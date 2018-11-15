Немецкие промышленники предостерегают от неупорядоченного "Брекзита"

Последствия неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского Союза для бизнеса могут быть "катастрофическими", считает председатель Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф (Dieter Kempf). Такой сценарий создаст "огромные трудности для десятков тысяч компаний и сотен тысяч сотрудников по обе стороны Ла-Манша", заявил он в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 17 ноября.

"Особенно сильно пострадают автомобильная и авиастроительная отрасли, химическая, фармацевтическая промышленность, машиностроение и электротехническая отрасль, а также многие сферы услуг - от банковской до туристической", - подчеркнул далее Кемпф. Одновременно глава отраслевого объединения призвал немецкие фирмы принять меры на случай выхода Великобритании из состава Евросоюза без заключения соответствующего соглашения.

Угроза дальнейших отставок в кабинете Мэй

Тем временем ряд британских СМИ, в том числе The Times, сообщили об угрозе ухода из кабинета Мэй еще пяти министров в том случае, если в проект соглашения с Брюсселем не будут внесены поправки в отношении так называемого режима backstop. При этом издания ссылаются на неназванные источники в британском правительстве.

Сторонники жесткого варианта сделки в Консервативной партии Мэй опасаются, что ограниченные по времени правила о режиме backstop - особых условий на границе между Ирландией и Северной Ирландией - станут постоянными и будут препятствовать, в частности, заключению Лондоном новых соглашений о свободной торговле.

Новый министр по делам "Брекзита"

Между тем 16 ноября в Лондоне был назначен новый министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС, им стал Стивен Баркли, ранее занимавший должность статс-секретаря в министерстве здравоохранения.

Днем ранее министр по делам "Брекзита" Доминик Рааб объявил об уходе в отставку в знак протеста против условий сделки Лондона и Брюсселя. "Во-первых, я полагаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией представляет собой очень серьезную угрозу для территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать не ограниченное по времени условие, при котором у ЕС остается право вето на возможность выхода Великобритании из ЕС", - указал Рааб.

Помимо Рааба, об отставке объявили в тот же день министр труда Эстер Маквей и государственный министр Великобритании по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Согласован проект договора по "Брекзиту"

Власти Великобритании и ЕС 13 ноября согласовали проект договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза. На следующий день на многочасовом заседании британского кабинета министров данный план был одобрен. Текст проекта соглашения о "Брекзите" объемом в 585 страниц доступен на сайте Еврокомиссии.

Главы государств и правительств стран ЕС могут подписать договор о выходе Великобритании из состава ЕС уже 25 ноября на внеочередном саммите. Между тем перспектива ратификации документа британским парламентом считается неопределенной. В парламенте растет недовольство по поводу проекта соглашения. По данным СМИ, не менее 48 депутатов-консерваторов намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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