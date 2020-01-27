 Однопартийцы Трампа ждут показаний от его бывшего советника Болтона | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2020

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Мир

Однопартийцы Трампа ждут показаний от его бывшего советника Болтона

Экс-советник президента США рассказал, как Трамп хотел шантажировать Киев военной помощью. Сенатор-республиканец Митт Ромни призвал вызвать Джона Болтона на слушания по импичменту.

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Бывший советник Трампа Джон Болтон

Соратники президента США Дональда Трампа по Республиканской партии начали выступать за приглашение свидетелей на слушания об импичменте главы государства. В частности, сенатор от штата Юта Митт Ромни в понедельник, 27 января, призвал выслушать  Джона Болтона, экс-советника президента по нацбезопасности, который рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью.

Ромни допускает, что к призыву присоединятся и другие республиканцы. Информация, о которой сообщил Болтон, вызвала обсуждения в стане республиканцев, признала сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз. По ее словам, утверждения экс-советника Трампа придают вес требованию вызвать ключевых свидетелей на слушания.

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Джон Болтон уже выразил готовность дать показания в Сенате на слушаниях об импичменте. При этом президент США запретил ряду сотрудников своей администрации участвовать в расследовании.

Трамп отказывался размораживать военную помощь Украине

В черновой версии книги Болтона говорится, что Трамп сообщил своему советнику по национальной безопасности о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока официальный Киев не начнет расследование в отношении его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Сам глава Белого дома отрицает приписываемые ему утверждения. "Если Джон Болтон сказал так, то это было сделано лишь ради продажи книги", - написал Трамп в микроблоге Twitter и призвал обратить внимание на расшифровку своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

Обнародование содержания разговора двух президентов привело к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах, ставшему причиной запуска процедуры импичмента Дональда Трампа. Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес главы государства.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.

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    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


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