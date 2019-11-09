Новая глава Еврокомиссии нацелена на климатическую нейтральность ЕС

Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выразила приверженность поставленной цели - к 2050 году достичь климатической нейтральности в странах Евросоюза. Борьба с изменением климата не может ждать, заявила экс-министр обороны ФРГ в интервью медиакомпании Deutsche Welle в среду, 27 ноября. "Либо мы изменимся в лучшую сторону, либо ситуация для планеты существенно ухудшится", - подчеркнула она.

Ранее фон дер Ляйен сообщала о намерении Брюсселя в течение следующих 10 лет выделить на защиту климата 1 трлн евро. В бюджете ЕС на 2020 год на эти цели запланированы 589,6 млн евро - на 5,6 процента больше, чем годом ранее.

Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Еврокомиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения их выбросов в ноябре 2018 года.

Китайские инициативы вызывают у Брюсселя вопросы

Новая глава Еврокомиссии также затронула отношения Евросоюза и ряда мировых держав. Фон дер Ляйен назвала связи с США партнерскими, отметив "прочный фундамент", который лежит в их основе уже несколько десятилетий. Между Брюсселем и Вашингтоном могут возникать конфликты, признает экс-министр обороны ФРГ. Однако стороны должны улаживать их, будучи хорошими партнерами, подчеркнула она.

Вместе с тем фон дер Ляйен выразила обеспокоенность направлением развития Китая. По ее словам, система социального рейтинга, реализуемая властями КНР, вызывает много вопросов. Аналогичным образом новая глава Еврокомиссии отозвалась о формате масштабного проекта Китая "Новый шелковый путь".

Европейский Союз во всем своем разнообразии является очень успешной моделью, считает фон дер Ляйен. При этом Европе следует быть "напористой и уверенной", подчеркнула она. Ранее экс-министр обороны ФРГ призвала Евросоюз более активно участвовать в мировой политике для защиты своих интересов. По ее словам, прежней стратегии "мягкой силы" в современном мире недостаточно.

Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии была утверждена в июле 2019 года с минимальным перевесом голосов. Она приступит к исполнению новых обязанностей 1 декабря и станет первой женщиной, которая возглавит ведомство.

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