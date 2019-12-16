 Немецкие Санта-Байкеры устроили рождественские покатушки (фото) | Кадр дня | DW | 23.12.2019

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Кадр за кадром

Немецкие Санта-Байкеры устроили рождественские покатушки (фото)

Благотворительная рождественская прогулка на мотоциклах состоялась в немецком городе Киле.

Киль

Киль • Эти фотографии были сделаны в прошедшие выходные в столице немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн городе Киле. Здесь уже в шестой раз состоялась рождественская встреча мотоциклистов "X-Mas Ride 2019".

Киль

В заезде по городу приняло участие более сотни моторизированных Санта-Клаусов, некоторые - в сопровождении рождественских ангелов. Участники акции не просто прокатились по городу, но и собрали пожертвования - около 5000 евро на благотворительные цели.

Киль

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    Автор: Максим Нелюбин


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