Немецкие политики и 8 мая: преодоление и осмысление прошлого (фотогалерея)

Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера.
Еще никогда прежде в Германии намеченный государственный акт не отменялся. Из-за распространения вируса SARS-CoV-2 8 мая не состоится празднование годовщины окончания Второй мировой войны. (19.03.2020)
50 лет назад, 21 октября 1969 года, Вилли Брандт был избран канцлером ФРГ. Именно он стал инициатором нормализации отношений с СССР и ГДР, за что получил Нобелевскую премию мира. (21.10.2019)
23 мая 2019 года исполняется 70 лет церемонии подписания и обнародования Основного закона ФРГ. Главные события послевоенного конституционного процесса происходили в Бонне. (23.05.2019)
Корреспондент DW посетил могилы на кладбищах между Дюссельдорфом и Бонном. Здесь вы можете узнать адреса. (09.05.2018)
70 лет назад, 8 мая 1949 года, открылся Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР. (08.05.2019)
Заключенные этого концлагеря в Лангенштайн-Цвиберге около Хальберштадта прорубали туннели для подземного завода. Три-четыре недели рабского труда - дольше здесь не выживали. (10.03.2015)
2 мая 1945 года капитулировал городской гарнизон Берлина. Как события 75-летней давности оценивают в Германии? (02.05.2020)
В российской столице канцлер ФРГ 10 мая почтила память жертв Второй мировой войны, выразила признательность советскому народу и была жесткой в оценках политики Кремля. Репортаж DW. (10.05.2015)