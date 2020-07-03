 Отпуск в Испании подорожает из-за коронавируса | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 21.07.2020

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Европа

Отпуск в Испании подорожает из-за коронавируса

Пострадавшая от пандемии туристическая отрасль Испании, по мнению экспертов, сможет предложить иностранцам полноценные услуги по умеренным ценам лишь через несколько лет.

Испанские пляжи летом 2020 года почти пустые

Испанские пляжи летом 2020 года почти пустые

COVID-19 нанес огромный урон основной отрасли испанской экономики - индустрии иностранного туризма и отдыха. Закрытие границ страны в марте на три месяца и новая вспышка пандемии в июле обусловили резкое снижение числа зарубежных гостей. В этих условиях отели, рестораны и бары работают с минимальной нагрузкой и вынуждены поднимать цены. Многие из них разоряются. Эксперты предупреждают, что восстановление испанского туризма может занять немало времени и что предложить иностранцам разнообразные услуги по существовавшим до пандемии умеренным ценам Испания сможет лишь через несколько лет.

Несбывшиеся надежды на иностранных туристов

Неблагоприятную ситуацию в сфере туризма прокомментировал для DW профессор экономики Мадридского политехнического университета Роберто Сентено. По его словам, ее главная причина - "резкое падение спроса". Надежды на то, что европейцы после открытия границ в июне хлынут на испанские пляжи, не оправдались. А это означает значительные убытки для отрасли, принявшей в 2019 году 83,7 млн иностранцев, в том числе почти 1,6 млн россиян, констатировал профессор, напомнив, что туристам из РФ въезд в Испанию пока вообще закрыт.

Историческая мадридская площадь Plaza Mayor, июль 2019 - яблоку некуда упасть

Историческая мадридская площадь Plaza Mayor, июль 2019 - яблоку некуда упасть

С его мнением согласна сотрудница Мадридского центра социологических иследований Клара Торрес Крус. По ее данным, европейцы еще не оправились от пандемии - они опасаются ехать за границу, тем более в Испанию, где в последние недели коронавирус вспыхнул с новой силой. Малопривлекательны и меры, принимаемые испанскими властями. К примеру, отдыхающие обязаны находиться в общественных местах - а в Андалузии даже на пляже - в защитных масках, что в жару крайне неприятно. За нарушение - штраф 100 евро.

Отели и рестораны в Испании пусты

Число иностранцев, приехавших на отдых в Испанию после открытия ее границ, пока не называется. Однако об их незначительном количестве можно судить по загруженности отелей. Как отмечает газета Periodico, в обычно самом посещаемом туристами городе страны - Барселоне - работают лишь 20 процентов гостиниц, да и те с неполной нагрузкой. В Мадриде - 25 процентов. Аналогичная ситуация сложилась на курортах Валенсии и Андалузии. Кроме того, из-за последней вспышки COVID-19 иностранные туроператоры отменяют бронирование гостиниц на август.

Не менее печальная картина наблюдается и в ресторанной сфере. По данным Организации владельцев ресторанов, кафе и баров, из 300 000 заведений, имевшихся в Испании до пандемии, уже разорилось 60 000 и еще 25 000 намерены закрыться в августе. При этом в основном прекращают работать предприятия, традиционно обслуживающие иностранных туристов.

Plaza Mayor в июле 2020 - туристов почти нет

Plaza Mayor в июле 2020 - туристов почти нет

Долгое восстановлениепосле пандемии

"Восстановить туристическую отрасль, то есть сделать поездки в Испанию привлекательными и доступными для миллионов иностранцев, когда на это возникнет спрос, будет непросто", - считает профессор Сентено. Такого же мнения придерживаются участники недавней пресс-конференции Ассоциации туроператоров Испании Exceltur. Они утверждают, что процесс восстановления может занять до 4 лет. А до этого зарубежные гости могут столкнуться и с ограниченным выбором услуг, и с растущими ценами.

Так, с начала июля, по данным портала Business Insider España, цены в ресторанах в Испании уже выросли в среднем на 6,3%, а в отелях до 5%. Это связано, с одной стороны, с расходами на внедрение новых санитарных норм и с подорожанием некоторых продуктов питания, а, с другой, - с желанием компенсировать потери за счет клиентов. К примеру, в провинции Малага во многих барах чашка кофе стала стоить 1,8 евро, хотя еще недавно стоила 1,2. Потолок роста цен определить невозможно. Ясно лишь, что они будут расти постоянно - "до восстановления баланса спроса и предложения на туристическом рынке", заключают эксперты Business Insider España.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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