон основной отрасли испанской экономики - индустрии иностранного туризма и отдыха. Закрытие границ страны в марте на три месяца и новая вспышка пандемии в июле обусловили резкое снижение числа зарубежных гостей. В этих условиях отели, рестораны и бары работают с минимальной нагрузкой и вынуждены поднимать цены. Многие из них разоряются. Эксперты предупреждают, что восстановление испанского туризма может занять немало времени и что предложить иностранцам разнообразные услуги по существовавшим до пандемии умеренным ценам Испания сможет лишь через несколько лет.

Несбывшиеся надежды на иностранных туристов

Неблагоприятную ситуацию в сфере туризма прокомментировал для DW профессор экономики Мадридского политехнического университета Роберто Сентено. По его словам, ее главная причина - "резкое падение спроса". Надежды на то, что европейцы после открытия границ в июне хлынут на испанские пляжи, не оправдались. А это означает значительные убытки для отрасли, принявшей в 2019 году 83,7 млн иностранцев, в том числе почти 1,6 млн россиян, констатировал профессор, напомнив, что туристам из РФ въезд в Испанию пока вообще закрыт.

Историческая мадридская площадь Plaza Mayor, июль 2019 - яблоку некуда упасть

С его мнением согласна сотрудница Мадридского центра социологических иследований Клара Торрес Крус. По ее данным, европейцы еще не оправились от пандемии - они опасаются ехать за границу, тем более в Испанию, где в последние недели коронавирус вспыхнул с новой силой. Малопривлекательны и меры, принимаемые испанскими властями. К примеру, отдыхающие обязаны находиться в общественных местах - а в Андалузии даже на пляже - в защитных масках, что в жару крайне неприятно. За нарушение - штраф 100 евро.

Отели и рестораны в Испании пусты

Число иностранцев, приехавших на отдых в Испанию после открытия ее границ, пока не называется. Однако об их незначительном количестве можно судить по загруженности отелей. Как отмечает газета Periodico, в обычно самом посещаемом туристами городе страны - Барселоне - работают лишь 20 процентов гостиниц, да и те с неполной нагрузкой. В Мадриде - 25 процентов. Аналогичная ситуация сложилась на курортах Валенсии и Андалузии. Кроме того, из-за последней вспышки COVID-19 иностранные туроператоры отменяют бронирование гостиниц на август.

Не менее печальная картина наблюдается и в ресторанной сфере. По данным Организации владельцев ресторанов, кафе и баров, из 300 000 заведений, имевшихся в Испании до пандемии, уже разорилось 60 000 и еще 25 000 намерены закрыться в августе. При этом в основном прекращают работать предприятия, традиционно обслуживающие иностранных туристов.

Plaza Mayor в июле 2020 - туристов почти нет

Долгое восстановлениепосле пандемии

"Восстановить туристическую отрасль, то есть сделать поездки в Испанию привлекательными и доступными для миллионов иностранцев, когда на это возникнет спрос, будет непросто", - считает профессор Сентено. Такого же мнения придерживаются участники недавней пресс-конференции Ассоциации туроператоров Испании Exceltur. Они утверждают, что процесс восстановления может занять до 4 лет. А до этого зарубежные гости могут столкнуться и с ограниченным выбором услуг, и с растущими ценами.

Так, с начала июля, по данным портала Business Insider España, цены в ресторанах в Испании уже выросли в среднем на 6,3%, а в отелях до 5%. Это связано, с одной стороны, с расходами на внедрение новых санитарных норм и с подорожанием некоторых продуктов питания, а, с другой, - с желанием компенсировать потери за счет клиентов. К примеру, в провинции Малага во многих барах чашка кофе стала стоить 1,8 евро, хотя еще недавно стоила 1,2. Потолок роста цен определить невозможно. Ясно лишь, что они будут расти постоянно - "до восстановления баланса спроса и предложения на туристическом рынке", заключают эксперты Business Insider España.

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