 Новая глава Еврокомиссии критикует санкции США за ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.12.2019

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Европа

Новая глава Еврокомиссии критикует санкции США за "Северный поток - 2"

Европейские компании правомерно участвуют в укладке труб "Северного потока - 2", заявила Урсула фон дер Ляйен изданию Der Spiegel. Брюссель решительно отвергает штрафные меры Вашингтона в их отношении.

Урсула фон дер Ляйен в зале Европарламента в Страсбурге

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) раскритиковала санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Брюссель "решительно отвергает" штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. Печатная версия материала будет опубликована в субботу, 28 декабря. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проекте.

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Будут ли санкции США против фирм, строящих газопровод "Северный поток - 2", эффективными, зависит не только от Трампа, считает Йорг Химмельрайх. (14.12.2019)

Профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт выражается о второй очереди "Северного потока" однозначно - газопровод не имеет смысла. Интервью DW. (31.10.2019)

Штрафные меры в адрес иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", заложены в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год. Меры предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории Соединенных Штатов. Санкции вступили в силу 21 декабря, а на следующий день швейцарская компания Allseas приостановила участие в укладке труб.

Газопровод, строительство которого осуществляют российские и европейские компании, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. Несмотря на штрафные меры, в правительстве России рассчитывают на запуск газопровода до конца 2020 года.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

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  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

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    Автор: Андрей Гурков


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