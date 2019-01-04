ООН заявляет об увеличении числа беженцев в мире

К середине 2018 года в мире насчитывалось около 68,8 млн мигрантов, перемещенных лиц и тех, кто ищет убежище. Это на 300 тысяч больше, чем на конец декабря 2017 года, сообщает в воскресенье, 6 января, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR).

Число заявок на получение убежища в Германии вместе с тем снизилось на 20 процентов. В первые шесть месяцев 2018 года было подано 81,8 тысяч заявок, за тот же период в 2017 году - 101 тысяча, в 2016 году - 387,7 тысяч.

Миграционный кризис сейчас разворачивается в Бангладеше и Ливане, заявляют в UNHCR. Каждый третий беженец из Сирии, большинство покинувших свою страну сирийцев живут в Турции (3,6 млн), Ливане (968,1 тысяч) и Иордании (667,2 тысячи). В Германии живут 514 тысяч выходцев из Сирии.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил



Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

