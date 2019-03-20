Новый президент Казахстана начал работу с демонстрации лояльности Назарбаеву

20 марта в Астане принес присягу и официально вступил в должность новый президент Казахстана. Им стал 65-летний Касым-Жомарт Токаев. В своем обращении к казахстанцам сложивший накануне с себя полномочия главы государства Нурсултан Назарбаев отозвался о своем преемнике как о человеке, которому можно доверить управление страной. "Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием", - подчеркнул Назарбаев, ушедший с поста президента, но оставивший за собой руководство Советом безопасности, правящей партией "Нур-Отан" и членство в Конституционном совете.

Токаев в крупных скандалах замечен не был

Назначенный Назарбаевым в качестве президента страны до следующих выборов 2020 года Касым-Жомарт Токаев хорошо известен в Казахстане. Окончив МГИМО, он на протяжении 16 лет проработал в структурах МИДа СССР, в основном на китайском направлении. С провозглашения Казахстаном независимости вошел в команду Нурсултана Назарбаева и на протяжении минувших 28 лет трижды был министром иностранных дел, занимал пост главы Кабинета министров, работал заместителем генерального секретаря ООН и дважды избирался председателем сената парламента Республики Казахстан.

Вместе с тем, будучи известным политиком, присутствующим в Twitter, Токаев всегда дистанцировался от различных казахстанских групп влияния, не был замечен в сколь-либо крупных скандалах и главное, никогда не позволял себе критиковать первого президента Казахстана. Напротив, во всех своих выступлениях он всякий раз подчеркивал особую роль Назарбаева в становлении государственности Республики Казахстан, неизменно называя его выдающимся деятелем современности.

Касым-Жомарт Токаев и Дарига Назарбаева, 20 марта 2019 года

Давний слуга Елбасы

Не изменил себе Токаев и во время своей инаугурации уже в качестве преемника Елбасы. "Как давний слуга президента, я твердо уверен, что президент - единственный человек, который посвятил свой труд благородной цели - благополучию нашего народа", - заявил Токаев, добавив, что Нурсултан Назарбаев уже "вошел в мировую историю как выдающийся реформатор".

Речь Токаева вызвала некоторое недоумение как в социальных сетях, так и среди политиков в Казахстане. В частности экс-депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Булат Абишев в своем комментарии DW отметил, что Токаев где-то перестарался в демонстрации своей полной лояльности и личной преданности Нурсултану Назарбаеву. "На мой взгляд, был перебор с елеем и патокой в адрес Елбасы. Особенно сейчас, когда значительная часть населения страны находится на пороге обнищания. Надо было, хотя бы из чувства самосохранения, несколько и о народе поговорить. Мне кажется, была допущена большая ошибка", - заметил Абишев.

Впрочем, сладкими для Нурсултана Назарбаева оказались не только слова, но и инициативы Токаева. В ходе своей инаугурации он предложил переименовать Астану в город Нурсултан и присвоить имя первого президента страны всем центральным проспектам городов Казахстана, а уже несколько позже, приняв участие в заседании сената, инициировал избрание вместо себя старшей дочери Елбасы - Дариги Назарбаевой в качестве председателя верхней палаты парламента.

Избрание Дариги Назарбаевой главным сенатором Казахстана особого резонанса в казахстанском обществе не вызвало. Эксперты уже давно говорили, что она придет на место Токаева, поскольку последние два года она присутствовала в составе делегации Нурсултана Назарбаева во время его официальных и государственных визитов. А вот инициатива нового президента об увековечивании имени Елбасы в названии столицы Казахстана и главных проспектов городов, которая спустя несколько часов была реализована, вызвала среди казахстанцев некоторую оторопь. Ведь вслед за переименованием Астаны - кстати, с пятой с 2009 года попытки - сообщения о новых названиях улиц, проспектов и населенных пунктов в честь еще живого Нурсултана Назарбаева в среду стали поступать из всех регионов Казахстана.

Эксперты о старте президента Токаева: "это какой-то фальстарт"

Удивлены и эксперты. "Возможно, это и уместно - но точно не сейчас. Для подобных инициатив и последующих решений должно пройти время. К тому же люди должны были переварить уход Назарбаева с поста президента, пропустить через себя. Но Токаев явно поторопил события, в итоге в обществе возникло двоякое восприятие происходящего - ведь он всех разом поставил в сложное положение перед мировым сообществом", - заметил в беседе с DW политолог-востоковед Ислам Кураев.

"С моей точки зрения, это какой-то фальстарт. Даже отдавая должное Нурсултану Назарбаеву за его заслуги, надо понимать, что властная система в Казахстане не изменилась. Назарбаев сохраняет за собой практически полный контроль. Иными словами, никакого отхода от власти нет. И фиксировать это в некой череде ономастических трансформаций еще слишком рано", - поделился своим мнением с DW профессор Казахстанско-германского университета Рустам Бурнашев.

Между тем казахстанцы, наблюдавшие за инаугурацией нового президента Казахстана, обратили внимание на один важный момент. Если ранее Назарбаев всегда категорически отказывался от переименования Астаны, то на этот раз, в том числе и во время церемонии присвоения ему звания "Халык Кахарманы" ("Народный герой"), предпочел от комментариев воздержаться.

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