 Немецкий музей показывает необычные подставки для елок (фото) | Кадр дня | DW | 19.12.2019

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Кадр за кадром

Немецкий музей показывает необычные подставки для елок (фото)

Более трехсот высокохудожественных или просто необычных подставок для рождественских елок можно увидеть в небольшом немецком городе Мюлаккер.

Мюлаккер

Мюлаккер • Подставки для рождественских елок (нем. Christbaumständer), как оказывается, могут быть не просто утилитарными предметами, но и сами по себе - настоящими произведениями прикладного и декоративного искусства. В любом случае, такими они были раньше - сто и больше лет назад, например, в эпоху модерна (нем. Jugendstil).

Мюлаккер

Как сообщает агентство dpa, более 1200 таких необычных подставок собрала 78-летняя жительница немецкой земли Баден-Вюртемберг Хайди Шварц (Heidi Schwarz). Сейчас она передала эту коллекцию, стоимость которой оценивается более чем в 100 тысяч евро, своему городу. Музей подставок для рождественских елок, для которого было отобрано около трехсот экспонатов, расположен в Старой ратуше Мюлаккера. С начала ноября до конца января он открыт по субботам и воскресеньям, в остальные месяцы - только по воскресеньям. В августе - закрыт.

Мюлаккер

Собирать свою необычную коллекцию Хайди Шварц начала случайно в 1999 году - увидела красивую старую подставку дома у подруги и после этого стала искать такие вещицы на разных антикварных и прочих блошиных рынках, позже - также в интернете. Самая дорогая стоит четыре тысячи евро. Большинство экспонатов сделаны в Германии. Около трех десятков - в Америке. Хайди Шварц лично знает еще всего лишь двух таких коллекционеров. Передать елочные подставки городу она решила, чтобы обеспечить целостность и сохранность своей коллекции в будущем. В свою очередь, нам на сайте теперь нужно будет обновить список самых необычных музеев Германии.

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    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.muehlacker.de

Информация о музее на сайте города Мюлаккера

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