Немецкий специалист по России: "В российской провинции - тысячи ходорковских"

Манфред Квиринг (Manfred Quiring) проработал корреспондентом различных немецких изданий в Москве, в общей сложности, больше двадцати лет. Но и после этого постоянно бывает в России, очень хорошо знает ее. Сейчас в берлинском издательстве Ch. Links, вышла его новая книга: "Россия: возрождение мировой державы?" ("Russland - Auferstehung einer Weltmacht?"). Один из центральных вопросов, который Квиринг задает в своей книге: является ли сегодняшняя Россия мировой сверхдержавой или региональной политической силой? В интервью DW он рассказывает, почему этот вопрос так важен.

Манфред Квиринг: Это прежде всего для России очень важный вопрос, важный, в первую очередь, для тех, кто стоит у власти. Для них признание статуса мировой державы другими странами, особенно Западом, имеет очень большое, если не первостепенное значение. Этот статус необходим им и как легитимация внутри страны, как своеобразная моральная компенсация за прошлое, за неприятный, мягко говоря, опыт начала 1990-х годов. Ведь даже мои друзья в России, которым были чужды великодержавные амбиции, с горьким сожалением говорили тогда: теперь с нами никто не считается, мы никто в мире.

Манфред Квиринг

Эту тяжелую психологическую травму компенсируют сверхдержавные амбиции и устремления. В конце концов, укрепилось сознание, что, мол, хотя экономически мы в провале, зато нас снова боятся, то есть значит всё в порядке. Пусть нас не любят, зато боятся, - вот что стало утешением для многих людей и основой государственной идеологии после того, как Путин пришел к власти. Кроме того, Путин замечательно, убедительно умеет играть на публику, создавать определенный имидж своими словами и действиями. Эта, извините, показуха или, если хотите, самопиар и делают сегодняшнюю Россию мировой державой в глазах собственного населения и очень многих западных стран, которые воспринимают это надувание щек как реальную опасность.

Слова Обамы, сказанные им в 2014 году, что Россия - это региональная держава, потрясли Москву. Но я убежден, что если рассматривать экономические аспекты, то Россия сегодня - не больше, чем региональная держава. Судите сами. Внутренний валовой продукт США в 13 раз больше, чем у России. ВВП России составляет лишь два процента от общемирового. Это меньше, чем в 1913 году, во времена Николая Второго: тогда было пять процентов. Если же пересчитать на душу населения, ситуация еще более наглядна: Россия находится в мировом рейтинге на 73 месте.

DW: Но она ведь может подтянуться? Путин заявил, что к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих крупнейших индустриальных стран мира.

- Подобные заявления Путин делал уже несколько раз в последние пятнадцать лет. Назывались различные сроки, годы, цифры, амбициозные цифры, но все это так и осталось иллюзией. Лишь на короткое время в 2012-2013 годах Россия по внутреннему валовому продукту вышла на уровень ведущих промышленных стран мира, но с тех пор и этого достичь не смогла. Причем, разрыв с индустриальными лидерами постоянно растет. Оценивая реальные экономические возможности и реальные условия для роста в России, я не сомневаюсь в том, что и эти прогнозы Путина на 2024 год абсолютно нереализуемы. Нереализуемы, потому что экономика страны организована так, как она организована Путиным.

- Вы пишете в своей книге, что "система Путина" вообще не способна к модернизации. Почему вы так думаете?

- В течение многих лет Путин постоянно говорит о том, что Россия должна освободиться от своей зависимости от нефти и газа, что они не должны быть единственной основой экономики, говорит о том, что России необходима технологическая модернизация. При этом подчеркивает, что надо сравняться здесь с Западом, иначе Россия рискует отстать в области вооружений.

Обложка книги

Но никакого технологического прорыва не происходит и не происходило в последние двадцать лет. Продвижения нет, потому что система не способна к модернизации, в ее рамках у серьезной частной инициативы в России практически нет шансов. Все сильней становится бюрократия, все мощнее коррупция. Спецслужбы тоже прикладывают руку к тому, чтобы задушить неугодных бизнесменов. Частные фирмы, включая и крупные концерны, существуют, пока это угодно властьимущим. В российской провинции - тысячи ходорковских... Никто не может быть уверен в прочности своего бизнеса, в том, что сохранит свою частную собственность. Это какой-то средневековый уровень, когда все зависело от милости феодала. Предприниматели находятся под постоянным давлением власти, под угрозой всё потерять. И идти на риск, как того требует модернизация, никто не будет.

Посмотрите на Сколково. Там решили сделать попытку модернизации "сверху". Десять лет существует этот технологический центр, миллиарды в него вбухали. И ничего это не принесло. До сегодняшнего дня из Сколково - ни одной серьезной инновации.

- Но Путина все равно поддерживает значительное большинство населения...

- У Путина нет конкурентов. Кроме того, вся госпропаганда нацелена на то, чтобы каждый день рассказывать о его достижениях и успехах... Плюс та великодержавная компенсация, о которой я уже говорил. Многих россиян вполне удовлетворил бы "вечный" Путин.

И все же популярность его падает с 2016 года. Это последствия экономического кризиса, спада пропагандистского патриотического "подогрева", связанного с аннексией Крыма и войной в Восточной Украине. Все это уже не работает. И люди, в особенности молодое поколение, видят, что система неинновационна, что в ее рамках у них недостаточно возможностей проявить себя, что перспектив мало и будущее при Путине дает мало поводов для радости.

О том, насколько все декларации власти далеки от действительности, показывает сейчас, например, ситуация с пандемией. Люди видят, что хваленная система здравоохранения, чуть ли не одна из лучших в мире, совершенно не была подготовлена к этой ситуации, а руководство страны показало здесь свою несостоятельность.

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