 Немец лишился водительских прав через 49 минут после получения | Шлагбаум: вы покидаете зону серьезных новостей | DW | 21.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Шлагбаум

Немец лишился водительских прав через 49 минут после получения

Сразу после сдачи экзамена парень решил покатать своих друзей и лишился прав. За руль он снова сядет только через месяц.

Водительское удостоверение в Германии

Наконец-то сдан экзамен и получены водительские права. На радостях 18-летний парень из Северного Рейна-Вестфалии решил покататься со своими друзьями. Вместо положенных 50 км/ч начинающий водитель выжал все 95 км/ч и сразу же лишился прав. С момента выдачи водительского удостоверения прошло ровно 49 минут. Теперь юноша заплатит 200 евро и получит два штрафных балла в картотеке. Однако за руль он сможет снова сесть через четыре недели, так как лишение прав временное. Перед этим парню придется сходить на платные дополнительные занятия.

В Германии можно получить права и сесть за руль уже в 17 лет, но при одном условии - сопровождать юного водителя должен кто-то из взрослых с водительским удостоверением. Как только подростку исполнится 18 лет, он может ездить самостоятельно.

 

Интересные рубрики

Учеба и работа в Германии  

По Германии - путеводители, фоторепортажи, советы путешественникам  

Культура и стиль жизни  

Контекст

Превышение и наказание

Как в Германии штрафуют лихачей. (02.01.2018)  

Алкоголь за рулем: что грозит жене экс-президента ФРГ?

Свыше 2 промилле показал тест на уровень алкоголя у бывшей первой леди Германии Беттины Вульф. В таком состоянии она совершила ДТП. Какое наказание можно понести за это в Германии? (25.09.2018)  

Как получить водительские права в Германии

Как проходит обучение в автошколе? Можно ли ездить в Германии с российскими правами? В какую сумму обойдется замена прав? DW рассказывает об особенностях немецкой бюрократии. (27.09.2018)  

Немец решил покататься на пивном ящике. Его задержала полиция

Молодому человеку грозит судебное разбирательство за самодельный автомобиль. Он сделал его из пивного ящика и мотора. (26.10.2018)  

Немецкие дороги

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах. (11.04.2018)  

В Германии снизилось количество "тестов для идиотов"

(01.09.2006)  

Водители каких машин чаще совершают аварии

Данные исследования концерна Generali подтвердили одни стереотипы, но опровергли другие. Эксперты проанализировали статистику страховых случаев в Германии за два года. (20.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Германии в целях безопасности закрыли мост для грузовиков  

Такси-электробайки из Баварии покоряют мир  

Когда зеваки мешают спасателям  

Реклама