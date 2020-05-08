Немецкие политики и 8 мая: преодоление и осмысление прошлого (фотогалерея)

Немецкие политики и 8 мая

"Одновременно спасены и уничтожены"

Во время церемонии принятия Основного закона ФРГ в Бонне 8 мая 1949 года будущий первый федеральный президент Германии Теодор Хойс так оценил день освобождения страны от национал-социализма: "По сути говоря, это 8 мая 1945 года останется для каждого из нас самым трагическим и самым проблематичным парадоксом в истории. Почему? Потому что в этот день мы были одновременно спасены и уничтожены".