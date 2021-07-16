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Никита Белых

Российский государственный деятель, политик и экономист, бывший губернатор Кировской области

Никита Белых - российский государственный деятель, политик и экономист, бывший губернатор Кировской области

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 1, 2018: Former Kirov Region governor Nikita Belykh (C), charged with taking a 400,000-euro bribe, seen ahead of the announcement of the verdict at Moscow's Presnensky District Court. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Никите Белых предъявили второе обвинение в превышении полномочий 16.07.2021

Следственный комитет объединил два уголовных дела против экс-губернатора Кировской области в одном производстве. Белых обвиняют в незаконном выделении средств и содействии сделке.
3285073 02/01/2018 Former Kirov Region Governor Nikita Belykh, who is accused of bribery, during the sentencing at the Presnensky Court of Moscow. Maksim Blinov/Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

На экс-губернатора Кировской области Никиту Белых заведено новое дело 06.07.2021

Никиту Белых обвиняют в превышении должностных полномочий. Экс-губернатор уже отбывает срок лишения свободы по делу о взятке.
December 27, 2018. - Russia, Moscow. - Governor of the Khabarovsk Territory Sergey Furgal attends President Vladimir Putin's meeting with newly-elected heads of some of Russia's regions. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Задержания губернаторов в России: от Фургала до Белых 09.07.2020

Дела, заведеннные на действующих и бывших губернаторов в России, - не редкость. За последние пять лет таких случаев было немало, а обвинения были похожи. DW напоминает о самых громких процессах.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В России арестован свидетель обвинения по делу Никиты Белых 26.01.2019

Руслан Цуканов взят под стражу по подозрению в особо крупном мошенничестве. Адвокат Белых собирается выяснить, можно ли это использовать для защиты экс-губернатора Кировской области, сообщает "Коммерсант".
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 1, 2018: Former Kirov Region governor Nikita Belykh (C), charged with taking a 400,000-euro bribe, seen ahead of the announcement of the verdict at Moscow's Presnensky District Court. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Никита Белых этапирован в колонию 25.06.2018

Колония, в которую отправили экс-губернатора Кировской области, пока не называется.

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 1, 2018: Former Kirov Region governor Nikita Belykh (C), charged with taking a 400,000-euro bribe, seen ahead of the announcement of the verdict at Moscow's Presnensky District Court. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Приговор Никите Белых оставлен в силе 10.05.2018

Бывший губернатор Кировской области в феврале был приговорен к 8 годам колонии по обвинению в получении взяток. Никита Белых отрицает свою вину.
Moskauer Stadtgericht vertagte Entscheidung über den Ex-Gouverneur des Kirovskaya-Gebiet Nikita Belych, der wegen Korruption vom Gericht in erster Instanz für schuldig gesprochen worden war. Bilder-Unterschriften: Russland, Nikita Belych, Moskauer Gericht

Суд перенес обжалование приговора Никите Белых 27.04.2018

Экс-губернатору Кировской области стало плохо в здании суда и он попросил перенести заседание
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 1, 2018: Former Kirov Region governor Nikita Belykh (C), charged with taking a 400,000-euro bribe, seen ahead of the announcement of the verdict at Moscow's Presnensky District Court. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Никита Белых приговорен к 8 годам колонии 01.02.2018

Никита Белых, по версии следствия, получил две взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Он себя виновным не признает.
Ex-Gouverneur Nikita Belych wurde am 01.02.2018 vom Gericht in Moskau schuldig gesprochen. Schlagworte: Rußland, Moskau, Nikita Belych, Gerichtsverhandlung, schuldig gesprochen Wer hat das Bild gemacht? Mykhailo Komadovskyi Wann wurde das Bild gemacht? 2018 Wo wurde das Bild aufgenommen? Moskau

Никита Белых признан виновным в получении взятки 01.02.2018

Пресненский суд Москвы признал вину экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в получении крупной взятки. Обвинение просило суд приговорить Белых к 10 годам колонии и оштрафовать на 100 миллионов рублей.
Russland Moskau - Gerichtsprozess zu ex-Gouverneuer der Kirowskaja Oblast Nikita Belych

Прокуратура просит для Никиты Белых 10 лет строгого режима 24.01.2018

Гособвинение просит приговорить бывшего губернатора Белых к 10 годам заключения и оштрафовать на 100 миллионов рублей. При этом прокурор попросила суд учесть, что у подсудимого есть малолетние дети.
24.6.2016*** Kirov Region Governor Nikita Belykh (C), is escorted to the Basmanny district court to attend his hearing in Moscow on June 24, 2016. The governor of Russia's central Kirov region was arrested Friday allegedly in the act of accepting a bribe of 400,000 euros ($447,000), the Russian committee of enquiry said. Belykh is suspected of accepting the money, through an intermediary, in return for turning a blind eye to dodgy investments in the region. / AFP / VASILY MAXIMOV (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/V. Maximov

Экс-губернатор Белых переведен в тюремную больницу 13.10.2017

По словам адвоката, состояние здоровья Никиты Белых резко ухудшилось. В связи с этим экс-губернатора Кировской области перевели в больницу СИЗО "Матросская тишина".
Nemtsova Interview mit Vorsitzer Transparency International Rußland Elena Panfilowa Schlagwörter: Zhanna Nemtsova, Elena Panfilowa, Korruption, Transparency international

Елена Панфилова: C коррупцией не борются баннерами и постами в Facebook 11.10.2017

Основатель российского Transparency International Елена Панфилова рассказала Жанне Немцовой об особенностях коррупции России, деятельности Навального и о том, является ли борьба с коррупцией в РФ политикой.
Russland Moskau - Gerichtsprozess zu ex-Gouverneuer der Kirowskaja Oblast Nikita Belych

Все о кировской древесине: Никита Белых начал давать показания в суде 13.09.2017

Экс-губернатор Кировской области дал показания в суде. В трехчасовой речи Белых объяснил, почему он отрицает все обвинения. Репортаж DW из московского суда.
25.6.2016*** Governor of Kirov region Nikita Belykh, who is accused by the Investigative Committee of taking a bribe, stands inside a defendants' cage during a hearing at the Basmanny district court in Moscow, Russia, June 25, 2016. REUTERS/Maxim Zmeyev Reuters/M. Zmeyev

Суд продлил арест экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 22.08.2017

Арест бывшего губернатора Никиты Белых в рамках дела о получении крупной взятки продлен до 4 февраля будущего года. Одновременно ему разрешили заключить брак с его невестой в СИЗО.
25.6.2016*** Governor of Kirov region Nikita Belykh, who is accused by the Investigative Committee of taking a bribe, stands inside a defendants' cage during a hearing at the Basmanny district court in Moscow, Russia, June 25, 2016. REUTERS/Maxim Zmeyev Reuters/M. Zmeyev

Уголовное дело в отношении Никиты Белых направлено в суд 03.08.2017

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых направлено в Пресненский суд Москвы. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.
24.6.2016*** 2880659 06/25/2016 Kirov Region Governor Nikita Belykh was detained in a Moscow resturant on the evening of June 24. He is charged with receiving the grand bribery of EUR 400,000./__ __ | picture alliance/dpa/Russian Investigative Committee

СК России завершил расследование дела Никиты Белых 27.07.2017

Следствие завершено, дело направлено в прокуратуру. Бывшему губернатору Кировской области вменяются два эпизода получения взятки общей суммой в 600 тысяч евро.

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