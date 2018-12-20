 Освобожденному из колонии Кокорину отказали в участии в чемпионате России | Новости из Германии о России | DW | 20.09.2019

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Россия

Освобожденному из колонии Кокорину отказали в участии в чемпионате России

Российский футбольный союз не зарегистрировал Александра Кокорина в качестве нападающего петербургского "Зенита" на чемпионате России.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Освобожденный в начале сентября по УДО футболист Александр Кокорин не сможет принять участие в чемпионате России. Российский футбольный союз (РФС) в пятницу, 20 сентября, отказал петербургскому "Зениту" во внесении нападающего в заявку вне регистрационного периода.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак раскритиковал решение футбольных функционеров, заявив, что ему "сложно сдержать эмоции". "Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшего аналогичного наказания, так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола", - написал он в Instagram. Через некоторое время после публикации Семак удалил свой пост.

Футболистов освободили по УДО через четыре месяца после приговора

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по резонансному делу о драках в центре Москвы, вышли из исправительной колонии в Белгородской области, где они отбывали наказание. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение об их условно-досрочном освобождении.

Контекст

После ЧМ в России увеличилась посещаемость футбольных матчей. Ходить на стадион стало модно, прийти на футбол с семьей - не страшно. Удастся ли сохранить тенденцию, рассуждает Илья Коваль. (15.07.2019)

История с Мамаевым и Кокориным словно создана для того, чтобы оттенить скандалы последних месяцев. А заодно дать аудитории почувствовать, что ее мнение, хотя бы по этому вопросу, что-то значит, считает Александр Плющев. (10.10.2018)

Футболисты были задержаны в октябре 2018 года и с тех пор находились под стражей. Утром 8 октября футболисты Мамаев и Кокорин и их друзья стали участниками двух драк. Первая потасовка случилась у гостиницы "Пекин", в ее результате пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая драка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - произошла в кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам. Фигуранты лишь частично признали свою вину.

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    Автор: Елена Барышева


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