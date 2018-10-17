 Немецкие экспортеры могут потерять 3,5 млрд евро из-за ″Брекзита″ | Германия | DW | 07.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Немецкие экспортеры могут потерять 3,5 млрд евро из-за "Брекзита"

Великобритания в списке торговых партнеров Германии опустилась с пятого места на 13-е. Жесткий "Брекзит" серьезно увеличит затраты немецких экспортеров.

Порт Гамбурга

Порт Гамбурга

Жесткий "Брекзит" будет иметь "катастрофические последствия" для немецкой внешней торговли, предупреждает президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann) в интервью газете Rheinische Post в понедельник, 7 октября.

Контекст

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона отправить парламент на принудительные каникулы. После такого вердикта Джонсон должен уйти в отставку, считает Барбара Везель. (24.09.2019)

ВВП ФРГ упал во 2-м квартале в сравнение с первым. Крупнейшая экономика Европы и важнейший покупатель российских энергоносителей стоит на пороге рецессии. DW - о возможных последствиях. (14.08.2019)

По его словам, только в 2019 году немецкие экспортеры потеряют более 3,5 млрд евро на фоне "Брекзита". Великобритания в списке торговых партнеров Германии опустилась с пятого места в 2016 году на 13-е сегодня, отмечает Бингман.

В случае выхода из состава ЕС без сделки Великобритания автоматически приобретет статус "третьей страны". Для немецких фирм, которые экпортируют свои товары в Великобританию, это означаает серьезное увеличение финансовых и временных затрат, в частности, на таможню, логистику, транспортировку, налоги, говорит Бингман.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Глава британского правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к концу октября не удастся договориться о соглашении с ЕС, то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца.

 _____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй пережила второй вотум недоверия

    После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

  • Дебаты в британском паламенте о плане выхода Великобритании из ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте

    Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

  • Тереза Мэй в британском парламенте

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй

    Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

  • Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер на внеочередном саммите в Брюсселе

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС

    25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

  • Тереза Мэй

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:27

Зачем на самом деле Борис Джонсон заблокировал парламент?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Rheinische Post

Аудио- и видеофайлы по теме

Секрет успеха торгового знака Made in Germany  

Зачем на самом деле Борис Джонсон заблокировал парламент?  

"Жесткие" санкции после "Брекзита": что планирует делать Лондон  

Также по теме

Deutschland Volkswagen Autoverladung im Hafen von Emden

Торговлю Германии с Россией лихорадит из-за санкций США 17.10.2018

В Берлине подвели итоги внешнеторговой деятельности немецких фирм за первые шесть месяцев 2018 года и рассказали о рисках, которые таят в себе протекционистская политика США и предстоящий "Брекзит".

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как в Германии наказывают виновников смертельных ДТП  

Зачем Косово возвращает из Сирии боевиков ИГ и их жен  

В Минске прошел "митинг за независимость"  

Новости

Авиакомпании России потеряли более 1 млрд рублей из-за запрета на полеты в Грузию

Самолет авиакомпании Победа

Министерство транспорта РФ пока не решило, как компенсировать эти убытки. Только компания S7 оценила потери в 600 млн рублей, сообщает "Коммерсант".    

Данные 60 млн кредитных карт Сбербанка утекли в интернет

Филиал Сбербанка в Москве

Утечка могла произойти в конце августа. Продавцы утверждают, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых, сообщает "Коммерсант".   

Товары из Германии имеют лучшую в мире репутацию

Контейнер с ярлыком Made in Germany

Торговая марка Made in Germany имеет позитивный имидж почти для половины опрошенных. Негативные оценки товаров из Китая в три раза превышают позитивные, свидетельствуют данные опроса.   

Дания не может назвать сроки решения по "Северному потоку-2"

Трубы для Северного потока-2

В Датском энергетическом агентстве анализируют итоги публичных консультаций в странах региона о воздействии "Северного потока-2" на экологию. В агентстве не смогли ответить DW, сколько времени займет этот анализ.   

Контекст

Немецкие экспортеры могут потерять 3,5 млрд евро из-за "Брекзита" 07.10.2019

Порт Гамбурга

Великобритания в списке торговых партнеров Германии опустилась с пятого места на 13-е. Жесткий "Брекзит" серьезно увеличит затраты немецких экспортеров.   

Утечка данных Сбербанка. Эксперт о рисках для владельцев кредитных карт 03.10.2019

Кредитная карта Visa

После утечки данных Сбербанка эксперт в области безопасности в финансово-банковской сфере Борис Славин рассказал DW о распространенных видах мошенничества с картами и дал советы пострадавшим.   

Немецкие эксперты: Экономика ФРГ буксует, но не из-за санкций против России 02.10.2019

На немецком заводе

Влияние санкций ЕС против России на экономическую конъюнктуру Германии настолько незначительно, что даже не поддается анализу. В Берлине представлен доклад ведущих экономических институтов.   

Кредит на покупку авто и айфона: как в РФ с 1 октября изменились правила 01.10.2019

Человек кладет деньги в карман

Денежные власти РФ испугались "пузыря" на рынке потребкредитования и вводят ограничения. Изменения могут коснуться 5 млн россиян. DW о том, кто и почему не сможет получить кредит.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно