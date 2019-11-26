Немецкие фанаты обсуждают порноклип солиста Rammstein

Немецкая группа Rammstein и ее фронтмен Тиль Линдеман (Till Lindemann) известны своими скандальными выступлениями и уже не раз повергали публику в состояние шока. Но теперь Линдеман зашел чересчур далеко - причем такого мнения даже любители хардкора. Порнографический клип на песню "Till the End", снятый для его нового проекта под красноречивым названием "Na Chui" и выложенный на днях на одном из порносайтов, многие поклонники солиста Rammstein восприняли критически.

В стиле жесткого порно

Те, кто знаком с творчеством Rammstein, знают: участники группы и, в первую очередь, ее лидер, 57-летний Тиль Линдеман провоцируют публику, как практически ни один другой музыкальный коллектив в Германии. Спорные тексты, гротескные наряды и скандальные действия у них в порядке вещей. Стоит вспомнить хотя бы о случае, когда год с лишним назад на презентацию своей новой книги стихов в Москве эпатажный Линдеман явился в компании облаченной в латексный костюм и маску девушки, которую он вел на поводке из сосисок и время от времени заставлял передвигаться на четвереньках, как собаку.

Перед одним из концертов Rammstein в Москве

В то время как у "рядовых" зрителей подобные выпады оставляют мерзкое послевкусие, поклонники Rammstein всегда только и ждут такого рода провокации, а Тиля Линдемана воспринимают не иначе, как большого артиста и мастера своего дела. Но созданный в рамках соло-проекта Lindemann в сотрудничестве с Петером Тэгтгреном клип на песню "Knebel", где Линдеман выступает в роли каннибала, многих привел в ужас. На портале YouTube можно найти только его цензурированный вариант - но даже эта "приглаженная" версия производит более чем жуткое впечатление.

Теперь же Тиль Линдеман пошел еще дальше. В видеоролике к композиции "Till the End", опубликованном в День всех влюбленных, 14 февраля, певец нарушает все табу. В течение семи минут одна более чем откровенная порносцена с участием Линдемана и молодых привлекательных девушек, сменяет другую. И в этих эпизодах Линдеман идет на все мыслимые провокации. И даже неделю спустя после его публикации пользователи соцсетей не перестают его взахлеб обсуждать.

Что думают немецкие поклонники Линдемана

Кто-то из немецких поклонников в очередной раз признается в любви. "Боже мой! Вы - лучшие!" - не может сдержать восторга пользовательница Instagram под ником s_ekaterinad. "Снова суперкрутое видео! Просто класс!" - вторит ей nette_goldi.

Но гораздо больше тех, кто выражает ужас или, по крайней мере, брезгливо морщится, недоумевая, как Линдеман мог до такого дойти. Причем в числе таковых самые ревностные поклонники Rammstein. "Честно говоря, Линдеман меня разочаровал. Музыка - супер, но у меня напрашивается вопрос: неужели есть необходимость демонстрировать столько омерзительных видео! Я много лет являюсь фанатом и привыкла к разным вещам с их стороны. Но это даже для меня перебор. Музыка сама найдет себе дорогу - уж по крайней мере без такого сопровождения", - делится своим мнением в Facebook поклонница под ником Sonja Diart.

"Сорри, но лицезреть такие инсценировки… Даже если я - фанат Rammstein, это вовсе не значит, что мне автоматически будет нравиться все, что они делают. И, к сожалению, у них на первом месте провокации и мерзости, а музыка уходит на второй план", - выражает разочарование claudschimaudschi.

"Только что посмотрел новое порно с Тилем Линдеманом. В высшей степени неэстетично. А вот игра слов в названии "Till the End" ("Тиль до конца") мне кажется довольно забавной", - такой комментарий читаем в Twitter-аккаунте yellochip@yellochip.

Некоторые пользователи указывают на избитость идеи. "Уж простите, но Линдеман постепенно начинает доставать. Вероятно, я тут единственная, у кого такое видение, но Тиль стал ассоциироваться у меня с Дитером Боленом", - признается Krölle Bölle в Facebook. "За Линдемана неловко. Этот порно-трюк к тому же не новый и не оригинальный. Этим никого не соблазнишь", - уверена Klara Fall.

Зачем Линдеман снял порно?

Новый клип не оставили без внимания и журналисты. Размышляя над тем, музыкальное ли это видео или порно, обозреватель газеты Die Welt отмечает, что Линдеман в очередной раз перешел все границы, и считает, что это не так уж плохо, что в скором времени музыкант приостанавливает свой соло-проект, чтобы полностью посвятить себя группе Rammstein. В комментариях под статьей критики не меньше, впрочем, один из читателей под ником Larry L оправдывает новый проект: "Искусство господина Линдемана - это всего лишь отражение декаданса, который происходит в обществе, не больше ни меньше".

Тиль Линдеман - новая звезда на небосклоне жесткого порно. И что - есть такая необходимость? Зачем он вообще за это взялся? - ломают головы фанаты Rammstein, не устающие сокрушаться по поводу того, что в этом жутком ролике их кумир выглядит, как мерзкий старый извращенец - и не более того.

Свое объяснение тому, что же подтолкнуло фронтмена Rammstein к созданию фильма "Till the End", в интервью немецкой бульварной газете Bild попытался дать один из друзей вокалиста. По его словам, "Тиль - исключительный артист, который самостоятельно преступает мнимые границы всех крайностей. Он - живое произведение искусства". Вот так, оказывается все просто…

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