Новое соглашение по "Брекзиту": о чем договорились ЕС и Великобритания

Европейский Союз и Великобритания после многих месяцев пребывания в тупике договорились заключить новое соглашение по "Брекзиту". Компромисс удалось достичь в последний момент, всего за пару часов до начала саммита Евросоюза. На нем вечером в четверг, 17 октября, лидеры стран ЕС дали согласие на обновленную договоренность о выходе Лондона из состава Евросоюза.



Что было камнем преткновения

Основной спор был вызван тем, что Северная Ирландия как часть Соединенного Королевства должна выйти из состава ЕС вместе с Великобританией. В то же время Ирландия останется членом Евросоюза. Но в таком случае "Брекзит" создал бы на острове Ирландия "жесткую" границу - с таможенным и пограничным контролем, - что поставило бы под угрозу весь ирландский мирный процесс.



Потому необходимо было достичь нескольких, казалось бы, взаимоисключающих, целей: избежать "жесткой" границы на острове Ирландия, защитить единый рынок Евросоюза и сохранить Северную Ирландию в составе Соединенного Королевства. Предыдущее решение этой проблемы, так называемый backstop, стал причиной провала ратификации соглашения о "Брекзите" в британском парламенте.

О чем договорились стороны

Сейчас стороны нашли новое решение, описанное переговорщиком от ЕC Мишелем Барнье как "квадратура круга". Оно состоит в том, что никаких проверок внутри острова Ирландия проводить не будут, в то же время Северная Ирландия останется в составе таможенной территории Великобритании. Для этого в Северной Ирландии продолжит действовать "ограниченный" набор правил единого рынка Евросоюза. Речь идет, в частности, о санитарных правилах и ветеринарном контроле, налоге на добавленную стоимость, правилах государственной поддержки компаний. Ответственными за их применение в Северной Ирландии будут чиновники Великобритании.

Что касается таможенных пошлин, то, как пояснил Барнье, если во время ввоза товаров из третьих стран в Северную Ирландию не будет риска, что оттуда они попадут на единый рынок ЕС, то власти Соединенного Королевства будут взимать британские пошлины, а в противном случае - пошлины ЕС.

Щит с призывом не устанавливать "жесткую границу" между Ирландией и Северной Ирландией

Как уточнила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), чиновники Евросоюза смогут всегда присутствовать при ввозе товаров в Северную Ирландию. Со своей стороны премьер Ирландии Лео Варадкар подчеркнул, что во время торговли между его страной и Северной Ирландией пошлины взиматься не будут.

Эта схема начнет действовать лишь по окончании переходного периода, пока он предусмотрен до конца 2020 года, но его могут продлить. Затем начнется четырехлетний срок действия согласованного механизма. По его истечении парламент Северной Ирландии либо Ассамблея сможет простым большинством голосов решить, продолжать ли применять правила ЕС в этой стране.

В последний момент

Еще утром 17 октября никто не знал, смогут ли главы государств и правительств ЕС согласовать договоренность. Изменения внесли в два дополнения к договору о "Брекзите" - протокол об Ирландии и Северной Ирландии, а также политическую декларацию. Дело в том, что утром текст еще не видел никто, кроме переговорщиков из Еврокомиссии и из Лондона. Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности допускал, что кто-либо из президентов или премьеров может попросить больше времени для изучения текста правительственными экспертами. В целом оба документа занимают более 90 страниц.

Но в итоге никаких препятствий со стороны лидеров стран ЕС не возникло. Это была практически последняя возможность успеть подготовить "Брекзит" к 31 октября - согласованной дате выхода. Ведь только после согласия саммита договоренность можно ратифицировать. Палата общин в Лондоне планирует голосование в субботу, 19 октября. Если оно будет положительным, наступит очередь Европарламента - следующая неделя у него пленарная, в Страсбурге. Спикер Парламента ЕС Давид Сассоли заявил на саммите, что евродепутаты готовы к голосованию.





Впрочем, никто не берется прогнозировать, будет ли одобрено новое соглашение британским парламентом, который ранее трижды провалил прежнюю договоренность. На брифинге в Брюсселе журналисты то и дело спрашивали премьера Великобритании Бориса Джонсона, каким образом он собирается получить достаточно голосов. "Думаю, это очень хорошее соглашение. Я уверен в победе. Когда депутаты из всех партий посмотрят на это соглашение, они увидят преимущество в его поддержке", - заверил Джонсон.

Не намного больше надежды вселила в журналистов и Меркель во время своего брифинга. Она видит "существенное" отличие от ситуации, в которой проходили предыдущие голосования: теперь есть понимание того, как Лондон видит будущее отношений с Евросоюзом - он явно не намерен оставаться в таможенном союзе с ЕС после "Брекзита".

Что случится, если Палата общин не поддержит и новое соглашение? Несмотря на многочисленные вопросы, участники саммита воздерживались от спекуляций на эту тему. Лишь глава Европейского совета Дональд Туск заявил: только если вдруг Лондон попросит об очередной отсрочке, он посоветуется с лидерами государств ЕС, как поступить.

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