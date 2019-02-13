 Новый бизнес на Балтике: заправка СПГ в открытом море | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.02.2019

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Экономика

Новый бизнес на Балтике: заправка СПГ в открытом море

Зафрахтованное германо-литовской фирмой Blue LNG крупнейшее в мире бункеровочное судно со сжиженным газом Kairos призвано содействовать более экологичному судоходству.

Судно Kairos в Гамбурге

Бункеровочное судно Kairos пришвартовалось в Гамбурге

На Балтике, а также в Северном море, от Нидерландов до скандинавских стран, начинает курсировать судно-заправщик Kairos. И это - премьера: немецкая фирма Nauticor и ее литовский партнер Klaipedos Nafta тестирует тем самым новую бизнес-модель. Ведь принципиальная особенность этой плавучей заправочной станции состоит в том, что она будет предоставлять клиентам новый, но все более популярный в судоходстве вид топлива - сжиженный природный газ (СПГ), по-английски LNG.

Политическая поддержка из Берлина и Брюсселя

Kairos - крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ. Его длина - 117 метров, оно способно брать на борт 7500 кубометров сжиженного газа. Построили это бункеровочное судно в Южной Корее по заказу созданного в 2016 году британо-германского пароходства Babcock Schulte Energy, задавшегося целью создать флот СПГ-заправщиков. В немецкий порт Гамбург оно прибыло 7 февраля. На следующий день здесь состоялась традиционная церемония "крещения корабля".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр на церемонии крещения корабля Kairos

8 февраля 2019. Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время "крещения корабля" в порту Гамбурга

Для участия в ней из Берлина специально приехала Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), председатель Христианско-демократического союза (ХДС) - ведущей партии правительственной коалиции. Политический сигнал очевиден: руководство Германии приветствует переориентацию водного транспорта с нефтепродуктов, главным образом дизеля, на значительно более экологичный сжиженный газ. С этой же целью в финансировании строительства плавучего СПГ-заправщика принимал участие и Европейский Союз.

В настоящее время в Северо-Западной Европе насчитывается порядка 150 плавсредств, работающих на СПГ. Это не только торговые и пассажирские суда, но и, к примеру, землечерпалки. Согласно прогнозам, уже в ближайшие годы число потенциальных клиентов из-за более строгих экологических норм в международном судоходстве по меньшей мере удвоится. К тому же пароходства из-за растущей экологической сознательности жителей прибрежных городов и особенно пассажиров все активнее переводят на СПГ круизные лайнеры.  

Blue LNG - многонациональный европейский проект

Зафрахтовало СПГ-бункеровщик Kairos совместное предприятие Blue LNG. Оно на 90 процентов принадлежит гамбургской фирме Nauticor - дочерней компании германо-британо-ирландского концерна Linde Group, специализирующегося на промышленных газах и оборудовании для газовой промышленности. Задача Nauticor - обеспечивать водный транспорт сжиженным природным газом стационарно в важнейших портах, а отныне и мобильно в открытом море.

Контекст

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Новый терминал СПГ даст Литве доступ к мировому рынку газа и козыри в торге с "Газпромом" о более выгодных условиях поставки голубого топлива, считают опрошенные DW эксперты. (03.12.2014)

Kairos будет частым гостем в литовском порту Клайпеде, поскольку 10 процентов совместного предприятия Blue LNG принадлежат фирме Klaipedos Nafta - оператору плавучего терминала СПГ Independence, который работает в Литве с декабря 2014 года. Плавучего заправщика смогут использовать в Клайпеде, прежде всего, для перегрузки сжиженного газа с Independence на станцию распределения СПГ. 

Начало работы бункеровщика Kairos в Балтийском море стало "вехой в распространении СПГ как судового топлива", убежден генеральный директор Nauticor Махинде Абейнайке. Сделан, по его словам, "большой шаг в деле экологичного судоходства и существенного улучшения качества воздуха и воды" на Балтике.   

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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