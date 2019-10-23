Неонацист снят с должности главы совета немецкого города

Новым главой коммунального совета Альтенштадт-Вальдзидлунг (федеральная земля Гессен) избрана 22-летняя Татьяна Цырульникова (Tatjana Cyrulnikov), член Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом в среду, 23 октября, сообщил DW руководитель отдела коммунального управления муниципальной администрации Клаус Бубе (Klaus Bube).

Цырульникова сменила на этом посту Штефана Ягша (Stefan Jagsch). Член неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ) занял эту должность всего около шести недель назад. Как пояснил Бубе, семь из восьми членов совета вечером 22 октября проголосовали за его отстранение.

Скандал вокруг избрания Ягша

Ягш исполняет обязанности председателя организации НДПГ в земле Гессен. Его избрание вызвало серьезную критику у целого ряда политиков. Так, председатель ХДС и глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) потребовала "как можно скорее" добиться отмены этого решения.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) в свою очередь заявил, что "избрание члена партии, преследующей антиконституционные цели, - это позор".

Политик собирается обратиться в суд

В беседе с DW Клаус Бубе подтвердил, что в связи с итогами голосования 22 октября Штефан Ягш "дал знать, что собирается обратиться в суд". На вопрос, каковы будут ответные действия коммунального совета, Бубе пояснил: "Сначала посмотрим, что произойдет. У нас также есть юридическое представительство со стороны гессенского Союза городов и муниципалитетов (Der hessische Städte- und Gemeindebund)".

При этом Клаус Бубе добавил, что сразу же после своего избрания Татьяна Цырульникова приступила к работе в качестве руководителя коммунального совета и возглавила заседание.

В середине июля немецкие бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ подали в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ ходатайство о лишении правоэкстремистской НДПГ государственного финансирования.

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