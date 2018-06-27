 Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном | Новости из Германии о Германии | DW | 27.06.2018

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Германия

Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном

В декларации о намерениях отчетливо закреплено, что немецкий оборонный концерн в сотрудничестве с Азербайджаном не будет нарушать эмбарго ОБСЕ на поставки оружия.

Штаб-квартира Rheinmetall в Дюссельдорфе

Штаб-квартира Rheinmetall в Дюссельдорфе

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен заключать сделки с Азербайджаном. В середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов (Джамалов скончался несколько дней назад. - Ред.) подписали декларацию "о будущем двустороннем сотрудничестве", сообщил в среду, 27 июня, немецкий еженедельник Stern. Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа.

Контекст

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"В декларации о намерениях обе стороны договорились изучить возможности сотрудничества", - сообщил в свою очередь 27 июня Rheinmetall. По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха ОБСЕ в 1992 году ввела запрет на поставки оружия обоим сторонам конфликта - Армении и Азербайджану.

Противостояние вокруг Нагорного Карабаха является одним из "замороженных конфликтов" на постсоветском пространстве. В ходе военных действий с 1991 по 1994 годы погибли более 30 тысяч человек, а более 1 миллиона были вынуждены покинуть места постоянного проживания.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

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    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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Президент Армении о конфликте в Нагорном Карабахе

 

Контекст

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, унесший тысячи жизней, тянется уже несколько десятилетий. Фотогалерея DW - о самых основных фактах, с ним связанных. (06.04.2018)  

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