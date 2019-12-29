Освобождение 76 пленных: в Украине спорят о цене обмена

76 удерживавшихся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках" украинских пленных прибыли в Киев. Их обменяли на 124 содержавшихся под стражей в Украине лиц. Среди освобожденных украинцев - 12 военных и 15 гражданских женщин. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "самое главное - что люди дома". Общественные активисты и правозащитники приветствовали возвращение пленных, но негативно оценили процедуру обмена.

Встреча на аэродроме

Возвращение домой

Первыми из самолета, прибывшего в аэропорт "Борисполь", вышли освобожденные украинские военные. Их встретили президент Владимир Зеленский, сотрудники его офиса и министр обороны Андрей Загороднюк. Только после этого к ним смогли подойти родственники. После военных из самолета вышли все остальные украинцы, которые сразу же попали в объятия своих близких.

Президент Зеленский выступил перед прибывшими, их родственниками и многочисленными журналистами с речью, в которой назвал возвращение пленных "большой победой". Он заявил, что в общей сложности был освобожден 81 человек, но пятеро из них остались на территории неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) по семейным обстоятельствам. Зеленский заверил, что они в любое время смогут переехать на подконтрольную Украине территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует освобожденных украинских военных

Глава государства напомнил, что это освобождение является выполнением первой части договоренностей, которые были достигнуты во время саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря, и поблагодарил "всех лидеров нормандской четверки". Впервые Зеленский ответил на критику того, что в результате обмена были освобождены из-под стражи и переданы в ОРДЛО пять бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемые в убийствах людей на Евромайдане. "Я считаю, что это сложное было решение, решение политическое, это правда. Дела Майдана мы закончим обязательно. Я вам больше скажу: если бы у меня было 100 "беркутовцев", и мне бы предложили одного разведчика, друга, я бы им отдал 100 "беркутовцев" и вернул живого разведчика", - выразил свою позицию Владимир Зеленский.

Цена обмена

Накануне обмена пленными, поздно вечером 28 декабря, киевский суд отпустил из-под стражи 5 экс-бойцов спецподразделения милиции "Беркут". Их вывод из зала сопровождался дракой, устроенной активистами общественных организаций, разделявших опасения родственников погибших того, что уголовные дела о событиях на Майдане шестилетней давности фактическом разваливаются и убийцы избежат заслуженного наказания. В дальнейшем активисты целые сутки блокировали выезд из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве, где, по их информации, удерживали заявленных для выдачи России бывших "беркутовцев".

Освобожденные в окружении родных

Кроме них, ранее из-под стражи освободили троих обвиняемых во взрывах на мирной демонстрации возле Дворца спорта в Харькове в 2014 году. Правозащитники не исключают, что в списках на обмен могли оказаться и фигуранты дела о захвате двух этажей помещения полиции в Мариуполе в том же году. Еще двух подозреваемых в терроризме освободил из-под стражи Красногвардейский районный суд города Днепр, а по решению Ореховского районного суда Запорожской области на волю вышли также двое обвиняемых в убийствах и фигуранты пожара в Одессе 2 мая 2014 года.

В то же время, среди освобожденных украинцев не было ни одного крымского татарина или украинца, находящихся за решеткой в Крыму. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Офис президента не консультировался с Меджлисом об освобождении крымских политзаключенных. На своей странице в Facebook Чубаров написал: "В списке подлежащих обмену не будет ни одного из более 65 политзаключенных - крымских татар".

Реакция общественности

Освобожденный летом этого года из российского плена крымский режиссер Олег Сенцов согласился с необходимостью возврата пленных, но возражает против обмена их в ущерб национальным интересам Украины. "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным, за то, что то, за что боролись украинцы, идет прахом", - заявил Сенцов.

В свою очередь, председатель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, говоря о процедуре обмена пленными, отметила, что "она за пределами права". По мнению правозащитницы, Зеленский должен был лично встретиться с родственниками погибших на Майдане зимой 2014 года героев "Небесной сотни" и объяснить им ситуацию. "Они имеют на это право. А он должен был взять на себя такую ответственность", - написала Матвийчук на своей странице в Facebook.

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