Оглашение приговора по делу "Сети" сопровождалось массовыми задержаниями

Спустя год после начала судебного следствия Второй западный окружной военный суд в Петербурге вынес приговор двум петербургским фигурантам дела анархистского сообщества "Сеть". Виктору Филинкову назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Юлия Бояршинова отправили в колонию на 5 лет 6 месяцев. Прокурор запрашивал для них 9 и 6 лет лишения свободы соответственно. Суд озвучил только резолютивную часть приговора, мотивировочную адвокатам передадут позднее.

Журналистов НТВ пропустили в первую очередь

До оглашения приговора у суда собрались около 60 человек. Некоторые из них приехали за день до процесса из Москвы, чтобы поддержать осужденных. Полиция встречала их на вокзале и проверяла документы. За 20 минут до начала суда активист Павел Крисевич зажег файер и приковал себя наручниками к забору. Он выкрикивал "Свободу политзаключенным" и "ФСБ - главный террорист". На разбросанных им листовках написаны строчки из песни группы "Порнофильмы" - "Моя Россия сидит в тюрьме". Полицейские с трудом освободили его от оков и задержали.

На само заседание пустили всего несколько человек. Несмотря на огромный интерес к делу суд так и не выделил для процесса просторный актовый зал, который есть в здании суда. Пока все журналисты стояли у входа, приставы разрешили пройти в здание съемочной группе НТВ. Журналиста "Настоящего времени", который поинтересовался у приставов причинами привилегированности этого СМИ, грубо вытолкали на улицу.

Суд начал оглашать приговор без опозданий, ровно в полдень. На это у председательствующего судьи ушло не больше десяти минут. Роман Муранов зачитал только резолютивную часть приговора. Мотивировочную адвокатам передадут позднее. Он только заявил, что считает вину Филинкова и Бояршинова доказанной, и огласил сроки заключения.

Активистов задерживали за песни и лозунги

"Никаких сюрпризов не было, - заявила защитница Филинкова Евгения Кулакова. - Неожиданность разве что в том, что суд назначил срок меньше, чем запрашивало обвинение". Она заявила, что в течение десяти дней защита подаст апелляцию на приговор. Отец Юлия Бояршинова Николай сказал, что ничего не ждет от апелляции в российском суде, хотя и на Европейский суд по правам человек мало надеется. "Боюсь, что к тому моменту, когда ЕСПЧ вынесет решение, он в России уже будет не указ", - посетовал старший Бояршинов.

Группа протестующих перед зданием суда в СПб во время оглашения приговора "Сети", 22 июня 2020 года

Пришедшие поддержать осужденных активисты после приговора по-разному проявляли несогласие. Одни выкрикивали лозунги "Свободу!" и "ФСБ - главный террорист", другие пели, третьи играли на барабанах. Полиция в мегафон предупреждала всех от участия в "несанкционированном мероприятии" и задерживала самых активных. Всего силовики отправили в автозаки около 30 человек. На момент написания материала протоколы в отношении них еще не составили.

В чем обвиняли Филинкова и Бояршинова

Гособвинение считало, что Филинков и Бояршинов были участниками террористического сообщества "Сеть" с единым центром в Пензенской области. Во время прений прокурор Александр Василенко назвал доказанным, что Юлий Бояршинов и Виктор Филинков состояли в региональной ячейке "Марсово поле". Целью сообщества гособвинитель назвал последовательный захват власти в разных регионах и нарушение территориальной целостности России. Вместе с уже осужденными пензенцами Филинков и Бояршинов якобы намеревались взорвать офисы "Единой России".

По версии обвинения, Филинкова и Бояршинова завербовали пензенские фигуранты "Сети" - Арман Сагынбаев и Дмитрий Пчелинцев соответственно. Филинков якобы выполнял обязанности связиста, а Бояршинов - сапера.

Бояршинов признал вину

Бояршинову назначили меньший срок, поскольку тот, как говорил в прениях прокурор, "активно способствовал раскрытию преступления и уголовному преследованию других соучастников преступления". Это посчитали обстоятельством, смягчающим наказание. При этом Юлий не заключал сделку со следствием и отказывался давать показания против других фигурантов дела. Его защитники связывают с этим отказ суда рассмотреть дело Бояршинова в особом порядке - без исследования доказательств.

Родители осужденного Юлия Бояршинова - Николай и Татьяна - перед зданием суда (фото из архива)

"Участие нашего подзащитного в террористическом сообществе было случайным, он был вовлечен в него незаметно для себя, - утверждал в прениях адвокат Бояршинова Алексей Царев. - Он воспринимал "Сеть" не как сообщество со своими целями и задачами, а как один из социальных проектов".

Филинков отрицает, что "Сеть" существовала

Филинков категорически отрицает свою вину. Его защитница Евгения Кулакова, выступая в прениях, поставила под сомнение, что сообщество "Сеть" как организованная структура с целями и задачами и вовсе существовала. Например, "Свод Сети" - текстовый файл, который обвинение считает уставом и основополагающим документом сообщества - признан экспертами Минюста "разорванным повествованием" с элементами любовной переписки и списком покупок.

Кроме того, защитница Филинкова Евгения Кулакова обратила внимание суда на противоречие в позиции гособвинителей: они считают, что молодой человек примкнул к террористическому сообществу в 2016 году, тогда как цели террористического сообщества, по версии обвинения, были утверждены только в 2017 году.

Она также подтвердила, что Филинков участвовал в мероприятиях на полигоне под Петербургом - но не для отработки навыков захвата органов власти, как считает следствие. Это, по ее словам, были занятия по оказанию первой медицинской помощи и "охране ВИПа", которые "носили исключительно мирный характер" и соответствовали "школьному курсу ОБЖ".

Дело "Сети" началось осенью 2017 года в Пензе. Пензенских фигурантов этого же дела в феврале 2019 года приговорили к реальным срокам лишения свободы от 6 до 18 лет. Третий петербургский фигурант дела Игорь Шишкин уже получил относительно небольшой для "террористической" статьи срок - 3,5 года колонии - за признание вины и досудебную сделку со следствием. Почти все подсудимые и уже осужденные жаловались, что показания у них выбивались под пытками.

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