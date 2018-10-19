 ОБСЕ призывает Россию расследовать угрозы в адрес ″Новой газеты″ | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2018

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Россия

ОБСЕ призывает Россию расследовать угрозы в адрес "Новой газеты"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предупреждает российские власти, что отсутствие своевременного пресечения угроз в адрес журналистов может спровоцировать насилие.

Помещение редакции Новой газеты

Помещение редакции "Новой газеты"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает российские власти как можно скорее провести полномасштабное расследование угроз в адрес журналистов "Новой газеты", а также обеспечить их безопасность. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что отсутствие своевременной реакции и оперативного раскрытия преступления может спровоцировать враждебность и насилие в обществе. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу, 19 октября, на сайте ОБСЕ.

Контекст

Журналист Али Феруз рассказал Жанне Немцовой, почему он боялся выдворения из РФ в Узбекистан, почему уехал в Германию, а также о пытках в узбекских тюрьмах и разочаровании в религии. (28.02.2018)

К зданию "Новой газеты" неизвестные подкинули похоронный венок и отрезанную голову барана с угрозами. Журналисты напоминают, к чему приводят угрозы в атмосфере истерики и ненависти. (19.10.2018)

Ранее, 17 и 18 октября, к зданию "Новой газеты" подбросили похоронный венок и отрезанную голову барана, а вместе с ними оставили угрозы в адрес как отдельного журналиста - Дениса Короткова, так и всей редакции. В пятницу, 19 октября, московская полиция начала доследственную проверку.

Запугивание журналистов издания началось после сообщений о том, что в нем были напечатаны имена российских летчиков в Сирии. "Утверждения о том, что "Новая газета" якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте", - говорится в заявлении редакции.

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    Жертвы во имя свободы печати

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    Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

Заявление ОБСЕ

Аудио- и видеофайлы по теме

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Быть независимым журналистом в современной России опасно (12.03.2018)  

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