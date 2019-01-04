 ООН заявляет об увеличении числа беженцев в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2019

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Мир

ООН заявляет об увеличении числа беженцев в мире

За первые полгода 2018 года количество беженцев в мире увеличилось на 300 тысяч. Миграционный кризис разворачивается в Бангладеше и Ливане.

Мигранты в Средиземном море

Мигранты в Средиземном море

Контекст

18 декабря отмечается Международный день мигранта. Как в столице РФ помогают адаптироваться детям, которые с семьями покинули родину и пытаются начать новую жизнь в Москве, в репортаже DW. (18.12.2018)

Малолетним беженцам, оказавшимся в Германии без родителей, приходится немало потрудиться в надежде на лучшую жизнь. В одиночку пробиться трудно, но есть те, кто им помогает. (26.10.2018)

Геи и наркозависимые из России, ВИЧ-инфицированные из Грузии - большинство людей, обращающихся за помощью в берлинскую организацию помощи больным СПИДом, говорят по-русски. (01.12.2018)

К середине 2018 года в мире насчитывалось около 68,8 млн мигрантов, перемещенных лиц и тех, кто ищет убежище. Это на 300 тысяч больше, чем на конец декабря 2017 года, сообщает в воскресенье, 6 января, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR).

Число заявок на получение убежища в Германии вместе с тем снизилось на 20 процентов. В первые шесть месяцев 2018 года было подано 81,8 тысяч заявок, за тот же период в 2017 году - 101 тысяча, в 2016 году - 387,7 тысяч.

Миграционный кризис сейчас разворачивается в Бангладеше и Ливане, заявляют в UNHCR. Каждый третий беженец из Сирии, большинство покинувших свою страну сирийцев живут в Турции (3,6 млн), Ливане (968,1 тысяч) и Иордании (667,2 тысячи). В Германии живут 514 тысяч выходцев из Сирии.

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    Автор: Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

Сайт UNHCR

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