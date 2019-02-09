 Немецкие СМИ: Что стоит за санкциями США против ″Северного потока - 2″? | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 13.12.2019

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Пресса

Немецкие СМИ: Что стоит за санкциями США против "Северного потока - 2"?

Введенные США штрафные меры против участников строительства "Северного потока - 2" продиктованы не политическим благородством, а собственными экономическими интересами, считают немецкие масс-медиа.

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Решение Палаты представителей Конгресса США наложить санкции на фирмы, занимающиеся прокладкой труб для газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", стало одной из главных тем, обсуждаемых немецкими СМИ. В законопроекте, за который проголосовала Палата представителей, строящийся "Северный поток - 2" назван "инструментом принуждения и политического давления", который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

SZ: Вашингтон пытается диктовать Германии свои правила

Озвученное США опасение, что Германия, якобы, станет слишком зависимой от российского газа, лицемерно, считает обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Курт Кистер (Kurt Kister). Это утверждение не значит ничего, кроме того, что многие в Вашингтоне "не хотят давать России возможность заработать на газе деньги, потому что Соединенные Штаты предпочли бы продавать свой собственный газ Европе и немцам", - пишет Кистер в комментарии под заголовком "Санкции США ошибочны, самонадеянны и лицемерны".

Строительство Северного потока - 2 на немецком острове Рюген

США с большей охотой сами продавали бы сжиженный газ Германии, считают немецкие СМИ

Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", за которые проголосовала Палата представителей Конгресса, - не что иное, как реализация стратегии "Америка - прежде всего", считает журналист Süddeutsche Zeitung. "Иными словами, Вашингтон хочет диктовать Германии, у кого и каким образом она должна покупать энергию. И одновременно с этим он хочет помешать России извлечь из этого выгоду", - уверен Курт Кистер.

TAZ: Санкции США пойдут на пользу климату

Журналист TAZ Мальте Кройцфельдт (Malte Kreutzfeldt), напротив, полагает, что если бы США смогли остановить "Северный поток - 2", это было бы действительно хорошей новостью - пусть даже главным мотивом американского президента является не благородство, а стремление продавать Европе больше сжиженного газа из США. В комментарии "Неверная причина, верная мера" Кройцфельдт объясняет причину, по которой Германия, с его точки зрения, должна отказаться от покупки российского газа.

Запуск газопровода, пишет он, совершенно не соответствует общеевропейской стратегии по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Если ФРГ к этому времени хочет стать климатически нейтральной страной, сведя выбросы парниковых газов до нулевого уровня, она "больше не должна использовать для энергоснабжения ископаемое топливо".

Трубы для Северного потока - 2

Смогут ли США с помощью санкций помешать строительству "Северного потока - 2"?

Впрочем, продолжает журналист, "неясно, смогут ли объявленные санкции действительно задержать завершение строительства "Северного потока - 2" - ведь Трамп так долго откладывал принятие контрмер, что газопровод уже почти готов. И "Газпром" сделает все, что в его силах, чтобы завершить проект".

"Вполне возможно, что Трамп снова обещает больше, чем может дать. И, по крайней мере, в этом случае это было бы прискорбно", - заключает Мальте Кройцфельдт.

Handelsblatt: Берлин оказался в сложном положении

Обозреватель издания Handelsblatt Йенс Мюнхрат (Jens Münchrath), между тем, критикует позицию Берлина, лоббирующего строительство российского газопровода. На его взгляд, отношение немецких властей к Москве всегда было, "осторожно выражаясь, диалектическим".

Контекст

Как и на что повлияют санкции США против "Северного потока - 2", и будут ли они выгодны ЕС, ФРГ и Украине, рассказал DW глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. (12.12.2019)

Введение санкций за "Северный поток - 2" существенно осложнит трансатлантические отношения, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики. (12.12.2019)

Недооценивать политический масштаб проекта "Северный поток - 2", сводя его к уровню экономической деятельности одной частной компании, "с политической точки зрения наивно или даже беспечно. Серьезная и суверенная внешняя политика выглядит совершенно иначе", пишет Мюнхрат в комментарии "Запад разрушает сам себя в вопросе "Северного потока - 2". Теперь же, по его словам, Берлину придется выразить свое отношение к этой "экономической деятельности" в той категорической форме, которой должно пытаться избежать любое федеральное правительство, и которая звучит следующим образом: за или против Америки.

"Берлин (…) оказался в опасном положении. "Сейчас, когда Германия так остро нуждается в европейской солидарности в связи с угрозой введения США штрафных таможенных пошлин на импорт автомобилей, правительство страны своими действиями в области энергетической политики дурачит соседние государства", - констатирует комментатор Handelsblatt.

Искусство внешней политики, продолжает он, состоит в том, чтобы предпринимать как можно меньше действий, ограничивающих собственную гибкость, и делать как можно больше для увеличения возможностей в маневрировании. "В сфере газопроводов Берлину этого не удалось. А победителем снова - в который раз - стал Владимир Путин", - заключает Йенс Мюнхрат.

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    Автор: Андрей Гурков


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Статья SZ "Санкции США ошибочны, самонадеянны и лицемерны"

Статья SZ "Санкции США ошибочны, самонадеянны и лицемерны"

Статья Handelsblatt "Запад разрушает сам себя в вопросе "Северного потока - 2"

Статья Handelsblatt "Запад разрушает сам себя в вопросе "Северного потока - 2"

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