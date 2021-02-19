Экс-координатору "Открытой России" Шевченко смягчили срок

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство адвоката Сергея Бадамшина о смягчении наказания для активистки Анастасии Шевченко по делу об участии в работе организации "Открытая Россия", которую российские власти считают "нежелательной". Об этом Шевченко сообщила во вторник, 10 августа, в Instagram.
"Условный срок остался, но теперь не 4, а 3 года, с учетом отбытого 2,5 года", - написала активистка.
Решение связано с изменением статьи
По ее словам, решение связано с изменением статьи. Как уточняет правозащитный портал "ОВД-Инфо", дело переквалифицировали.
Теперь речь идет о части 1 статьи 284.1 УК (ранее - о всей статье в целом).
Это объясняется вступлением 1 июля поправок в закон "об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ".
В основу дела легли два эпизода - об участии Шевченко в качестве координатора в политических дебатах в Таганроге и о публикации анонса лекции "Открытой России".
Дело Анастасии Шевченко
Активистка Анастасия Шевченкопервой в России проходила по статье об участии в работе "нежелательной организации" в РФ . С конца января 2019 года она находилась под домашним арестом.
В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала "нежелательными" несколько структур, связанных с Михаилом Ходорковским.
В конце марта 2019 года "Открытая Россия" объявила о самоликвидации по соображениям безопасности.
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Автор: Сергей Елкин