 Объем немецко-британской торговли существенно сократился | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2019

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Европа

Объем немецко-британской торговли существенно сократился

За 5 месяцев экспорт продукции ФРГ в Великобританию упал на 2,3 процента, а импорт британских товаров - на 6,1 процента, сообщает DIHK. Немецкий бизнес предупредил Лондон о последствиях "Брекзита".

Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

С начала года объем торговли между Германией и Великобританией значительно снизился. Это следует из данных Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), предоставленных в ответ на запрос информагентства dpa в среду, 24 июля. Так, с января по май немецкие компании экспортировали в Великобританию свою продукцию на общую сумму около 35 млрд евро. Это на 2,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта британских товаров за этот же срок сократился на 6,1 процента, до 15 млрд евро.

Таким образом, Соединенное Королевство стало седьмым по величине оборота торговым партнером Германии. В прошлом году Великобритания занимала шестую строчку, а годом ранее - пятую.

Последствия "Брекзита" для немецких компаний в Великобритании

Ранее президент DIHK Эрик Швайцер (Eric Schweitzer) и другие представители экономических кругов Германии предупреждали Лондон о последствиях выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита") без заключения соглашения с Брюсселем. Ожидаемый выход Великобритании из ЕС уже стал обузой для экономики ФРГ, отметил Швайцер.

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По его информации, 70 процентов немецких компаний, имеющих офисы в Великобритании, ожидают ухудшения своих показателей в текущем году. При этом каждая восьмая фирма намерена направить свои инвестиции на другие рынки - прежде всего внутри ЕС. Однако у новых британских властей "все еще есть шансы ограничить отрицательные последствия "Брекзита" для экономик по обе стороны Ла-Манша", подчеркнул президент DIHK.

Сторонник "Брекзита" Джонсон стал лидером правящей британской партии

Накануне бывший глава британского МИДа Борис Джонсон сменил Терезу Мэй на посту главы Консервативной партии Великобритании. Глава правящей британской партии традиционно становится премьер-министром. Королева Елизавета II 24 июля назначит нового премьера и поручит ему сформировать правительство.

Борис Джонсон является убежденным сторонником "Брекзита" - в том числе без заключения соглашения с Брюсселем. Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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