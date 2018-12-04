ООН ожидает, что в 2019 году гумпомощь понадобится 94 млн человек

В 2019 году гуманитарная помощь может понадобиться 94 миллионам человек. Об этом координатор Организаций Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил в Женеве во вторник, 4 декабря. Он оценил предполагаемый объем гумпомощи в 25 млрд долларов (в пересчете - 22 млрд евро), как и в 2018 году. ООН намерена в первую очередь финансировать строительство жилья, снабжение жителей продовольствием, а также деятельность врачей и школ.

В 2019 году свыше 130 млн человек будут находиться в бедственном положении, добавил Лоукок. По его словам, кризисные ситуации затрагивают каждого 70-го жителя планеты. К причинам этого эксперты организации относят международные конфликты, гражданские войны и природные катастрофы.

Собрана лишь половина необходимых средств

В 2018 году ООН запросила у правительств, фондов и иных доноров почти 25 млрд долларов на помощь кризисным регионам, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных операций (OCHA). К середине ноября удалось собрать 56 процентов требуемой суммы - 13,9 млрд.

ООН предоставила гуманитарную помощь 41 государству, в числе которых - Афганистан, Йемен, Нигер, Сирия и Южный Судан. Однако гумпомощь "не способна заменить долгосрочные политические решения, на которые отчаянно надеются люди, находящиеся в бедственном положении", заявил Лоукок. По его словам, ООН намерена прилагать больше усилий для разрешению конфликтов.

Число кризисных ситуаций с применением насилия выросло

Количество людей, живущих за чертой бедности, во всем мире снизилось с 1,2 млрд человек в 2008 году до менее чем 750 млн в 2015-м, отмечается в докладе. При этом выросло количество кризисных ситуаций с применением насилия, подчеркивают эксперты OCHA. По их словам, подобные кризисы затрагивают большее число людей и продолжаются более долгое время.

В частности, в 2017 году свыше 68 млн человек были вынуждены бежать от насилия, преследований и войн. Это почти на 10 миллионов больше, чем в 2014 году, и является рекордным показателем, утверждают представители OCHA.

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