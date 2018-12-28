 Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2018 | Фоторепортажи о Германии | DW | 31.12.2018

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Фоторепортажи

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2018

Лучшие фотографии немецких ландшафтов и достопримечательностей из опубликованных в рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году: от ганзейского Любека до замка Мариенбург.

  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Январский снег на родине марципана

    20.01.2018 • Голштинские ворота - главный символ Любека. Этот город был столицей Ганзейского союза и является родиной марципана. Согласно легенде, рецепт придумали в голодном 1407 году. Когда запасы продуктов в городе почти подошли к концу, кто-то решил истолочь остававшийся еще миндаль, добавить сахар, смешать, а потом из получившейся массы вылепить небольшие хлебцы, чтобы раздать их бедным.

  • Майсен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Родина европейского фарфора

    20.02.2018 • Саксонский город Майсен (он же - Мейсен), расположенный на Эльбе недалеко от Дрездена, является родиной европейского твердого фарфора. В 1708 году здесь удалось разгадать его рецепт, до этого известный лишь китайцам. Так этот город выглядел в один из февральских вечеров.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Рассвет над Кельнским собором

    2102.2018 • Раннее февральское утро в Кельне. Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Это самая посещаемая архитектурная достопримечательность Германии. Высота башен готического храма - 157 метров.

  • Бранденбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    "Бжегские гуси"

    04.03.2018 • Круглые льдины с такими "взъерошенными" краями вновь можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. Их называют здесь "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем регионе.

  • Рюген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Ледяное искусство

    19.03.2018 • Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима. Рюген - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.

  • Шпревальд

    Немецкие ландшафты - 2018

    Немецкие гондольеры

    26.03.2018 • Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Так здешние лодочники отпраздновали начало нового туристического сезона. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по здешним каналам является обязательной частью туристической программы.

  • Морицбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Весенний Морицбург

    14.04.2018 • Популярную сказку "Три орешка для Золушки" снимали здесь зимой 1972 года, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней. Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек.

  • Бонн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Сакура в Бонне

    16.04.2018 • Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев. Немецкой столицей японской вишни считается Бонн. В середине 1980-х годов здесь засадили сакурами целые улицы. Во время цветения посмотреть на эту красоту сюда приезжают туристы со всего мира.

  • Ландсхут

    Немецкие ландшафты - 2018

    Один мак в поле не воин

    21.05.2018 • Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.

  • Премниц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские молнии

    28.05.2018 • В конце мая во многих регионах Германии прогремели сильные грозы. Эта фотография была сделана около бранденбургского Премница.

  • Фалькенхаген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Озеро в форме сердца

    29.05.2018 • На этой майской фотографии из Германии - озеро Бургзе в бранденбургском Фалькенхагене, имеющее форму сердца, заполненного водой.

  • Ахен

    Немецкие ландшафты - 2018

    40 лет в списке Всемирного наследия

    01.06.2018 • История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад, в 1978 году, Ахенский собор стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шверин

    Немецкие ландшафты - 2018

    Шверинский замок

    15.06.2018 • В столице Мекленбурга-Передней Помераним прошел традиционный праздник - день открытых дверей в Шверинском замке. Замок был возведен в столице тогдашнего великого герцогства Мекленбург-Шверин в середине XIX века в качестве резиденции главы Мекленбургского дома. Сейчас в нем работает земельный парламент - ландтаг.

  • Фюссен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Туманный рассвет в Королевском уголке

    15.06.2018 • Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии около Фюссена, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь одним ранним утром в середине июня.

  • Галле

    Немецкие ландшафты - 2018

    Очень красивая новая станция

    30.06.2018 • Эта фотография была сделана в городе Галле (Саксония-Анхальт), где завершили строительство новой сортировочной станции. На проект было потрачено 146 миллионов евро. Станция рассчитана на 2400 вагонов в сутки. Общая протяженность путей этой сортировочной станции превышает сорок километров. Для ночного освещения здесь установлено 650 фонарных столбов со светодиодными лампами.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Летняя жара - 2018

    17.07.2018 • Эта фотография была сделана в Кельне на Рейнском бульваре в знойный 30-градусный полдень. Обычно летом здесь многолюдно, но не в такую жару. Этот пешеходный бульвар был открыт в 2015 году. На строительство новой городской достопримечательности было потрачено более 25 миллионов евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Засохшие поля. Вид из космоса

    09.08.2018 • Так в начале августа выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Замок Гогенцоллерн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Гогенцоллерн

    20.08.2018 • Восход солнца над родовым замком германских кайзеров. Замок Гогенцоллерн (Баден-Вюртемберг) до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

  • Маяк в Вестерхефере

    Немецкие ландшафты - 2018

    Маяк в Вестерхефере

    21.08.2018 • Вестерхеферский маяк (Leuchtturm Westerheversand) построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Он считается одним из самых красивых в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие ландшафты - 2018

    Время осенних крокусов

    14.09.2018 • Они очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне.

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Розовый туман

    20.09.2018 • Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.

  • Штайнхудер Мер

    Немецкие ландшафты - 2018

    Раскинулось море широко

    16.10.2018 • Озеро Штайнхудер Мер площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Осенний Любек

    30.10.2018 • Ганзейский город Любек был основан 875 лет назад - в 1143 году - на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.

  • Ямлиц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские березки

    31.10.2018 • Березы в пустоши около бранденбургского Ямлица. На протяжении нескольких десятилетий здесь располагался военный полигон. Сейчас эта пустошь является частью природного парка Шлаубеталь, созданного в 1995 году.

  • Большой Фельдберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018 • Раннее ноябрьское утро на вершине горы Большой Фельдберг (879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Замок Мариенбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Мариенбург

    03.12.2018 • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Январский снег на родине марципана

    20.01.2018 • Голштинские ворота - главный символ Любека. Этот город был столицей Ганзейского союза и является родиной марципана. Согласно легенде, рецепт придумали в голодном 1407 году. Когда запасы продуктов в городе почти подошли к концу, кто-то решил истолочь остававшийся еще миндаль, добавить сахар, смешать, а потом из получившейся массы вылепить небольшие хлебцы, чтобы раздать их бедным.

  • Майсен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Родина европейского фарфора

    20.02.2018 • Саксонский город Майсен (он же - Мейсен), расположенный на Эльбе недалеко от Дрездена, является родиной европейского твердого фарфора. В 1708 году здесь удалось разгадать его рецепт, до этого известный лишь китайцам. Так этот город выглядел в один из февральских вечеров.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Рассвет над Кельнским собором

    2102.2018 • Раннее февральское утро в Кельне. Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Это самая посещаемая архитектурная достопримечательность Германии. Высота башен готического храма - 157 метров.

  • Бранденбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    "Бжегские гуси"

    04.03.2018 • Круглые льдины с такими "взъерошенными" краями вновь можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. Их называют здесь "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем регионе.

  • Рюген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Ледяное искусство

    19.03.2018 • Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима. Рюген - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.

  • Шпревальд

    Немецкие ландшафты - 2018

    Немецкие гондольеры

    26.03.2018 • Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Так здешние лодочники отпраздновали начало нового туристического сезона. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по здешним каналам является обязательной частью туристической программы.

  • Морицбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Весенний Морицбург

    14.04.2018 • Популярную сказку "Три орешка для Золушки" снимали здесь зимой 1972 года, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней. Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек.

  • Бонн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Сакура в Бонне

    16.04.2018 • Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев. Немецкой столицей японской вишни считается Бонн. В середине 1980-х годов здесь засадили сакурами целые улицы. Во время цветения посмотреть на эту красоту сюда приезжают туристы со всего мира.

  • Ландсхут

    Немецкие ландшафты - 2018

    Один мак в поле не воин

    21.05.2018 • Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.

  • Премниц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские молнии

    28.05.2018 • В конце мая во многих регионах Германии прогремели сильные грозы. Эта фотография была сделана около бранденбургского Премница.

  • Фалькенхаген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Озеро в форме сердца

    29.05.2018 • На этой майской фотографии из Германии - озеро Бургзе в бранденбургском Фалькенхагене, имеющее форму сердца, заполненного водой.

  • Ахен

    Немецкие ландшафты - 2018

    40 лет в списке Всемирного наследия

    01.06.2018 • История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад, в 1978 году, Ахенский собор стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шверин

    Немецкие ландшафты - 2018

    Шверинский замок

    15.06.2018 • В столице Мекленбурга-Передней Помераним прошел традиционный праздник - день открытых дверей в Шверинском замке. Замок был возведен в столице тогдашнего великого герцогства Мекленбург-Шверин в середине XIX века в качестве резиденции главы Мекленбургского дома. Сейчас в нем работает земельный парламент - ландтаг.

  • Фюссен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Туманный рассвет в Королевском уголке

    15.06.2018 • Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии около Фюссена, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь одним ранним утром в середине июня.

  • Галле

    Немецкие ландшафты - 2018

    Очень красивая новая станция

    30.06.2018 • Эта фотография была сделана в городе Галле (Саксония-Анхальт), где завершили строительство новой сортировочной станции. На проект было потрачено 146 миллионов евро. Станция рассчитана на 2400 вагонов в сутки. Общая протяженность путей этой сортировочной станции превышает сорок километров. Для ночного освещения здесь установлено 650 фонарных столбов со светодиодными лампами.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Летняя жара - 2018

    17.07.2018 • Эта фотография была сделана в Кельне на Рейнском бульваре в знойный 30-градусный полдень. Обычно летом здесь многолюдно, но не в такую жару. Этот пешеходный бульвар был открыт в 2015 году. На строительство новой городской достопримечательности было потрачено более 25 миллионов евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Засохшие поля. Вид из космоса

    09.08.2018 • Так в начале августа выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Замок Гогенцоллерн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Гогенцоллерн

    20.08.2018 • Восход солнца над родовым замком германских кайзеров. Замок Гогенцоллерн (Баден-Вюртемберг) до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

  • Маяк в Вестерхефере

    Немецкие ландшафты - 2018

    Маяк в Вестерхефере

    21.08.2018 • Вестерхеферский маяк (Leuchtturm Westerheversand) построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Он считается одним из самых красивых в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие ландшафты - 2018

    Время осенних крокусов

    14.09.2018 • Они очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне.

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Розовый туман

    20.09.2018 • Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.

  • Штайнхудер Мер

    Немецкие ландшафты - 2018

    Раскинулось море широко

    16.10.2018 • Озеро Штайнхудер Мер площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Осенний Любек

    30.10.2018 • Ганзейский город Любек был основан 875 лет назад - в 1143 году - на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.

  • Ямлиц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские березки

    31.10.2018 • Березы в пустоши около бранденбургского Ямлица. На протяжении нескольких десятилетий здесь располагался военный полигон. Сейчас эта пустошь является частью природного парка Шлаубеталь, созданного в 1995 году.

  • Большой Фельдберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018 • Раннее ноябрьское утро на вершине горы Большой Фельдберг (879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Замок Мариенбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Мариенбург

    03.12.2018 • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
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    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

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    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

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    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

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    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

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    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

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    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

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    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

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    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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