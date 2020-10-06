Ответ Лукашенко на ультиматум Тихановской

Власти Беларуси объявили в международный розыск одного из лидеров оппозиции Светлану Тихановскую. Сергей Елкин об ответе Александра Лукашенко на ее ультиматум до 25 октября объявить об уходе.
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Светлану Тихановскую разыскивают по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности Беларуси, сообщили в Следственном комитете.
Повторный суд над всемирно известной баскетболисткой Еленой Левченко состоялся в Минске 15 октября. На этот раз судья ограничилась штрафом. DW о реакции спортсменов на преследования в Беларуси.