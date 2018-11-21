Немец лишился водительских прав через 49 минут после получения

Сразу после сдачи экзамена парень решил покатать своих друзей и лишился прав. За руль он снова сядет только через месяц.
Наконец-то сдан экзамен и получены водительские права. На радостях 18-летний парень из Северного Рейна-Вестфалии решил покататься со своими друзьями. Вместо положенных 50 км/ч начинающий водитель выжал все 95 км/ч и сразу же лишился прав. С момента выдачи водительского удостоверения прошло ровно 49 минут. Теперь юноша заплатит 200 евро и получит два штрафных балла в картотеке. Однако за руль он сможет снова сесть через четыре недели, так как лишение прав временное. Перед этим парню придется сходить на платные дополнительные занятия.
В Германии можно получить права и сесть за руль уже в 17 лет, но при одном условии - сопровождать юного водителя должен кто-то из взрослых с водительским удостоверением. Как только подростку исполнится 18 лет, он может ездить самостоятельно.
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