 ООН: Изменения климата неуправляемы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.03.2020

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Мир

ООН: Изменения климата неуправляемы

Январь 2020 года был самым теплым первым месяцем года за всю историю наблюдений. А период с 2010 по 2019 годы - самым теплым десятилетием.

Всемирная метеорологическая организация

Всемирная метеорологическая организация

ООН представил во вторник, 10 марта, глобальное исследование по климату, которое подготовила Всемирная метеорологическая организация (WMO), опираясь на данные различных служб. Эксперты делают вывод, что климат на планете неуправляемо изменяется, а температуры ставят новые рекорды. Так январь 2020 года стал самым теплым первым месяцем года за всю историю наблюдений. Период с 2010 по 2019 годы - самым теплым десятилетием, период с 2015 по 2019 годы - самой теплой пятилеткой.

Самым теплым годом до сих пор был 2016-й, из-за аномалии Эль-Ни́ньо, но вскоре и этот рекорд может быть побит, считает генсек WMO Петтери Таалас,  "с учетом того, что уровень парниковых газов продолжает расти". По словам Тааласа, в прошлом году объемы промышленных выбросов в атмосферу снизились в развитых странах, но в развивающихся странах они увеличились, поэтому общая тенденция практически не изменилась.

Это приведет к дальнейшему таянию ледников, повышению уровня моря, засухам и тепловым волнам, предупреждают специалисты. К концу столетия это означает повышение температур на 4-5 градусов. Процесс таяния ледников уже ускорился: с 2002 по 2016 годы ледяной покров Гренландии терял около 260 гигатонн льда в год. Потери в 2019 году составили уже 329 гигатонн.

Пожары, наводнения и другие природные катастрофы

Во всем мире около 6,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий , в частности, штормов и наводнений. В 2019 году во многих частях мира отмечались экстремальные погодные явления и их число увеличилось.

Таалас напомнил про пожары в Австралии, где лето 2018-2019 годов стало самым жарким за всю историю наблюдений. Рекорды жары были побиты и в европейских странах. В сезон муссонов выпало больше осадков, чем в среднем в долгосрочной перспективе в Индии, Непале, Бангладеш и Мьянме, а наводнения привели к гибели около 2200 человек в этом регионе. В 2019 году было также отмечено выше среднего число тропических циклонов: 72 - в северном полушарии и 27 - в южном.

ООН предлагает новые меры по борьбе с потеплением

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что мир далек от температурных показателей, установленных Парижским соглашением об изменении климата, которое поставило цель удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Гутерриш предлагает поставить более высокие цели на ближайшей конференции ООН по климату в ноябре 2020 года в Глазго. Глава ООН призвал все страны стремиться к сокращению выбросов на 45% от уровня 2010 года.

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  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

Для сокращения выбросов CO2 необходим ускоренный отказ от сжигания угля, нефти и природного газа. Основные меры в энергетике, на транспорте и в жилищной сфере ФРГ - в галерее DW.  

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