Низкие зарплаты и высокая нагрузка: почему врачи в РФ уходят из профессии

О своем медицинском прошлом 45-летний Алексей Потапов вспоминает без ностальгии. За его спиной - 14 лет работы оперирующим хирургом в государственных больницах. Трудился на полторы ставки - то есть по 240 часов в месяц. "Не знал, что такое одна ставка. Иначе автоматически становишься бедным", - вспоминает Алексей.

Образование он получил в Самарском государственном медицинском университете. Там же прошел ординатуру, а в начале 2000-х уехал работать на Крайний Север. Несмотря на постоянные переработки, зарплату по российским меркам платили приличную - в месяц порой выходило до 100 тысяч рублей.

Из хирурга - в разработчики

Спустя семь лет Алексей вернулся в родную Пензенскую область. И столкнулся с суровой реальностью: при той же нагрузке, зарплата упала до 30 тысяч рублей. Ко всему прочему, в больнице не хватало оборудования. Там же трудилась и его жена: она работала врачом функциональной диагностики.

Алексей Потапов

"Перед декретным отпуском супруга работала на три с половиной ставки! И все равно мы буквально выживали, - говорит Алексей. - Бедный врач в России - само собой разумеющееся".

Тогда хирург вспомнил про хобби: программирование. С компьютерами он был на "ты" - помогал друзьям и даже подрабатывал программистом в пожарной части у бывшего пациента. Продолжая работать в больнице, поступил на заочное отделение в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Закончил экстерном в 2014 году - и отложил скальпель на дальнюю полку.

Почти пять лет Алексей занимает должность разработчика в крупной IT-компании в Москве. Его зарплата - в три раза выше той, что предлагают государственные больницы. Жена Алексея, последовав его примеру, ушла из медицины и работает в рекламе.

"Из тех, кто остался работать в больницах, многие таксуют"

Многие его бывшие коллеги ушли в коммерческие клиники, фармацевтику и другие близкие сферы. "Из тех, кто остался в государственных больницах, многие таксуют, чтобы хоть как-то поднять доход. Среди медсестер - уже правило", - так Алексей описывают ситуацию в больницах.

Он уверен: врачей, кардинально сменивших деятельность, было бы еще больше. Но для этого им требуется дополнительное образование. Ежегодно из медицины в России уходят около 10% специалистов.

Молодые врачи складывают халаты

Из больниц уходят не только опытные врачи, но и вчерашние выпускники медвузов.

Елена и Евгений Тумасовы (*фамилия и имена изменены по просьбе героев) окончили ординатуру в одном из Петербургских медвузов два года назад. Елена - примерный студент: училась на бюджете и с третьего курса уже работала на полную ставку медсестрой в детском хирургическом отделении. Она мечтала стать спортивным врачом - и позже устроилась медсестрой в отделение восстановительной медицины муниципальной больницы.

Евгений Тумасов

"Зарплата была ниже, чем когда я подрабатывала фитнес-тренером", - вспоминает Елена. Трудными оказались и условия работы: при высокой нагрузке никто не заботился о самочувствии врачей. Дальше по карьерной лестнице она не пошла. Вместо этого - закончила курсы стилиста и делает первые шаги в далекой от больницы индустрии.

Евгений посвятил медобразованию 13 лет. Сначала медицинский колледж, затем год работы на скорой. После - шесть лет в медвузе и два года ординатуры. Все - ради карьеры хирурга. Параллельно с учебой работал в клинике и врачом спортивной команды. Только на практике медицина оказалась далека от сериала "Доктор Хаус": "Этим должны заниматься фанаты. Я фанатизма в себе не нашел. Это очень тяжело и не всегда благодарно", - считает Евгений. Сейчас он пишет экспериментальную музыку и работает с музыкантами. В хирургию возвращаться не собирается.

Тяжелые условия труда и мизерные зарплаты. Это главные причины, превратившие профессию врача в непрестижную специальность. Согласно данным Росстата, доктор в России в среднем зарабатывает 79 тыс. рублей в месяц. На практике цифры печальнее. Как показал в 2017 году опрос сайта профессионального сообщества "Врачи РФ" и Гильдии защиты медицинских работников, средний доход врача - всего 42 тыс. рублей. Это меньше зарплаты курьера.

На запрос DW о том, как изменилась ситуация с зарплатами за два года, составитель опроса и административный директор сайта "Врачи РФ" Евгения Лютова заверила: никак. Дополнительных денег в бюджет на повышение зарплат врачам за этот период выделено не было.

Кризис системы здравоохранения

Последние полгода из регионов регулярно приходят тревожные новости: врачи бастуют и массово увольняются. Весной протестовали медики трех районных больниц Новгородской области. В августе врачебные халаты сложили все травматологи районной больницы Владимирской области. В Нижнем Тагиле из городской клинической больницы уволились все хирурги. На одного хирурга там приходилось по 10 ночных смен в месяц. "После того, как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а вынужден заступать на дневную смену", - рассказал в интервью заведующий отделением хирургии в медучреждении Юрий Изотеев.

Елена Тумасова

В России наступил дефицит докторов: не хватает 25 тыс. специалистов. Например, в Ненецком автономном округе с населением 43 тыс. жителей работает лишь один онколог. На одного онколога в России в среднем приходится 484 пациента.

Но почему именно сейчас врачи стали громче заявлять о проблемах? Сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал поясняет: "В 2019 году закончился период выполнения "майских указов" президента о повышении зарплат врачам. В 2018-м были стимулирующие выплаты, но на этом все закончилось. Люди годами работают на две и выше ставки. У них перегорают пробки".

Санитарки с договорами уборщиц

Пресс-секретарь "Альянса врачей" Иван Коновалов подчеркивает: часто медики получают в три-четыре раза меньше, чем положено по "майским указам". С этим косвенно связаны другие нарушения: медиков вынуждают подписывать договоры, ухудшающие условия работы.

"Санитарок заставляют подписывать заявления на перевод в уборщицы. Те подписывают, лишая себя гарантии получать зарплату по "майским указам". Врачей и медсестер принуждают подписывать переход на 0,5 или даже 0,25 ставки. Опять же для того, чтобы вывести их из-под действия указов", - говорит Коновалов. Врач работает столько же, а на бумаге значится только полставки. Таким образом он "законно" получает 20 тыс. рублей вместо положенных 60-ти тысяч.

Оптимизация здравоохранения провалилась

Сложившаяся ситуация - в том числе результат так называемой оптимизации здравоохранения. Реформа стартовала в 2010 году с "ориентацией на западную модель". Как поясняет Коновал, на Западе примерно 70 процентов медпомощи оказывается в амбулаторных условиях. В России с советских времен сформировался приоритет стационарного звена. Это было связано с целью подстраховки: в случае войны можно было быстро развернуть госпитали. С 1950-х кардинальных изменений в структуре здравоохранения не происходило. В итоге главная жертва оптимизации - стационарные отделения.

По словам Ивана Коновалова, теперь главные врачи сокращают самые большие статьи расходов - зарплаты медработников. "Когда этого недостаточно - сокращают количество ставок, увольняют и сокращают медиков под разными предлогами", - говорит эксперт.

Отток специалистов из медицины одновременно идет и сверху, и снизу. Медиков сокращают в рамках оптимизации и нехватки бюджетов на зарплаты. Или же врачи уходят сами - не в состоянии смириться с зарплатами и условиями, которые им предлагают в государственных больницах.

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