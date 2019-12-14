 Около 80 тысяч человек протестуют в Варшаве против запрета абортов | Новости из Германии о Европе | DW | 30.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Около 80 тысяч человек протестуют в Варшаве против запрета абортов

Акции протеста не утихают в Польше с 22 октября. Поводом послужило решение Конституционного суда, который счел незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода.

Протесты против почти полного запрета абортов в Польше

Протесты против почти полного запрета абортов в Польше (фото из архива)

В Варшаве вечером в пятницу, 30 октября, проходит одна из самых массовых акций протеста против практически полного запрета абортов в Польше. Как передала варшавская радиостанция Radio Kolor, в районе 20.00 по местному времени (22.00 мск) в центре города собралось не менее 80 тыс. демонстрантов.

Акция под названием "Марш на Варшаву" проходит в условиях усиленного полицейского присутствия. Здание Национального собрания - двух палатного парламента страны - охраняют, в частности военные. По данным агентства AP, сторонники ультраправых забросали митингующих сигнальными ракетами.

"Речь - о свободе и достоинстве людей"

Демонстранты не соблюдают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса и запрещающие собираться в общественных местах компаниями более чем по пять человек. Призывы правоконсервативного правительства страны по возможности оставаться дома в связи с резким ростом числа инфицированных (30 октября было зафиксировано порядка 21 600 новых случаев за сутки. - Ред.) также были проигнорированы.

"Речь идет о свободе и достоинстве людей", - сказала представительница руководства Общепольской забастовки женщин Клементина Суханова. "Стремление людей к протесту должно стать уроком любому, кто хочет навязать авторитарные подходы", - добавила она.

Акции протеста, не утихающие вот уже девятый день, проходят 30 октября и в других городах Польши. Им предшествовало решение Конституционного суда страны, который признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. Аборты разрешены в Польше отныне только в тех случаях, когда оплодотворение произошло в результате изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

Смотрите также:

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Бреславль, Бреслау, Вроцлав

    По легенде, Вроцлав был основан чешским князем Вратиславом, правившим в 915-921 годах. От его имени и происходит название этого населенного пункта. Город был столицей польского княжества Силезия, находился под властью королевства Богемия, входил в состав Пруссии. Ныне - один из самых крупных (четвертый по количеству населения) и старинных городов Польши.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Без суеты

    Историческим центром Вроцлава является средневековая Рыночная площадь в обрамлении старинных особняков с разноцветными фасадами. Практически в каждом доме на первом этаже - кафе, ресторан или магазинчик. Даже в самые оживленные дни здесь царят умиротворение и покой: хотя Вроцлав - город достаточно большой (более 600 тысяч жителей), жизнь в нем идет размеренной поступью.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чудо Вроцлава

    Ратуша на Рыночной площади - главная архитектурная достопримечательность Вроцлава. Зданию уже более 700 лет. Поначалу это была одноэтажная постройка, которая расширялась и надстраивалась, не отставая от растущего города. Ныне ратуша демонстрирует пестрое смешение стилей: от Ренессанса до готики. Во время Второй мировой она осталась единственным уцелевшим зданием - бомбы превратили город в руины.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Университет с богатой историей

    Первая попытка основания Вроцлавского университета датируется 1505 годом. Но официально вуз был открыт 15 ноября 1702 года. Уже в 19-м веке он владел богатой библиотекой, астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и картинной галереей. После передачи города Бреслау Польше немецкий университет был преобразован в польский государственный.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Италия на Одере

    Когда-то Вроцлав называли "цветком Европы". Историческому центру города более 1000 лет. От его вымощенных булыжниками улочек и тенистых аркад веет аурой итальянских городов.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    100 мостов

    Вроцлав также называют городом 100 церквей и 100 мостов. Город раскинулся на берегах Одера и его притоков - на островах между многочисленными каналами. Неслучайно его считают польской Венецией.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Один краше другого

    Стальной Тумский мост над рекой Одер был построен в 1889 году и заменил старый деревянный. Сегодня он закрыт для автомобильного движения.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Достижение техники и архитектуры

    Редзинский мост - самый высокий и протяженный в Польше - достигает 122 метров в высоту и 1,7 километра в длину.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Многофункциональный памятник

    В 1913 году, когда Бреслау был частью Германии, в честь столетней годовщины Битвы народов в городе по проекту немецкого архитектора Макса Берга построили грандиозный "Зал Столетия" или "Народный дом". Этот культурно-спортивный комплекс рекордных для своего времени габаритов и по сей день служит уникальным образцом строений из железобетона. В 2006 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чего только нет во Вроцлаве

    Вроцлав - город многовековой истории и современной культуры. Биеннале медиаискусства - одно из важнейших художественных событий Центральной Европы - проходит именно здесь. Добраться до Вроцлава можно и на поезде, и на самолете. По городу ходят автобусы и трамваи, есть и сеть автоматического проката велосипедов. А вот чего нет во Вроцлаве, так это троллейбусов.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:07

Как поляки борются против нового закона об абортах

Аудио- и видеофайлы по теме

Польша готовится к новым ограничениям из-за пандемии коронавируса  

Польша отказывается от российского газа и строит свой "Северный поток". DW Новости  

Также по теме

Deutschland Staatsakt Weizsäcker

Валенса грозит протестами против судебной реформы в Польше 14.12.2019

"Ни в коем случае нельзя допустить разрушения независимой судебной системы" - заявил экс-президент Польши Лех Валенса. Он выразил готовность возглавить массовый протест.

Реклама

Самые читаемые

Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир "Навальный Live"  

Можно ли повторно заболеть COVID-19? Главное об иммунитете  

В результате землетрясения на западе Турции ранены свыше 320 человек, есть погибшие  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно