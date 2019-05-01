Олег Навальный: Я забыл о тюрьме через 15 минут

Олег Навальный приехал в Берлин для участия в фестивале Red Square, на котором он представил книгу. В Берлине команда татуировщиков набивала всем желающим татуировки по его тюремным рисункам, а в сентябре в Москве пройдет его большая выставка. Олег Навальный в июне 2018 года вышел на свободу, отбыв в колонии 3,5 года заключения. Корреспондент DW встретился с братом "оппозиционера номер один", чтобы поговорить с ним о жизни после тюрьмы.

Deutsche Welle: Я помню как в одном из интервью ты рассказывал, что пока тебя этапировали в колонию, ты читал в поезде "Швейка".

Олег Навальный: Да, подарил его потом одному зэку на "карантине". Читал "Швейка", находясь во "швейковской реальности". Настолько местами похоже, что даже странно. Чуть-чуть меньше вшей, чуть лучше бытовые условия, но, в общем, один в один "Швейк".

- А когда ты вышел из тюрьмы, ты покинул эту "швейковскую" реальность или до сих пор в ней?

- Знаешь, что странно? Вот я сижу в тюрьме, где происходит адский "Швейк" и вообще - перевернутая реальность. Но при этом читаю, что происходит на свободе - и "Швейк" просто отдыхает. В колонии ты несвободен, если где-то запретили концерт или закрыли сайт, ты ничего не можешь сделать. Но когда ты узнаешь, что люди за короткий промежуток времени, не знаю, за три года, потеряли кучу всего и совсем не боролись - это конечно странно. Это избитая истина, но жизнь в России ничем не отличается от жизни в тюрьме. Разве что немножко - бытовыми условиями. И то в моей колонии условия были лучше, чем живет 20 процентов населения России. Зэков там кормили, никто не умер с голоду. Они, в основном, не работали. В зонах сейчас часто не работают, потому что производственные участки позакрывались. Зеки встают в определенное время, идут в столовую в определенное время. Все как в обычной жизни, просто в России нет забора.

- В фильмах показывают, что когда люди возвращаются домой после сильного пережитого стресса, они не могут от него отойти, им снятся по ночам ужасы...

- Мне не снится по ночам тюрьма. Мне кажется, я все забыл примерно через 15 минут после того, как вышел. Все мои знакомые, и я надеюсь это не просто слова, говорят мне: "Чувак, ты вообще не поменялся за это время". Но я не очень понимаю, с чего я должен был поменяться - мне же не нужно было в минус сорок по колено в воде забивать сваи. Я просто сидел, ждал и думал, когда это, наконец, закончится. Разве что мне казалось, что когда выйду, буду вздрагивать при звуках шипения рации. В колонии постоянно рыскают менты, и рации у них шипят. А у каждого зека есть рядом запрещенный предмет. Поэтому когда ты слышишь шипенье, ты все время что-то прячешь. Но когда я вышел, оказалось - мне плевать: рация и рация.

- Ты был непримиримо настроен к тем, кто туда тебя засадил.

- Ничего не поменялось. Абсолютно. Когда-нибудь все эти чуваки точно поедут в тюрьму. Причем к ним будут хорошо относиться, по закону, и кормить их будут по нормам, и так далее.

- Может, если брат станет президентом?

- Если его выберет народ, то станет конечно.

- То есть будут выборы, в которых он будет участвовать?

- Я верю, что наступит момент, когда будут демократические выборы. И что он будет в них участвовать.

- Вот пример. У олигарха Михаила Прохорова есть сестра Ирина. Она возглавляет хорошее издательство "Новое литературное обозрение". Интеллигентная женщина с незапятнанной репутацией. Сам Прохоров - довольно неоднозначный персонаж. А сестра поправляет его имидж своей безупречностью.

- На его деньги.

- Наверное, в том числе, на его деньги…

- Офигенно. Давайте, мы украдем два миллиарда, сто миллионов отправим на поднятие нашего имиджа, и все нас будут любить. Это так работает?

- Тебе не кажется, что ты сам в какой-то мере выполняешь эту функцию при брате? Я не знаю ни одного человека, который бы к тебе плохо относился.

- Я думаю, что хейтеры брата делятся на две категории. Первая - те, кто любит Путина. Вторые - те, кто разочаровался после протестов 2011 и 12 годов. Жители России упустили этот момент. Но почему-то есть куча людей, которые обвиняют в этом моего брата.

- Потому что он не поднял восстание?

- Вроде того. Но восстание поднимает народ. То, что сейчас не происходит революции или смены режима - это не вина моего брата, твоя или Пети. Это вина народа, который сидит и ждет, пока он не начнет с голоду умирать. Или когда храм начинают у тебя в доме строить, тогда уже начинают протестовать. А чего меня-то хэйтить? Меня просто взяли и ни за что посадили в тюрьму. Как можно за это хэйтить? Но я, конечно, никакую функцию при брате не выполняю. Как в анекдоте: я не даю денег в долг, а банк не продает семечки. Я не политик, нигде не выступаю, крайне редко даю интервью.

- А то, что дочь Алексея Навального Даша сейчас отправляется учиться в Америку?

- Это очень круто. Я дико за нее рад. Я был в шоке. Для меня Стэнфорд - это то место, которое я знаю по фильмам. Как Хогвартс. Она будет самой умной в семье.

Когда я узнал о Стэнфорде, я сразу будто увидел, как Алексей Навальный собирает семью и говорит: "Все, теперь ваши интересы я ставлю выше моих политических амбиций. Хочешь Стэнфорд - будет Стэнфорд". Поскольку Стэнфорд с политической точки зрения - не самый удачный ход. Количество хейтеров только увеличится.

Я объясню тебе, как у нас в семье обстоят дела по этому поводу. Понятное дело, что его деятельность нас очень сильно касается. Меня посадили в тюрьму, у родителей разорили бизнес. Но у нас никогда не было по этому поводу разговора.

- Почему?

- Потому что это просто глупо. Никто бы не стал об этом разговаривать. Он делает отличное дело. Если бы мне дали 20 лет или расстрел - я бы к его делу относился с таким же прекрасным чувством.

- Правда?

- А как это должно работать? Он должен был прийти и сказать: "Чуваки, я хочу сделать страну свободной. Но вам придется что-то потерять". А мы: "Нет, мы не хотим терять, пожалуйста, не делай страну свободной".

- То есть этого разговора не было?

- Разговора не было. Его все поддерживают не потому, что он наш родственник, а потому что он выступает за правильную идею.

- Но он может перестать выступать за правильную идею.

- Тогда и будет разговор. Понимаешь, меня же посадил в тюрьму не брат. Меня посадила в тюрьму федеральный судья Коробченко. По преступному приказу Путина.

- И все же есть чувство, что раньше вы с братом были персонажами фильмов про героев. А сейчас этот фильм закончился, и началась какая-то мелодрама.

- Я же не мог смотреть со стороны на это все. Мне очень много писали и говорили: "Спасибо, вы такой молодец". У меня это вызывало удивление: не очень понятно, в чем я молодец? В том, что я сижу в тюрьме? Таких молодцов миллион в каждый момент времени в России.

- Но ты не был обычным зэком.

- Вообще я тебе скажу, это не добавляет качества жизни. Сейчас меня, к счастью, стали меньше узнавать - я стал загорелее, более волосат и чуть менее усат. Но все равно тебя узнают, начинают жать руку, и просто непонятно, что отвечать. Они же не мне спасибо говорят, они выражают свой протест против власти. Письма на зону, которые и я получал, нужны не столько зэкам, сколько тем, кто их пишет. Ты понимаешь, что в стране творится что-то не то - хорошие люди отправляются в тюрьму. Ты должен что-то сделать. Напиши письмо, тебе станет легче.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального, или При чем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Золотов против Навального: кто заказчик? Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Арест Навального как выход из любой ситуации Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Мощный ответ Медведева Навальному Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального: все белыми нитками шито Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный снова на свободе Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как задерживали Навального Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как Путин по Навальному скучал Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интернет-рейтинг Time: а где же Путин? Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Алексей Навальный и цепкая российская Фемида Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру. Автор: Наталья Позднякова

