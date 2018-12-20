Новогоднее чудо от карикатуриста Сергея … Ёлкина

Под Новый год возможны всякие чудеса. В канун новогодних праздников карикатурист Сергей Елкин так пошутил и над своей фамилией, и над песенкой "В лесу родилась елочка".
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