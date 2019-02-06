 Обмелевшая Эльба (фото) | Кадр дня | DW | 07.07.2019

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Кадр за кадром

Обмелевшая Эльба (фото)

Так сейчас эта река выглядит в районе саксонской столицы Дрездена после рекордной засухи в начале нынешнего лета.

BdT mit Deutschlandbezug - Niedrigwasser der Elbe in Dresden (picturealliance/dpa/R. Michael)

Дрезден • Как мы уже сообщали, первый месяц этого лета в Германии оказался самым жарким и сухим июнем за всю историю систематических наблюдений за погодой. В результате сейчас сильно понизился уровень воды во многих немецких реках. Эти фотографии были сделаны в начале июля на Эльбе в районе саксонской столицы - Дрездена. 

Дрезден
Дрезден

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  • Дрезден

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  • Почтовая карточка 1922 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.

    Автор: Максим Нелюбин


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