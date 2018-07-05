Оппозиция в бундестаге протестует против увеличения госфинансирования партий

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), "зеленые" и Левая партия, хотят подать совместную жалобу в Конституционный суд ФРГ с просьбой проверить на соответствие конституции принятой "большой коалицией" решение об увеличении порога финансирования партий в бундестаге. Об этом в среду, 4 июля, говорится в совместном заявлении партий.

Представители трех оппозиционных партий в четверг, 5 июля, проведут голосование по этому вопросу, после чего соберут совместную пресс-конференцию.

Изменение закона о партиях, предусматривающее повышение установленной верхней границы для партийных субсидий с нынешних 165 миллионов до 190 миллионов евро, был принят в июне. Его необходимость обосновывалась тем, что оцифровка данных и угроза новых хакерских атак потребовали увеличения затрат на защиту системы и безопасности всех коммуникаций.

Оппозиция однако критикует этот план, утверждая, что одобренное повышение противоречит конституции страны. Лидеры оппозиции критикуют также расширение партийного строительства за счет налогоплательщиков. По их мнению, увеличение финансирования было одобрено в спешке.

По закону, госфинансирование партий, которое составляет около трети всех поступлений, зависит от количества голосов, полученных на выборах в бундестаг. В итоге, чем больше денег от государства получают партии, тем больше в пропорциональном плане достается правящему блоку.

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