ООН: Изменения климата неуправляемы

ООН представил во вторник, 10 марта, глобальное исследование по климату, которое подготовила Всемирная метеорологическая организация (WMO), опираясь на данные различных служб. Эксперты делают вывод, что климат на планете неуправляемо изменяется, а температуры ставят новые рекорды. Так январь 2020 года стал самым теплым первым месяцем года за всю историю наблюдений. Период с 2010 по 2019 годы - самым теплым десятилетием, период с 2015 по 2019 годы - самой теплой пятилеткой.

Самым теплым годом до сих пор был 2016-й, из-за аномалии Эль-Ни́ньо, но вскоре и этот рекорд может быть побит, считает генсек WMO Петтери Таалас, "с учетом того, что уровень парниковых газов продолжает расти". По словам Тааласа, в прошлом году объемы промышленных выбросов в атмосферу снизились в развитых странах, но в развивающихся странах они увеличились, поэтому общая тенденция практически не изменилась.

Это приведет к дальнейшему таянию ледников, повышению уровня моря, засухам и тепловым волнам, предупреждают специалисты. К концу столетия это означает повышение температур на 4-5 градусов. Процесс таяния ледников уже ускорился: с 2002 по 2016 годы ледяной покров Гренландии терял около 260 гигатонн льда в год. Потери в 2019 году составили уже 329 гигатонн.

Пожары, наводнения и другие природные катастрофы

Во всем мире около 6,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий , в частности, штормов и наводнений. В 2019 году во многих частях мира отмечались экстремальные погодные явления и их число увеличилось.

Таалас напомнил про пожары в Австралии, где лето 2018-2019 годов стало самым жарким за всю историю наблюдений. Рекорды жары были побиты и в европейских странах. В сезон муссонов выпало больше осадков, чем в среднем в долгосрочной перспективе в Индии, Непале, Бангладеш и Мьянме, а наводнения привели к гибели около 2200 человек в этом регионе. В 2019 году было также отмечено выше среднего число тропических циклонов: 72 - в северном полушарии и 27 - в южном.

ООН предлагает новые меры по борьбе с потеплением

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что мир далек от температурных показателей, установленных Парижским соглашением об изменении климата, которое поставило цель удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Гутерриш предлагает поставить более высокие цели на ближайшей конференции ООН по климату в ноябре 2020 года в Глазго. Глава ООН призвал все страны стремиться к сокращению выбросов на 45% от уровня 2010 года.

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