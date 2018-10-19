ОБСЕ призывает Россию расследовать угрозы в адрес "Новой газеты"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает российские власти как можно скорее провести полномасштабное расследование угроз в адрес журналистов "Новой газеты", а также обеспечить их безопасность. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что отсутствие своевременной реакции и оперативного раскрытия преступления может спровоцировать враждебность и насилие в обществе. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу, 19 октября, на сайте ОБСЕ.

Ранее, 17 и 18 октября, к зданию "Новой газеты" подбросили похоронный венок и отрезанную голову барана, а вместе с ними оставили угрозы в адрес как отдельного журналиста - Дениса Короткова, так и всей редакции. В пятницу, 19 октября, московская полиция начала доследственную проверку.

Запугивание журналистов издания началось после сообщений о том, что в нем были напечатаны имена российских летчиков в Сирии. "Утверждения о том, что "Новая газета" якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему - ни в газете, ни на сайте", - говорится в заявлении редакции.

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