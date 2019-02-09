Немецкие СМИ: Что стоит за санкциями США против "Северного потока - 2"?

Решение Палаты представителей Конгресса США наложить санкции на фирмы, занимающиеся прокладкой труб для газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", стало одной из главных тем, обсуждаемых немецкими СМИ. В законопроекте, за который проголосовала Палата представителей, строящийся "Северный поток - 2" назван "инструментом принуждения и политического давления", который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

SZ: Вашингтон пытается диктовать Германии свои правила

Озвученное США опасение, что Германия, якобы, станет слишком зависимой от российского газа, лицемерно, считает обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Курт Кистер (Kurt Kister). Это утверждение не значит ничего, кроме того, что многие в Вашингтоне "не хотят давать России возможность заработать на газе деньги, потому что Соединенные Штаты предпочли бы продавать свой собственный газ Европе и немцам", - пишет Кистер в комментарии под заголовком "Санкции США ошибочны, самонадеянны и лицемерны".

США с большей охотой сами продавали бы сжиженный газ Германии, считают немецкие СМИ

Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", за которые проголосовала Палата представителей Конгресса, - не что иное, как реализация стратегии "Америка - прежде всего", считает журналист Süddeutsche Zeitung. "Иными словами, Вашингтон хочет диктовать Германии, у кого и каким образом она должна покупать энергию. И одновременно с этим он хочет помешать России извлечь из этого выгоду", - уверен Курт Кистер.

TAZ: Санкции США пойдут на пользу климату

Журналист TAZ Мальте Кройцфельдт (Malte Kreutzfeldt), напротив, полагает, что если бы США смогли остановить "Северный поток - 2", это было бы действительно хорошей новостью - пусть даже главным мотивом американского президента является не благородство, а стремление продавать Европе больше сжиженного газа из США. В комментарии "Неверная причина, верная мера" Кройцфельдт объясняет причину, по которой Германия, с его точки зрения, должна отказаться от покупки российского газа.

Запуск газопровода, пишет он, совершенно не соответствует общеевропейской стратегии по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Если ФРГ к этому времени хочет стать климатически нейтральной страной, сведя выбросы парниковых газов до нулевого уровня, она "больше не должна использовать для энергоснабжения ископаемое топливо".

Смогут ли США с помощью санкций помешать строительству "Северного потока - 2"?

Впрочем, продолжает журналист, "неясно, смогут ли объявленные санкции действительно задержать завершение строительства "Северного потока - 2" - ведь Трамп так долго откладывал принятие контрмер, что газопровод уже почти готов. И "Газпром" сделает все, что в его силах, чтобы завершить проект".

"Вполне возможно, что Трамп снова обещает больше, чем может дать. И, по крайней мере, в этом случае это было бы прискорбно", - заключает Мальте Кройцфельдт.

Handelsblatt: Берлин оказался в сложном положении

Обозреватель издания Handelsblatt Йенс Мюнхрат (Jens Münchrath), между тем, критикует позицию Берлина, лоббирующего строительство российского газопровода. На его взгляд, отношение немецких властей к Москве всегда было, "осторожно выражаясь, диалектическим".

Недооценивать политический масштаб проекта "Северный поток - 2", сводя его к уровню экономической деятельности одной частной компании, "с политической точки зрения наивно или даже беспечно. Серьезная и суверенная внешняя политика выглядит совершенно иначе", пишет Мюнхрат в комментарии "Запад разрушает сам себя в вопросе "Северного потока - 2". Теперь же, по его словам, Берлину придется выразить свое отношение к этой "экономической деятельности" в той категорической форме, которой должно пытаться избежать любое федеральное правительство, и которая звучит следующим образом: за или против Америки.

"Берлин (…) оказался в опасном положении. "Сейчас, когда Германия так остро нуждается в европейской солидарности в связи с угрозой введения США штрафных таможенных пошлин на импорт автомобилей, правительство страны своими действиями в области энергетической политики дурачит соседние государства", - констатирует комментатор Handelsblatt.

Искусство внешней политики, продолжает он, состоит в том, чтобы предпринимать как можно меньше действий, ограничивающих собственную гибкость, и делать как можно больше для увеличения возможностей в маневрировании. "В сфере газопроводов Берлину этого не удалось. А победителем снова - в который раз - стал Владимир Путин", - заключает Йенс Мюнхрат.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

