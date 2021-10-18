"Открытая Россия" - российское общественное сетевое движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского.

Российское общественное сетевое движение, не имеющее официального статуса. Как указано на сайте "Открытой России", присоединиться к движению может каждый, кто считает необходимым создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.

Начиная с 2017 года в различных регионах России происходит преследование активистов "Открытой России", которых обвиняют в работе на зарегистрированную в Великобритании организацию Open Russia Civic Movement, которая решением Генпрокуратуры РФ признана "нежелательной" на территории России. В "Открытой России" заявляют о том, что российская и британская организации не связаны между собой.