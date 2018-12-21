Новая церковь, выборы, газовый транзит: что ждет Украину в 2019 году

Президентские и парламентские выборы обещают стать главными событиями для Украины в новом году. При этом к уже существующим вызовам добавятся новые.
Новый год начнется для Украины с исторического события. Как ожидается, в преддверии православного Рождества, 6 января 2019 года, завершится процесс создания новой, полностью независимой от России, православной церкви. Избранный за несколько недель до этого глава Православной церкви Украины (ПЦУ), как она официально называется, митрополит Епифаний, получит в Стамбуле из рук Константинопольского патриарха Варфоломея так называемый томос - грамоту об автокефалии, то есть независимости новой православной церкви. Варфоломея еще называют Вселенским патриархом, поскольку он возглавляет "первую среди равных" православную церковь.
Как будет создаваться новая церковь в Украине
Президент Петр Порошенко, который выступил ключевой движущей силой в церковном объединительном процессе и за считанные месяцы добился того, что не могли сделать его предшественники почти за 30 лет украинской независимости, планирует сопровождать Епифания. Порошенко, очевидно, попытается максимально использовать эту тему в своей кампании по переизбранию президентом на выборах 31 марта.
Создание своей, независимой церкви - повод для радости одной части украинцев, но одновременно и повод для беспокойства для тех, кто ее не поддерживает или опасается нового церковного противостояния. Русская православная церковь и Украинская православная церковь, имеющая статус автономной в составе Московского патриархата, не признали новую украинскую церковь. На этом фоне искушение ПЦУ попытаться "отвоевать" храмы и приходы у более многочисленной УПЦ может оказаться большим, хотя церковные лидеры и сам Порошенко призвали этого не делать. Особое внимание будет приковано к христианским святыням - Киево-Печерской лавре и Почаевской лавре в Западной Украине.
Судьбоносный год для Порошенко…
Избирательные плакаты президентских выборов 2014 года, когда Порошенко победил Тимошенко в первом туре
Поможет ли томос для ПЦУ Порошенко выиграть выборы - большой вопрос. По данным социологических опросов, популярность президента настолько низкая, что его выход во второй тур под вопросом. Ни безвизовый режим с ЕС, ни получение оружия от США, ни многочисленные внутренние реформы, похоже, не перевешивают недовольство украинцами тем, что уровень жизни в стране при Порошенко продолжил падение, начатое при Викторе Януковиче, и ускорил темп.
Фавориткой президентской гонки считается давняя политическая соперница Порошенко - бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. Каким будет ее кажущееся реальным президентство - пока загадка, даже при условии, что она сохранит прозападный курс Украины. Пять лет назад, на выборах в мае 2014 года, Порошенко победил Тимошенко с большим отрывом уже в первом туре.
Еще более важными считаются парламентские выборы, которые должны пройти в Украине осенью, предположительно в конце октября. По обновленной Конституции Украина – парламентская республика, в которой утвержденное Верховной радой правительство имеет больше власти, чем президент. Во всяком случае, на бумаге. Поэтому окончательно политический расклад сил в Украине станет понятен лишь к концу года, при условии, что все выборы пройдут в срок. А этого, с учетом введенного в конце 2018 года впервые в истории страны военного положения, не берется гарантировать никто.
… и украинской ГТС
Даже если полномасштабной войны с Россией не произойдет, позиционная война в Донбассе может вспыхнуть с новой силой. Полное прекращение огня и выполнение главного пункта минских соглашений кажется обозревателям маловероятным. Или - может повториться инцидент в Керченском проливе, подобный тому, что произошел в конце ноября 2018 года.
Ситуация может дополнительно обостриться после того, как с 1 апреля 2019 года перестанет действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года. Киев решил не продлевать этот основополагающий документ еще на 10 лет и уведомил об этом Москву в конце 2018 года. Так называемой "большой договор" считался главным документом, в котором Россия признавала Украину в ее границах 1991 года на момент распада СССР, в том числе с Крымом.
Наконец, еще одним важным событием года обещает стать судьба украинской газотранспортной системы. Нынешний, подписанный Тимошенко десятилетний контракт с Россией, истекает в 2020 году, а переговоры о новом могут начаться уже в январе 2019 года. Москва хотела бы отказаться от украинского транзита и в будущем использовать строящийся газопровод "Северный поток-2". Но Германия и Евросоюз настаивают на продолжении использования украинской ГТС. Переговоры обещают быть трудными.
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