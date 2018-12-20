Новогоднее чудо от карикатуриста Сергея … Ёлкина

"Красное & белое", или Особенности национального алкобизнеса

Один из крупнейших продавцов алкоголя в РФ "Красное и белое" столкнулся с серьезными проблемами в работе, вызванными проверками спецслужб. Карикатурист Сергей Елкин о последствиях в канун Нового года.