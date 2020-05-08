 Немецкие политики и 8 мая: преодоление и осмысление прошлого (фотогалерея) | Германия | DW | 08.05.2020

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Германия

Немецкие политики и 8 мая: преодоление и осмысление прошлого (фотогалерея)

Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера.

  • Теодор Хойс (Theodor Heuss)
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    Немецкие политики и 8 мая

    "Одновременно спасены и уничтожены"

    Во время церемонии принятия Основного закона ФРГ в Бонне 8 мая 1949 года будущий первый федеральный президент Германии Теодор Хойс так оценил день освобождения страны от национал-социализма: "По сути говоря, это 8 мая 1945 года останется для каждого из нас самым трагическим и самым проблематичным парадоксом в истории. Почему? Потому что в этот день мы были одновременно спасены и уничтожены".

  • Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer)

    Немецкие политики и 8 мая

    "Очищение и перемены"

    Через 10 лет после окончания войны Конрад Аденауэр, христианский демократ и первый канцлер ФРГ, заявил в Париже, что немцы заплатили "тяжкими страданиями" за злодеяния, совершенные от имени немецкого народа: "В этих страданиях произошли очищение и перемены".

  • Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard)

    Немецкие политики и 8 мая

    "Освобождение" через 20 лет

    20-летие окончания войны пришлось на время канцлерства Людвига Эрхарда (ХДС). В 1965 году отец немецкого экономического чуда стал одним из первых западногерманских политиков, использовавших слово "освобождение" (нем. Befreiung), однако противопоставил при этом обретенную свободу несвободе в коммунистических странах.

  • Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß)

    Немецкие политики и 8 мая

    Против "вечного покаяния"?

    Даже спустя десятилетия после войны не каждый видный политик в ФРГ считал преодоление прошлого задачей государственной важности. Лидер баварского ХСС Франц Йозеф Штраус в 1969 году потребовал положить конец "вечному покаянию" немцев. В современной Германии такого рода заявления нередко звучат из уст правых популистов.

  • Вилл Брандт (Willy Brandt)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Коленопреклонение Брандта

    Этот поступок потряс мировую общественность: канцлер ФРГ Вилли Брандт (СДПГ) во время визита в столицу Польши 7 декабря 1970 года неожиданно пал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Коленопреклонение в Варшаве стало жестом покаяния за преступления немцев во время войны. За свою Новую восточную политику в 1971 году Брандт получит Нобелевскую премию мира.

  • Франсуа Миттеран (Francois Mitterand) и Гельмут Коль (Helmut Kohl)

    Немецкие политики и 8 мая

    Рукопожатие в Вердене

    Позже этот момент будут часто сравнивать с коленопреклонением Брандта, но здесь инициатива исходила не от немецкого канцлера, а от французского президента. 22 апреля 1984 года во время церемонии на солдатском кладбище в Вердене, посвященной памяти жертв двух мировых войн, Франсуа Миттеран и Гельмут Коль спонтанно взялись за руки. Эмоциональный жест стал символом примирения немцев и французов.

  • Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Причины и следствия

    До сих пор из всех выступлений немецких политиков в годовщину 8 мая эта речь стала, пожалуй, самой запоминающейся. На церемонии в бундестаге в 1985 году президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер, в частности, сказал: "Нам нельзя считать конец войны причиной, обусловившей бегство, изгнание, неволю. Причиной является скорее начало войны и начало той тирании, которая привела к войне".

  • Парад Победы 9 мая 2005 года в Москве. Среди гостей Владимира Путина - Герхард Шрёдер, Жак Ширак и Джордж Буш

    Немецкие политики и 8 мая

    Канцлер на параде в Москве

    Первым федеральным канцлером Германии, официально приглашенным в Москву на парад 9 мая, стал в 2005 году Герхард Шрёдер (СДПГ). Он расценил этот исторический жест как "доказательство доверия немецкому народу". В свою очередь Владимир Путин охарактеризовал российско-германское примирение как "важнейшее достижение послевоенного времени" в Европе.

  • Ангела Меркель (Angela Merkel) и Владимир Путин во время церемонии возложения венков
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Неизвестному солдату

    В 2015 году, через 10 лет после Герхарда Шрёдера, в Москве по случаю 70-летия окончания войны побывала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приехала уже после парада, на котором не присутствовала, и возложила венок к Могиле Неизвестного солдата. Из-за аннексии Крыма в 2014 году большинство приглашенных западных политиков на парад в 2015 году не приехали.

    Автор: Кристоф Хассельбах


  • Теодор Хойс (Theodor Heuss)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    "Одновременно спасены и уничтожены"

    Во время церемонии принятия Основного закона ФРГ в Бонне 8 мая 1949 года будущий первый федеральный президент Германии Теодор Хойс так оценил день освобождения страны от национал-социализма: "По сути говоря, это 8 мая 1945 года останется для каждого из нас самым трагическим и самым проблематичным парадоксом в истории. Почему? Потому что в этот день мы были одновременно спасены и уничтожены".

  • Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer)

    Немецкие политики и 8 мая

    "Очищение и перемены"

    Через 10 лет после окончания войны Конрад Аденауэр, христианский демократ и первый канцлер ФРГ, заявил в Париже, что немцы заплатили "тяжкими страданиями" за злодеяния, совершенные от имени немецкого народа: "В этих страданиях произошли очищение и перемены".

  • Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard)

    Немецкие политики и 8 мая

    "Освобождение" через 20 лет

    20-летие окончания войны пришлось на время канцлерства Людвига Эрхарда (ХДС). В 1965 году отец немецкого экономического чуда стал одним из первых западногерманских политиков, использовавших слово "освобождение" (нем. Befreiung), однако противопоставил при этом обретенную свободу несвободе в коммунистических странах.

  • Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß)

    Немецкие политики и 8 мая

    Против "вечного покаяния"?

    Даже спустя десятилетия после войны не каждый видный политик в ФРГ считал преодоление прошлого задачей государственной важности. Лидер баварского ХСС Франц Йозеф Штраус в 1969 году потребовал положить конец "вечному покаянию" немцев. В современной Германии такого рода заявления нередко звучат из уст правых популистов.

  • Вилл Брандт (Willy Brandt)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Коленопреклонение Брандта

    Этот поступок потряс мировую общественность: канцлер ФРГ Вилли Брандт (СДПГ) во время визита в столицу Польши 7 декабря 1970 года неожиданно пал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Коленопреклонение в Варшаве стало жестом покаяния за преступления немцев во время войны. За свою Новую восточную политику в 1971 году Брандт получит Нобелевскую премию мира.

  • Франсуа Миттеран (Francois Mitterand) и Гельмут Коль (Helmut Kohl)

    Немецкие политики и 8 мая

    Рукопожатие в Вердене

    Позже этот момент будут часто сравнивать с коленопреклонением Брандта, но здесь инициатива исходила не от немецкого канцлера, а от французского президента. 22 апреля 1984 года во время церемонии на солдатском кладбище в Вердене, посвященной памяти жертв двух мировых войн, Франсуа Миттеран и Гельмут Коль спонтанно взялись за руки. Эмоциональный жест стал символом примирения немцев и французов.

  • Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Причины и следствия

    До сих пор из всех выступлений немецких политиков в годовщину 8 мая эта речь стала, пожалуй, самой запоминающейся. На церемонии в бундестаге в 1985 году президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер, в частности, сказал: "Нам нельзя считать конец войны причиной, обусловившей бегство, изгнание, неволю. Причиной является скорее начало войны и начало той тирании, которая привела к войне".

  • Парад Победы 9 мая 2005 года в Москве. Среди гостей Владимира Путина - Герхард Шрёдер, Жак Ширак и Джордж Буш

    Немецкие политики и 8 мая

    Канцлер на параде в Москве

    Первым федеральным канцлером Германии, официально приглашенным в Москву на парад 9 мая, стал в 2005 году Герхард Шрёдер (СДПГ). Он расценил этот исторический жест как "доказательство доверия немецкому народу". В свою очередь Владимир Путин охарактеризовал российско-германское примирение как "важнейшее достижение послевоенного времени" в Европе.

  • Ангела Меркель (Angela Merkel) и Владимир Путин во время церемонии возложения венков
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Неизвестному солдату

    В 2015 году, через 10 лет после Герхарда Шрёдера, в Москве по случаю 70-летия окончания войны побывала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приехала уже после парада, на котором не присутствовала, и возложила венок к Могиле Неизвестного солдата. Из-за аннексии Крыма в 2014 году большинство приглашенных западных политиков на парад в 2015 году не приехали.

    Автор: Кристоф Хассельбах


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Контекст

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Ссылки в интернете

www.bundespraesident.de

Перевод текста речи федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера на русский язык (.pdf)

Аудио- и видеофайлы по теме

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