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На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные теме выведения из обращения наличных денег и органичений на расчеты ими в разных странах мира.
В доме родственника Атамбаева нашли наличные деньги и записи о тратах на "беспорядки" 7-8 августа в Кой-Таше, сообщили в МВД Киргизии.
Министр финансов Великобритании заверил, что Лондон не будет упразднять монеты достоинством в 1 и 2 пенса. В стране до сих пор живет 2,2 млн человек, пользующихся только наличными деньгами.
50 лет назад в ФРГ был установлен первый банкомат. Поначалу снимать в нем деньги разрешалось лишь избранным, да и процедура была непростой.
Следствие полагает, что мужчины с немецко-сирийским гражданством переправляли джихадистам из группировки "Ахрар аш-Шам" в Сирии наличные деньги, оборудование и автомобили.
Немецких политиков нет среди фигурантов международного журналистского расследования об офшорах. Тем не менее и в Германии решили сделать выводы из этого скандала.
Немецкий Минфин собирается ввести границу в 5000 евро на наличные расчеты. Этот шаг обосновывается борьбой с финансированием терроризма. Планы финансистов вызывают критику в торговле и у правозащитников.
ЕС утвердил план мер по предотвращению финансирования международного террора: контроль денежных потоков, ограничение движения наличных, обмен данными о краденых произведениях искусства.
Люди более двух тысячелетий рассчитываются наличными деньгами. Но современные экономисты хотят привычную систему расчетов упразднить. Что на самом деле выгоднее для потребителей?
Усилия следует направить на структурные реформы и укрепление роста ВВП, а не размышлять об отмене наличности ради повышения эффективности денежной политики, заявил Йенс Вайдман.
За отмену наличного расчета в последнее время все чаще выступают авторитетные европейские и американские экономисты. Кому это было бы выгодно, и как это связано с финансовым кризисом?
Отмена наличных денег облегчила бы платежный процесс и затруднила бы работу "черного" рынка труда и наркоторговли, заявил экономический советник правительства ФРГ в интервью Der Spiegel.
В то время как Запад обсуждает введение дальнейших санкций против России, банки в Крыму перестраиваются на новую валюту – российский рубль. Рядовым крымчанам становится все труднее снять наличные деньги.
Жители Германии во втором квартале 2013 года были богаче, чем когда-либо ранее. С апреля по июнь 2013 года их состояние выросло на 0,5 процента до 5,027 триллиона евро.
Выделенные Кипру наличные евро предоставил Немецкий федеральный банк. В этом финансовом институте хранятся банкноты из резерва Европейского центробанка.
В стране опасаются, что вкладчики начнут штурмовать банковские филиалы.
Кредиторы будут и дальше получать свои деньги. Но все остальные платежи в США - финансирование системы социального обеспечения или жалование наемным солдатам - будут, видимо, заморожены, полагает Frankfurter Rundschau.
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