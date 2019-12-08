Немецкие Санты ударились в бега (фото)

В праздничном костюмированном забеге в честь святого Николая в бранденбургском Михендорфе приняло участие более 1100 спортсменов.
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