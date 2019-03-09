 Около тысячи мигрантов намерены получить выплаты за отъезд из ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.03.2019

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Германия

Около тысячи мигрантов намерены получить выплаты за отъезд из ФРГ

Заявления на финансовые выплаты за добровольное возвращение на родину подали пока всего 906 мигрантов. Подводить окончательные итоги кампании можно будет только в конце года, отмечает МВД Германии.

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Министерство внутренних дел Германии подвело первые итоги рекламной кампании по стимуляции добровольного отъезда на родину мигрантов, которым было отказано в получении статуса беженца. По данным ведомства, 906 человек запросили у правительства страны финансовые выплаты на реинтеграцию на родине.

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Двухнедельная рекламная кампания МВД стартовала в крупных городах Германии в середине ноября прошлого года. Сама кампания обошлась МВД ФРГ в 500 тысяч евро. Получается, что на данный момент немецкие налогоплательщики заплатили по 551,87 евро на то, чтобы проинформировать одного мигранта о возможности получить дополнительные выплаты в случае, если он добровольно уедет на родину.

МВД: Подводить итоги еще рано

В ответ на запрос русской редакции DW пресс-служба МВД Германии в Берлине сообщила, что у покидающих Германию иностранцев есть 12 месяцев на то, чтобы подать заявки на денежные выплаты, разрекламированные в рамках кампании "Твоя страна - твое будущее. Сейчас!". И поэтому подводить общий финансовый итог кампании можно будет только тогда, когда станет известен общий объем денежных выплат и вещественных компенсаций.

Действовавшее до 31 декабря 2018 года специальное предложение МВД Германии было направлено на то, чтобы с помощью компенсации расходов на аренду жилья в течение года облегчить добровольным "возвращенцам" обустройство на новом месте (максимальная сумма компенсации ограничена 3000 евро). Помимо финансовых выплат уезжающие семьи могут рассчитывать и на вещественную помощь - например, на строительство или ремонт жилья, а также на оборудование кухни или ванной комнаты.

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    Автор: Нермин Исмаил


 

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