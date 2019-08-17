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Отмена наличных денег

На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные теме выведения из обращения наличных денег и органичений на расчеты ими в разных странах мира.

Former Kyrgyzstan's president Almazbek Atambayev waves to his supporters as he attends a rally in Bishkek, on July 3, 2019. - Supporters of Kyrgyzstan's embattled former president on July 3 threatened mass protests, if the current leader fails to overhaul government and parliament. Atambayev's supporters, at a rally in the capital Bishkek, gave Kyrgyzstan's current President two months to meet a series of demands that included dissolving the legislature and disbanding the government. (Photo by Vyacheslav OSELEDKO / AFP) (Photo credit should read VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/Getty Images)

В Бишкеке заявили о найденных деньгах на беспорядки у родственника Атамбаева 17.08.2019

В доме родственника Атамбаева нашли наличные деньги и записи о тратах на "беспорядки" 7-8 августа в Кой-Таше, сообщили в МВД Киргизии.

Queen becomes longest reigning monarch. Embargoed to 0001 Tuesday September 1 Previously unissued photo dated 18/8/2015 of a 2 pence coin featuring a new portrait of Queen Elizabeth II designed by Jody Clark at the Royal Mint in Wales. Issue date: Tuesday September 1, 2015. A commemorative coin depicting the Queen through her reign has been unveiled to mark her becoming the longest reigning monarch in British history. The Royal Mint has designed the £20 fine silver face value coin depicting Her Majesty's journey through the five portraits that have appeared of her on UK coins. See PA story ROYAL Coin. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire URN:23958643 |

Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса 03.05.2019

Министр финансов Великобритании заверил, что Лондон не будет упразднять монеты достоинством в 1 и 2 пенса. В стране до сих пор живет 2,2 млн человек, пользующихся только наличными деньгами.
ARCHIV - ARCHIV - Ein Mann geht am 23.05.2011 in Berlin an Geldautomaten vorbei. (zu dpa:Der Geldautomat im Niedergang vom 15.04.2018) Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как немцев учили пользоваться банкоматом 27.05.2018

50 лет назад в ФРГ был установлен первый банкомат. Поначалу снимать в нем деньги разрешалось лишь избранным, да и процедура была непростой.
Opposition fighters from the Ahrar Al-Sham brigade, part of the Islamic front coalition, hold a position in the Sheikh Lutfi neighbourhood of the northern Syrian city of Aleppo during ongoing clashes with government forces on January 27, 2014. Syrian peace talks in Geneva were deadlocked over the explosive issue of transferring power from President Bashar al-Assad's regime, delegates from the warring sides said. AFP PHOTO / BARAA AL-HALABI (Photo credit should read BARAA AL-HALABI/AFP/Getty Images)

В ФРГ задержаны трое подозреваемых в поддержке терроризма 22.11.2016

Следствие полагает, что мужчины с немецко-сирийским гражданством переправляли джихадистам из группировки "Ахрар аш-Шам" в Сирии наличные деньги, оборудование и автомобили.
©PHOTOPQR/L'ALSACE ; Illustration les fichises Panama Papers Mossack Fonseca Panamaleaks Leaks. LE 04 04 2016 © picture-alliance/dpa/J.F.Frey

"Панамские досье": отмывать российские деньги в ФРГ станет труднее 06.04.2016

Немецких политиков нет среди фигурантов международного журналистского расследования об офшорах. Тем не менее и в Германии решили сделать выводы из этого скандала.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau zählt am 27.06.2015 in Freiburg (Baden-Württemberg) 500-Euro-Geldscheine. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa Opposition kritisiert Reformplan für Parteienfinanzierung vom 15.12.2015) +++picture-alliance/dpa/P. Seeger

СМИ: В Германии хотят ввести лимит на оплату наличными 03.02.2016

Немецкий Минфин собирается ввести границу в 5000 евро на наличные расчеты. Этот шаг обосновывается борьбой с финансированием терроризма. Планы финансистов вызывают критику в торговле и у правозащитников.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015.

ЕС подготовил план по борьбе с финансированием терроризма 02.02.2016

ЕС утвердил план мер по предотвращению финансирования международного террора: контроль денежных потоков, ограничение движения наличных, обмен данными о краденых произведениях искусства.

Отмена наличных денег - плюсы и минусы 09.08.2015

Люди более двух тысячелетий рассчитываются наличными деньгами. Но современные экономисты хотят привычную систему расчетов упразднить. Что на самом деле выгоднее для потребителей?
25.04.2015+++ Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, Pressekonferenz zur Kapitalmarkt-Union, Investitionen beim Finanzministertreffen der EU in Riga. Aufgenommen am 25.04.2015. Foto: Bernd Riegert, alle Rechte DW

Глава Бундесбанка выступил против отмены наличных денег 15.06.2015

Усилия следует направить на структурные реформы и укрепление роста ВВП, а не размышлять об отмене наличности ради повышения эффективности денежной политики, заявил Йенс Вайдман.
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Отмена наличных денег: за и против 21.05.2015

За отмену наличного расчета в последнее время все чаще выступают авторитетные европейские и американские экономисты. Кому это было бы выгодно, и как это связано с финансовым кризисом?
ILLUSTRATION - Eine junge Frau zaehlt am 04.11.2014 in einem Studio in Berlin Geldscheine auf den Tisch.

Советник правительства ФРГ по экономике предлагает отменить наличные деньги 16.05.2015

Отмена наличных денег облегчила бы платежный процесс и затруднила бы работу "черного" рынка труда и наркоторговли, заявил экономический советник правительства ФРГ в интервью Der Spiegel.

Крым: В ожидании перехода на рубль (20.03.2014) 20.03.2014

В то время как Запад обсуждает введение дальнейших санкций против России, банки в Крыму перестраиваются на новую валюту – российский рубль. Рядовым крымчанам становится все труднее снять наличные деньги.
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Денежное имущество немцев достигло рекордного показателя 28.10.2013

Жители Германии во втором квартале 2013 года были богаче, чем когда-либо ранее. С апреля по июнь 2013 года их состояние выросло на 0,5 процента до 5,027 триллиона евро.
a pile of papermoney on white background - gestapelte Geldscheine vor weissem Hintergrund © Franz Pfluegl - Fotolia.com

Наличные евро Кипру предоставил Немецкий федеральный банк 28.03.2013

Выделенные Кипру наличные евро предоставил Немецкий федеральный банк. В этом финансовом институте хранятся банкноты из резерва Европейского центробанка.
Customers of Bank of Cyprus use the ATM as the bank remains closed for the second day in central Athens on Wednesday, March 20, 2013. Banking stocks in Greece were hammered Tuesday before Cypriot lawmakers rejected a bailout plan, while government officials here urged eurozone countries to give the Mediterranean island more time to come up with a viable solution. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Кипр намерен открыть банки 26 марта 25.03.2013

В стране опасаются, что вкладчики начнут штурмовать банковские филиалы.
Symbolbild Deutsche Presseschau

Frankfurter Rundschau: США скоро останутся без денег 12.07.2011

Кредиторы будут и дальше получать свои деньги. Но все остальные платежи в США - финансирование системы социального обеспечения или жалование наемным солдатам - будут, видимо, заморожены, полагает Frankfurter Rundschau.
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