 Немецкий бизнес в России: как сильно коронавирус испортил настроение? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 30.06.2020

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Экономика

Немецкий бизнес в России: как сильно коронавирус испортил настроение?

Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) представила результаты опроса о деловом климате в РФ, высказалась о санкциях и назвала политику Владимира Путина социал-демократической.

Сборка автомоблей BMW на заводе Автотор в Калининграде

Сборка автомоблей BMW на заводе "Автотор" в Калининграде

Бизнесмены из Германии полны оптимизма в оценке перспектив развития российской экономики. Такое впечатления оставили выступления участников состоявшейся 30 июня виртуальной пресс-конференции Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) в Москве. Однако представленные на ней результаты опроса о деловом климате в России, наоборот, свидетельствовали об ухудшении настроений среди работающих на российском рынке компаний из ФРГ.

Падение ВВП России может составить 10% и больше

"Россия остается одним из самых привлекательных во всем мире рынков для немецких инвестиций, местом относительной стабильности", - заявил на видеоконференции глава AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Он указал на то, что прямые инвестиции из Германии в российскую экономику составили по итогам 1-го квартала 1,8 млрд евро, что лишь ненамного меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Маттиас Шепп, председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты

Маттиас Шепп, председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты

В то же время в ходе проведенного в мае-июне опроса 70,3% компаний ответили, что не планируют в ближайшие 12 месяцев инвестиций в российскую экономику. 85,5% опрошенных указали на ухудшение делового климата в России.

В условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса в этом ничего удивительного нет. Скорее бросается в глаза оценка глубины падения российского ВВП в этом году. 16,1% настроились на обвал свыше 10%, 43,2% ожидают снижение до 10%, 38,1% - до 5%.

Правда, в оценке состояния дел в своих компаниях опрошенные оказались, несмотря на потери, значительно более оптимистичными. Плохо (24,6%) и очень плохо (3,4%) ситуацию оценили менее трети немецких фирм. Для 39% она удовлетворительная, для 26,3% - хорошая, а для 6,8% даже очень хорошая. Поэтому 59,3% немецких компаний не собираются до конца года сокращать штаты в России, а 12,7% даже намерены дополнительно нанимать сотрудников. Среди тех фирм, которым все же придется избавляться от персонала, ни одна не планирует уволить свыше четверти работников, подчеркивает AHK.

BMW возобновляет производство в Калининграде

К компаниям, которые сохранили в кризис все рабочие места в России, относятся автостроитель BMW и производитель лекарств на растительной основе Bionorica. Генеральные директора их российских подразделений участвовали в пресс-конференции.

Штефан Тойхерт (Stefan Teuchert) из "BMW Group Россия" рассказал, что его команда три месяца работала в удаленном режиме. За это время она провела две тысячи тренингов для дилеров и существенно продвинулась в цифровизации бизнеса: число выданных онлайн автокредитов и осуществленных через интернет продаж автомобилей резко возросло.

Сборка автомобилей в Калининграде

С июля BMW возобновляет прерванную в июне сборку автомобилей в Калининграде

Отвечая на вопрос DW о возобновлении производства автомобилей BMW на заводе "Автотор" в Калининграде, Штефан Тойхерт сообщил: их выпуск, остановленный в середине июня из-за нехватки компонентов в результате нарушения логистических цепочек в ходе пандемии, начнется, как и планировалось, в начале июля. По итогам года компания рассчитывает добиться в России, по его словам, "выполнения первоначального бюджета на 80 процентов".  

В то же время опрос AHK показал, что наименьшее число его участников ожидает в этом году позитивного развития в России автомобильной промышленности. К самым перспективным отраслям опрошенные отнесли здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, а также сельское хозяйство и пищевую промышленность.  

Антикризисные меры правительства РФ признаны недостаточными

Маттиас Клаус (Matthias Claus) из Bionorica исходит из того, что продажи поставляемых из Германии лекарств, сильно обвалившиеся в период карантина, в сентябре-октябре начнут расти, так что по итогам 2020 года падение оборота компании в России ограничится 10-15%. "В целом я положительно смотрю на этот год и очень положительно на 2021-й, когда у нас откроется завод в Воронеже, строительство которого все это время продолжалось. И там, кстати, мы будем нанимать новых сотрудников", - подчеркнул топ-менеджер. 

Правительство РФ

Немецкий бизнес считает, что правительство РФ приняло недостаточно мер для поддержки экономики

На просьбу AHK оценить "антикризисный менеджмент российского правительства в период коронакризиса по сравнению с другими странами", 51,7% опрошенных назвали его удовлетворительным, 21,2% сочли хорошим или очень хорошим, 27,1% - плохим или очень плохим. Что же касается "мер, принятых российским правительством по поддержке экономики вследствие коронакризиса", то им работающий в России немецкий бизнес дал довольно единодушную оценку: они были недостаточными (57,6%) или совсем недостаточными (25,4%).

В ответе на вопрос, какие факторы, помимо пандемии коронавируса, наиболее отрицательно сказываются в настоящее время на бизнесе немецких компаний в России, опрошенные чаще всего называли экономическую конъюнктуру, валютный курс и бюрократические издержки. "Мы все были на карантине, вот только бюрократизма карантин не коснулся", - пошутил президент AHK Райнер Зеле (Rainer Seele), в прошлом - глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а теперь - председатель австрийского концерна OMV.

Райнер Зеле: На санкции США должен ответить весь Евросоюз

Его удивило относительно небольшое число тех, кто причислил санкции к факторам, особо мешающим бизнесу в России. "Раньше они были на первых местах", - указал Райнер Зеле. И добавил: "Меня беспокоит, что мы начали к санкциям привыкать".

Он отметил, что на вопрос "Как правительство ФРГ и Европейский союз должны реагировать на санкции США в отношении России и проекта "Северный поток-2"?" (концерн OMV участвует в реализации этого проекта) 58,5% высказались за ответные меры и санкции против США, а 39% предпочли бы дипломатические протесты.

Апрель 2017 года. Райнер Зеле (слева) встречается в Кремле с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером

Апрель 2017 года. Райнер Зеле (слева) встречается в Кремле с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером

Когда один из журналистов спросил, как конкретно могли бы выглядеть эти санкции против США, Райнер Зеле ответил, что он бизнесмен, а не политик, и рад, что не ему принимать подобные решения. "В любом случае это должен быть ответ всего Евросоюза", - подчеркнул президент Германо-российской внешнеторговой палаты.

А председатель ее правления Маттиас Шепп на вопрос, как в AHK расценивают решение повысить в России ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для людей с более высокими заработками, ответил так: "Путин - социал-демократ. Он пользуется большой поддержкой населения и отражает широкий спектр его интересов. Для консервативной части общества сейчас вносятся изменения в конституцию, тогда как в своей социальной политике российский президент придерживается социал-демократической линии".

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    Автор: Андрей Гурков


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