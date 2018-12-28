Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2018

Лучшие фотографии немецких ландшафтов и достопримечательностей из опубликованных в рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году: от ганзейского Любека до замка Мариенбург.
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