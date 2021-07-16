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Российский государственный деятель, политик и экономист, бывший губернатор Кировской области
Никита Белых - российский государственный деятель, политик и экономист, бывший губернатор Кировской области
Следственный комитет объединил два уголовных дела против экс-губернатора Кировской области в одном производстве. Белых обвиняют в незаконном выделении средств и содействии сделке.
Никиту Белых обвиняют в превышении должностных полномочий. Экс-губернатор уже отбывает срок лишения свободы по делу о взятке.
Дела, заведеннные на действующих и бывших губернаторов в России, - не редкость. За последние пять лет таких случаев было немало, а обвинения были похожи. DW напоминает о самых громких процессах.
Руслан Цуканов взят под стражу по подозрению в особо крупном мошенничестве. Адвокат Белых собирается выяснить, можно ли это использовать для защиты экс-губернатора Кировской области, сообщает "Коммерсант".
Колония, в которую отправили экс-губернатора Кировской области, пока не называется.
Бывший губернатор Кировской области в феврале был приговорен к 8 годам колонии по обвинению в получении взяток. Никита Белых отрицает свою вину.
Экс-губернатору Кировской области стало плохо в здании суда и он попросил перенести заседание
Никита Белых, по версии следствия, получил две взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Он себя виновным не признает.
Пресненский суд Москвы признал вину экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в получении крупной взятки. Обвинение просило суд приговорить Белых к 10 годам колонии и оштрафовать на 100 миллионов рублей.
Гособвинение просит приговорить бывшего губернатора Белых к 10 годам заключения и оштрафовать на 100 миллионов рублей. При этом прокурор попросила суд учесть, что у подсудимого есть малолетние дети.
По словам адвоката, состояние здоровья Никиты Белых резко ухудшилось. В связи с этим экс-губернатора Кировской области перевели в больницу СИЗО "Матросская тишина".
Основатель российского Transparency International Елена Панфилова рассказала Жанне Немцовой об особенностях коррупции России, деятельности Навального и о том, является ли борьба с коррупцией в РФ политикой.
Экс-губернатор Кировской области дал показания в суде. В трехчасовой речи Белых объяснил, почему он отрицает все обвинения. Репортаж DW из московского суда.
Арест бывшего губернатора Никиты Белых в рамках дела о получении крупной взятки продлен до 4 февраля будущего года. Одновременно ему разрешили заключить брак с его невестой в СИЗО.
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых направлено в Пресненский суд Москвы. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.
Следствие завершено, дело направлено в прокуратуру. Бывшему губернатору Кировской области вменяются два эпизода получения взятки общей суммой в 600 тысяч евро.
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