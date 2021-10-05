Нобелевская премия по физике присуждена за моделирование земного климата

Лауреатом Нобелевской премии по физике в 2021 году стали немец Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann), итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ награждены за "физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления". Паризи удостоен премии за "открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет". Нобелевский комитет огласил свое решение во вторник, 5 октября.
В прошлом году этой награды были удостоены англичанин Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) и американка Андреа Гез. Их наградили за изучение черных дыр. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.
Нобелевская премия в области физики
Премию в области физики присуждает Шведская королевская академия наук. В общей сложности Нобелевская премия по физике вручалась уже 114 раз, ее лауреатами до 2020 года включительно становились 215 человек, из них лишь 4 женщины. Первым лауреатом премии в 1901 году был немецкий ученый Конрад Рентген, его наградили за открытие излучения, названного его именем.
6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 7 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира.
Размер Нобелевской премии составляет 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро). Традиционная церемония вручения наград сменила формат из-за пандемии COVID-19. Награждение по традиции происходило в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.
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Создатель удобрений и химического оружия
Одним из самых спорных обладателей Нобелевской премии стал Фриц Габер (Fritz Haber). Премия по химии была присуждена ему в 1918 году за изобретение метода синтеза аммиака - открытие, имеющее решающее значение для производства удобрений. Однако он также известен и как "отец химического оружия" из-за работ в области применения отравляющего газа хлора, использовавшегося в ходе Первой мировой войны.
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Смертельное открытие
Другой немецкий ученый, Отто Ган (Otto Han) - на фото в центре - был удостоен "нобелевки" в 1945 году за открытие расщепления атомного ядра. Несмотря на то, что он никогда не работал над военным применением этого открытия, оно напрямую привело к разработке ядерного оружия. Ган получил премию спустя несколько месяцев после того, как были сброшены ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
Прорыв, оказавшийся под запретом
Швейцарский химик Пауль Мюллер получил премию по медицине в 1948 году за открытие того, что ДДТ может эффективно убивать насекомых, распространяющих такие болезни, как малярия. Использование пестицида спасло в свое время миллионы жизней. Однако позже экологи стали утверждать, что ДДТ представляет угрозу для здоровья человека и вредит природе. Сегодня его использование запрещено по всему миру.
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Неудобная награда
Из-за своей явной и косвенной политической окраски премия мира, пожалуй, самая противоречивая из всех нобелевских наград. В 1935 году немецкий пацифист Карл фон Осецкий (Carl von Ossietzky) получил ее за разоблачение секретного перевооружения Германии. Сам Осецкий находился в тюрьме по обвинению в измене, и возмущенный Гитлер обвинил комитет во вмешательстве во внутренние дела Германии.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
Премия (возможного) мира
Решение норвежского комитета присудить премию мира Госсекретарю США Генри Киссинджеру и лидеру Северного Вьетнама Ле Дык Тхо в 1973 году столкнулось с жесткой критикой. Нобелевская премия должна была стать символом признания заслуг в достижении прекращения огня в ходе вьетнамской войны, однако Ле Дык Тхо отказался от ее получения. Война во Вьетнаме продолжалась еще два года.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
Либертарианец и диктатор
Защитник свободного рынка Милтон Фридман - один из самых спорных получателей Нобелевской премии мира по экономике. Решение комитета в 1976 году вызвало международные протесты из-за связей Фридмана с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Годом ранее Фридман действительно посетил Чили, и критики утверждают, что его идеи вдохновили режим, где применялись пытки и были убиты тысячи людей.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
Напрасные надежды
Премия мира, которую в 1994 году разделили палестинский лидер Ясир Арафат, премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и израильский министр иностранных дел Шимон Перес, должна была послужить дополнительным стимулом для мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместо этого дальнейшие переговоры провалились, а Рабин был убит израильским националистом год спустя.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
Жуткие мемуары
Правозащитница Ригоберта Менчу, отстаивающая интересы народа майя, получила премию мира в 1992 году "за борьбу за социальную справедливость". Впоследствии это решение вызвало много споров, так как в ее мемуарах были якобы обнаружены фальсификации. Описанные ею зверства о геноциде коренных народов Гватемалы сделали ее знаменитой. Однако многие убеждены, что она в любом случае заслуживала награды.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
Преждевременная награда
Когда премию мира в 2009 году присудили Бараку Обаме, удивлены были многие, включая и его самого. Находящийся к тому моменту менее года на посту президента, он получил премию за "огромные усилия по укреплению международной дипломатии". Критики и некоторые сторонники Обамы посчитали, что награда была преждевременной, и он получил ее еще до того, как у него появился шанс сделать реальные шаги.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
Посмертная награда
В 2011 году Нобелевский комитет назвал лауреатами премии по медицине Жюля Хоффмана, Брюса Бётлера и Ральфа Стейнмана за их открытия в области изучения иммунной системы. Проблема была в том, что за несколько дней до этого Стейнман умер от рака. Согласно правилам, премия не вручается посмертно. Но комитет все же присудил ее Стейнману, обосновав тем, что о его смерти тогда было еще не известно.
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От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты
"Величайшее упущение"
Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".
Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов