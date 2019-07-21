Немецкоязычные СМИ: Что ждет Украину после победы на выборах партии Зеленского

"Щадящий период" для "неопытного президента" и "политического мессии" закончился. Как в Германии, Австрии и Швейцарии комментируют итоги парламентских выборов в Украине.
СМИ Германии, Австрии и Швейцарии весьма активно анализируют и комментируют результаты парламентских выборов в Украине. При этом в центре внимания немецкоязычной прессы - не столько новый состав Верховной рады, сколько фигура президента страны Владимира Зеленского.
FAZ о Геркулесовом труде и эксперименте с высокими ставками
Консервативная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) настроена скептически. В комментарии под заголовком "Новички в Киеве" она пишет: "Разгромить коррумпированные структуры, сохранить единство расползающегося общества и одновременно выиграть или хотя бы ограничить войну против мощной державы - такое и для опытного государственного деятеля было бы Геркулесовым трудом".
А в Украине, продолжает издание, "большинство связало свои надежды с телевизионным комиком, который в парламенте будет опираться на сплошных политических новичков". Стране, по мнению FAZ, предстоит "эксперимент с высокими ставками".
Die Zeit: в Украине особое отношение к политическому мессии
Интернет-портал гамбургского либерального еженедельника Die Zeit публикует аналитическую статью под заголовком "Щадящий период закончен". До сих пор, говорится в ней, парламент блокировал инициативы Зеленского. Но теперь президент "должен будет представить результаты". При этом велик риск, что огромные надежды не оправдаются.
"Зеленский добился рекордных побед на президентских и парламентских выборах не в последнюю очередь благодаря тому, что на него проецировалось большое количество различных позиций. Что, впрочем, вполне типично для украинской политики, которая часто связывала желание перемен с политическими мессиями", - пишет издание. В то же время, напоминает die Zeit, мало в какой стране так быстро, как в Украине, "отправляют на свалку истории" фигуры, с которыми еще недавно связывали все надежды.
Очевидное стремление президента Украины привести в политику новые лица может обернуться для него серьезной проблемой. "Команда Зеленского - это пестрый набор из активистов, людей из мира кино и доверенных лиц Коломойского", - отмечает газета и задается вопросом: "Насколько сплоченно будет выступать в парламенте эта группа?"
taz ждет подлинных перемен в Восточной Украине
Берлинская газета taz, придерживающаяся левых взглядов, полагает, что "после победы партии Зеленского на выборах можно ожидать подлинных перемен в конфликте на востоке Украины, но вряд ли будет прогресс в других сферах".
Президент, полагает издание, "претворит в жизнь уступки, сделанные Украиной во время мирных переговоров в Минске, таких, как восстановление экономических связей со всей Восточной Украиной и предоставление особого статуса Донецку и Луганску". К тому же, скорее всего, произойдет либерализация закона о языке, "который оттесняет русский и другие языки и тем самым затрудняет возвращение Донецка и Луганска".
В остальном же, считает taz, "неолиберальный Зеленский будет ориентироваться на Брюссель, Париж и Берлин - города, которые он посетил первым делом в качестве нового президента". Издание выражает надежду, что в Украине "правозащитники, экологи и СМИ будут критически следить за новым властителем".
Die Presse и NZZ про друзей Кремля и вольные головы
Выходящая в Вене газета Die Presse отмечает, что парламентские выборы позволили Владимиру Зеленскому "консолидировать свою власть". В то же австрийское издание обращает внимание на "возвращение друзей Кремля": на втором месте оказалась пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь".
В ходе избирательной кампании "ее представители Юрий Бойко, а также медиа-бизнесмен и друг Путина Виктор Медведчук преподносили себя как сторонники политики разрядки, имеющие хорошие связи в Кремле. Под конец ловля голосов шла с помощью заявлений о возможном обмене пленными с Россией. Несколько дней назад Путин встречался с Медведчуком в Санкт-Петербурге, тогда как Зеленскому еще приходится ждать такой встречи", - указывает Die Presse.
Швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NZZ) констатирует, что состоявшиеся выборы продемонстрировали "явный разрыв с прошлым: большинство парламентариев будут впервые заседать в Верховной раде". Несмотря на "подавляющую победу" своей партии, "неопытный президент", пишет далее выходящая в Цюрихе газета, не может быть полностью уверенным в прочности ее власти.
"Именно потому, что она объединила такое количество ранее не связанных с политикой вольных голов и не имеет четких программных установок, будет трудно сохранять ее единство при принятии непопулярных решений", - прогнозирует NZZ.
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