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"Открытая Россия"

"Открытая Россия" - российское общественное сетевое движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского.

Российское общественное сетевое движение, не имеющее официального статуса. Как указано на сайте "Открытой России", присоединиться к движению может каждый, кто считает необходимым создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.

Начиная с 2017 года в различных регионах России происходит преследование активистов "Открытой России", которых обвиняют в работе на зарегистрированную в Великобритании организацию Open Russia Civic Movement, которая решением Генпрокуратуры РФ признана "нежелательной" на территории России. В "Открытой России" заявляют о том, что российская и британская организации не связаны между собой.

Andrei Pivovarov, the head of Open Russia movement, speaks with media in Moscow, Russia, Thursday, July 9, 2020. Russian authorities are ramping up their pressure on dissent ahead of the country's parliamentary election, arresting one opposition activist and raiding several others' homes. Pivovarov has been pulled off a plane at St. Petersburg's airport and is to be taken to Krasnodar in southern Russia on Tuesday as part of a criminal probe against him. Open Russia movement dissolved itself last week. (AP Photo/Denis Kaminev)

Евросоюз призывает Кремль к освобождению оппозиционера Пивоварова 18.10.2021

Против Андрея Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией".

Ходорковский: Путинский режим - про яхты, шубохранилища, дворцы. #вТРЕНДde 30.08.2021

Программа #вТРЕНДde поговорила с Михаилом Ходорковским о том, почему Меркель и Байден укрепляют авторитет Путина и произойдет ли смена президента России в 2024 году.
Andrei Pivovarov, the head of Open Russia movement, speaks with media in Moscow, Russia, Thursday, July 9, 2020. Russian authorities are ramping up their pressure on dissent ahead of the country's parliamentary election, arresting one opposition activist and raiding several others' homes. Pivovarov has been pulled off a plane at St. Petersburg's airport and is to be taken to Krasnodar in southern Russia on Tuesday as part of a criminal probe against him. Open Russia movement dissolved itself last week. (AP Photo/Denis Kaminev)

Глава ЦИК РФ подтвердила право Пивоварова участвовать в выборах в Госдуму 18.07.2021

Избирательное право экс-сотрудника "Открытой России" "не поражено", заявила Элла Памфилова. ЦИК отреагировал на жалобу Андрея Пивоварова о препонах со стороны ФСИН для участия в выборах в Госдуму.
Andrey Pivovarov, Koordinator der Petersburger Abteilung Offenes Russland. Fotograf: Vladimir Izotov, DW.

"Яблоко" внесло Андрея Пивоварова в выборные списки в Краснодаре 03.07.2021

Поздно вечером делегаты XXI съезда партии утвердили кандидатуру бывшего исполнительного директора ликвидированной организации "Открытая Россия" по спискам "Яблока" в Краснодарской территориальной группе.
Mikhail Khodorkovsky (Founder, Open Russia, Russia) and Ingo Mannteufel (Head of Department for Russia, Ukraine and Turkey, Deutsche Welle, Germany) / Deutsche Welle Global Media Forum 2017

В России признаны нежелательными "Фонд Ходорковского" и еще три иностранных НПО 30.06.2021

Деятельность Фонда Ходорковского и двух других связанных с экс-главой ЮКОСа фондов, а также французской НПО "Европейский выбор" угрожают госбезопасности, заявила Генпрокуратура РФ.
Andrey Pivovarov, Koordinator der Petersburger Abteilung Offenes Russland. Fotograf: Vladimir Izotov, DW.

Письмо Явлинскому: Поддержит ли "Яблоко" экс-главу "Открытой России"? 28.06.2021

Арестованный экс-глава "Открытой России" призвал Явлинского дать ему возможность баллотироваться от "Яблока" на выборах Госдумы. Глава пресс-службы партии прокомментировал для DW это обращение.
Marina Litvinovich, member of Moscow's Public Monitoring Commission speaks during her interview with the Associated Press in Moscow, Russia, Wednesday, Feb. 3, 2021. Litvinovich said that besides Sakharovo, there were at least four more detention centers outside Moscow where arrested protesters were taken. Each of those facilities could accommodate about 30 people, and all of them have already been filled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга 20.06.2021

Находящийся в краснодарском СИЗО экс-глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров не попал в список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

Andrey Pivovarov, Koordinator der Petersburger Abteilung Offenes Russland. Fotograf: Vladimir Izotov, DW.

Суд в Краснодаре оставил под арестом Андрея Пивоварова 15.06.2021

Пивоварова арестовали за репост в Facebook, который сделал другой человек. Несмотря на свидетельские показания, суд в Краснодаре отказался изменить политику меру пресечения.

Парк развлечений Путина. Саммит "Бла-бла-бла". Случилось в мире – "Заповедник", выпуск 174, 13.06.21 13.06.2021

Директор парка развлечений Путин вместе с помощниками осматривает свои владения. Песня о завершившемся саммите G7. Театральные зарисовки на тему последних новостей в мировой политике. Смотрите в 174-м выпуске "Заповедника"!
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Neue Welle von Verfolgungen der Opposition in Russland Karikatur - russischer Präsident Wladimir Putin am Telefon: Alles muss gesäubert und mit Asphalt gleich gemacht.

Закрыть "Открытую Россию" мало. Надо зачистить все? 01.06.2021

Задержание бывшего руководителя "Открытой России" Пивоварова, обыски у ее экс-председателя Соловьева, у политика Гудкова и у главы его штаба - звенья одной цепи, считает Сергей Елкин.
Bildbeschreibung: Putin-Widersacher Michail Chodorkowski im Interview der DW-Reporterin Zhanna Nemzowa im November 2015 in London

"Открытая Россия" закрылась. Какова судьба ее проектов? 28.05.2021

Самоликвидация общественной организации "Открытая Россия" произошла в ожидании очередного закона, ожесточающего условия работы. Что будет с ее проектами - у DW.
A man stands near a police bus after he was detained in Moscow, Russia, Saturday, March 13, 2021. Russian police on Saturday detained about 150 participants of a forum of independent members of municipal councils, an action that comes amid the authorities' multi-pronged crackdown on dissent. Police showed up at the gathering in Moscow shortly after it opened, saying that all those present will be detained for taking part in an event organized by an undesirable organization. (AP Photo/Victor Berezkin)

Комментарий: Нежелательная Россия будущего 14.03.2021

Годами политику выдавливали на муниципальный уровень. Как оказалось, чтобы там придушить. Оппозиционеры автоматически стали в глазах силовиков "нежелательными лицами", считает Иван Преображенский.

Anti-Kremlin activist Anastasia Shevchenko, who is accused of carrying out activities on behalf of Open Russia opposition group financed by exiled former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky, attends a court hearing in the city of Rostov-On-Don, Russia February 18, 2021. REUTERS/Sergey Pivovarov

Анастасия Шевченко: "Это издевательство сделало меня более узнаваемой и закалило" 19.02.2021

Как чувствует себя человек после двух лет домашнего ареста? Спустя сутки после приговора суда в Ростове-на-Дону активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко дала интервью DW.
Auf dem Bild ist russische Aktivistin Anastasia Shevchenko mit ihren Anwälten im Gerichtssaal heute, am 18.02.21, in Rostov, Russland. Copyright: Alexander Plushev (unser Kolumnist). Stichwörter: Anastasia Schevchenko, unerwünschte Organisationen in Russland, Aktivistin in Russland

Комментарий: Условный срок активистке "Открытой России" - обманчивое ощущение победы 19.02.2021

Приговор Анастасии Шевченко, 4 года условно, вызывает чувство облегчения. Однако надо помнить, что этого политического процесса вообще не должно было быть, считает Татьяна Фельгенгауэр.
February 10, 2019. - Russia, Saint Petersburg. - On Sunday, opposition activists rallied in St. Petersburg to demand freedom for political prisoners after a daughter of activist Anastasia Shevchenko died in hospital while her mother was under house arrest. Shevchenko is a member of Open Russia movement, founded by former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky, and was arrested in January, accused of cooperation with an organization marked as undesirable and put under house arrest. The Open Russia movement's media service said seven protesters were detained at the protest in St. Petersburg. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд над Анастасией Шевченко: почему Ростов хранит молчание 18.02.2021

Приговор Анастасии Шевченко из "Открытой России" был объявлен в суде Ростова 18 февраля. Активистку приговорили к четырем годам условно. Почему процесс, вопреки международному вниманию, не вызвал резонанса в городе?
06.10.2020, Russland, Nizhny Novgorod: NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA - OCTOBER 6, 2020: A coffin with the body of Koza Press news outlet editor-in-chief Irina Slavina during a mourning ceremony. Slavina committed suicide outside the offices of the Nizhny Novgorod Branch of the Russian Interior Ministry on October 2, 2020. Mikhail Solunin/TASS Foto: Mikhail Solunin/TASS/dpa |

Проститься с Ириной Славиной пришли сотни нижегородцев и губернатор 06.10.2020

После панихиды люди молча прошли на место гибели журналистки, где у памятника трем поколениям силовиков возник мемориал Славиной, прекрасно видный тем, кто стал ее палачами. Репортаж DW из Нижнего Новгорода.
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