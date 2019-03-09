Около тысячи мигрантов намерены получить выплаты за отъезд из ФРГ

Министерство внутренних дел Германии подвело первые итоги рекламной кампании по стимуляции добровольного отъезда на родину мигрантов, которым было отказано в получении статуса беженца. По данным ведомства, 906 человек запросили у правительства страны финансовые выплаты на реинтеграцию на родине.

Двухнедельная рекламная кампания МВД стартовала в крупных городах Германии в середине ноября прошлого года. Сама кампания обошлась МВД ФРГ в 500 тысяч евро. Получается, что на данный момент немецкие налогоплательщики заплатили по 551,87 евро на то, чтобы проинформировать одного мигранта о возможности получить дополнительные выплаты в случае, если он добровольно уедет на родину.

МВД: Подводить итоги еще рано

В ответ на запрос русской редакции DW пресс-служба МВД Германии в Берлине сообщила, что у покидающих Германию иностранцев есть 12 месяцев на то, чтобы подать заявки на денежные выплаты, разрекламированные в рамках кампании "Твоя страна - твое будущее. Сейчас!". И поэтому подводить общий финансовый итог кампании можно будет только тогда, когда станет известен общий объем денежных выплат и вещественных компенсаций.

Действовавшее до 31 декабря 2018 года специальное предложение МВД Германии было направлено на то, чтобы с помощью компенсации расходов на аренду жилья в течение года облегчить добровольным "возвращенцам" обустройство на новом месте (максимальная сумма компенсации ограничена 3000 евро). Помимо финансовых выплат уезжающие семьи могут рассчитывать и на вещественную помощь - например, на строительство или ремонт жилья, а также на оборудование кухни или ванной комнаты.

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