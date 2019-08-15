 Ожидание ″Брекзита″ ударило по автопрому Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2019

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Европа

Ожидание "Брекзита" ударило по автопрому Великобритании

Производство автомобилей в Великобритании падает 17 из последних 18 месяцев. Чрезвычайные меры по подготовке к нерегулируемому "Брекзиту" уже стоили британскому автопрому полмиллиарда фунтов.

Роллс-Ройс - символ британского автомобилестроения

"Роллс-Ройс" - символ британского автомобилестроения

Производство автомобилей в Великобритании в ноябре 2019 года значительно сократилось. За месяц было выпущено 107 753 машины, что на 16,5 процентов меньше, чем в этот же период годом ранее. Эта информация содержится в бюллетене автомобильной ассоциации Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT), опубликованном в пятницу, 20 декабря. Как отмечают эксперты, причиной такого результата стали слабая потребительская и деловая уверенность, снижение спроса на зарубежных рынках, переход на новые модели.

Дополнительным фактором плохой работы в ноябре стала запланированная остановка производственных линий, призванная смягчить последствия возможного нерегулируемого "Брекзита" - потенциального выхода Великобритании из Евросоюза без сделки 31 октября. Это значительно увеличило расходы автопроизводителей на чрезвычайные меры в связи с "Брекзитом", которые на сегодняшний день уже превысили 500 млн фунтов стерлингов.  В SMMT напомнили об аналогичных остановках производства в апреле 2019 года, в результате чего производство автомобилей упало на 44,5 процента.

При этом падение производства продолжается 17 из последних 18 месяцев. В годовом исчислении оно составило 14,5 процента. Ожидается, что будет выпущено 1 231 679 автомобилей, причем большая часть из них (80,8 процента) пойдет на экспорт. Основным же торговым партнером Великобритании в этой сфере является ЕС, на который приходится 54,7 процента автомобильного экспорта.

Необходима "амбициозная сделка"

Комментируя свежий бюллетень, исполнительный директор SMMT Майк Хоуз отметил, что в силу экспортной ориентированности британского автопрома, производители ожидают от нового правительства "амбициозной торговой сделки с ЕС". "Эта сделка должна быть свободна от тарифов и торговых барьеров, чтобы обеспечить нашу конкурентоспособность в период резких технологических изменений", - заявил он.

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    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Индустрия ФРГ назвала жесткий "Брекзит" убийцей для немецкой экономики

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С момента проведения референдума о выходе из ЕС британская экономика еженедельно теряла почти 700 млн евро. Из-за "Брекзита" Великобритания лишилась около 2,5 процентов своего ВВП. (02.04.2019)  

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Отчет SMMT

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