Немецкие Санта-Байкеры устроили рождественские покатушки (фото)

Благотворительная рождественская прогулка на мотоциклах состоялась в немецком городе Киле.
Киль • Эти фотографии были сделаны в прошедшие выходные в столице немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн городе Киле. Здесь уже в шестой раз состоялась рождественская встреча мотоциклистов "X-Mas Ride 2019".
В заезде по городу приняло участие более сотни моторизированных Санта-Клаусов, некоторые - в сопровождении рождественских ангелов. Участники акции не просто прокатились по городу, но и собрали пожертвования - около 5000 евро на благотворительные цели.
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